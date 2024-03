Einbruch in Burger-Imbiss – Zeugen gesucht!

Mannheim ( – Am vergangenen Wochenende kam es im Tatzeitraum zwischen

Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr zu einem Einbruch in das Restaurant

„Schottis-Burger-Imbiss“ in der Friesenheimer Straße 6 durch eine unbekannte

Täterschaft. Diese verschaffte sich augenscheinlich mittels Hebelwerkzeug

Zutritt zu dem Imbiss, durchsuchte den Tresen sowie die Küche und flüchtete nach

ersten Ermittlungsergebnissen mit einer erbeuteten Schreckschusswaffe

(Pfeffermunition) im Wert von etwa 150,00 Euro.

Da der Eingangs- sowie der Innenbereich des Restaurants Videoüberwacht war, kann

mindestens ein Täter wie folgt beschrieben werden:

Dunkle Kappe, dunkle Jacke (Parka), dunkle Hose mit Seitenstreifen, Vermummung

durch Maske im Gesicht, Handschuhe, männliche Person, kräftige Statur.

Ob der Täter allein gehandelt hat oder weitere Komplizen hatte, ist derzeit

unbekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können

oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße: Gullideckel auf Fahrbahn verursacht Unfall – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße ( – Am Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr überfuhr

ein Autofahrer auf der B3 zwischen Großsachsen und Weinheim einen auf die

Fahrbahn gelegten Kanaldeckel, wodurch mehrere hundert Euro Schaden an dem

Fahrzeug entstanden sind. Während der Streifenfahrt stellten die Beamten fest,

dass entlang der B3 in Richtung Schriesheim weitere Gullideckel entnommen und

absichtlich als Hindernis auf die Fahrbahn gelegt wurden. Das Polizeirevier

Weinheim ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

und sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hubschraubereinsatz nach Bedrohung mit Schusswaffe – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis ( – Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr

alarmierte ein 47-jähriger Mann die Polizei, nachdem er in der

„Von-Hindenburg-Straße“ von einem bisher noch unbekannten männlichen

Rollerfahrer bedroht wurde. Ein hinzugerufenes Streifenteam konnte den Fahrer

schließlich in der Waibstadter Straße antreffen und nahm daraufhin die

Verfolgung des Rollerfahrers auf. Als der Unbekannte im weiteren Verlauf von der

Waibstadter Straße in die Ziegelgasse einbiegen wollte, kollidierte dieser in

der Folge mit einer Hauswand. Anschließend setzte der Mann seine Flucht zu Fuß

in Richtung Ziegelgasse fort, nachdem er den beschädigten Roller an der

Unfallörtlichkeit zurückgelassen hatte.

Unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers wurden weitere Fahndungsmaßnahmen

eingeleitet. Jedoch verlief die Suche nach dem Mann bisher ohne Erfolg.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175 cm groß, sportliche Körperstatur, trug eine Brille.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder

sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 07263 / 5807

zu melden.

Sandhausen/A5: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Sandhausen ( – Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr auf der A5

zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen zu

einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nachdem ein 70-jähriger Audi-Fahrer aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens

abbremsen musste, gelang es einem nachfolgenden 23-jährigen Mercedes-Fahrer

nicht mehr rechtzeitig, dessen Auto zu stoppen. In der Folge kollidierte er mit

dem Heck des Audis.

Die beiden Insassen des Audis wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf

einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Auseinandersetzungen am ersten Mathaisemarkt-Wochenende

Schriesheim ( – Das erste Festwochenende des Schriesheimer Mathaisemarktes

blieb weitestgehend friedlich. Das Polizeipräsidium Mannheim hat neben einem

gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr lediglich vier

Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen.

Im Festzelt des Mathaisemarktes kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einer

körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem ein

Sicherheitsmitarbeiter beteiligt gewesen sein soll.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr gerieten in der Steinachstraße mehrere Jugendliche

aneinander. Im Verlaufe des Streits wurde eine dreiköpfige Gruppe von fünf noch

unbekannten Tätern mittels Schlägen, Tritten sowie Pfefferspray attackiert und

leicht verletzt.

Gegen 23:45 Uhr kam es im Festzelt zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei

welcher ein noch unbekannter Täter einem 16-jährigen Besucher aus bislang nicht

bekannten Gründen eine Weinflasche gegen den Kopf schlug.

Ein weiterer Unbekannter legte am frühen Sonntagmorgen eine Warnbarke auf die

B3, sodass gegen 05 Uhr ein herannahender Autofahrer nicht mehr rechtzeitig

abbremsen konnte und das Hindernis überfuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden

von mehr als 7.000 Euro.

Zeugen, welche zu den vorangestellten Vorfällen sachdienliche Angaben machen

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis – BAB 5 Unfall am Stauende; zwei Verletzte

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis ( – Ein 78-Jähriger fuhr am Donnerstag mit

seinem Mitsubishi auf der linken Spur der BAB 5 in Richtung Frankfurt. Nach der

Anschlussstelle Kronau kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Auffahrunfall an einem

Stauende. Der Mitsubishi fuhr aus bislang unbekannten Gründen zunächst auf einen

mit fünf Personen besetzten Ford Transit auf und schob diesen auf den davor

fahrenden Polestar. Der Unfallverursacher und ein 60-jähriger Fahrzeuginsasse

des Fords wurden dabei leicht verletzt. Die anderen vier Insassen im Alter von

23 bis 44 blieben unverletzt. Durch einen Rettungsdienst wurden die beiden

Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie noch am selben Tag

entlassen werden konnten. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird

auf 12.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Verkehrsgruppe

Bundesautobahn des Verkehrsdienstes Mannheim, sowie die Bergungs- und

Reinigungsarbeiten waren bis etwa 15:45 Uhr die linke und mittlere Fahrbahn

gesperrt. Der Verkehr musste über die rechte Spur und den Standstreifen geleitet

werden.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis – Einbruch in Friseurgeschäft

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis ( – Am Sonntagmorgen wurde ein Einbruch in das

Friseur-und Kosmetikgeschäft in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort wurde

festgestellt, dass bisher noch unbekannte Täterschaft in der Zeit von Samstag

16:00 auf Sonntag 08:30 Uhr zunächst einen Rollladen und anschließend ein

Fenster des Geschäfts aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft hatten. Hieraus

entwendete die Täterschaft einen Bargeldbetrag in noch nicht bekannter Höhe und

flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Noch am Sonntag wurde durch die

Streife des Polizeireviers Wiesloch der Fall aufgenommen und eine

Spurensicherung durchgeführt. Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen

übernommen.

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis – Alkohol und Betäubungsmittel führten zum Verkehrsunfall

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis ( – Die Polizeibeamten des Polizeireviers

Weinheim staunten nicht schlecht, als sie am Sonntagnachmittag um 16:45 Uhr von

einem Zeugen zu einem Verkehrsunfall nach Hirschberg in die

Elisabeth-Kulmann-Straße gerufen wurden. Dort war ein 38-jähriger Mann mit

seinem Volvo auf ein geparktes Auto aufgefahren. Beim Antreffen durch die

Polizei schlief der Mann tief und fest hinter seinem Steuer. Der Motor lief noch

und die Fahrstufe „D“ war eingelegt. Der Fahrer konnte nur mit Mühe aufgeweckt

werden, und war selbst dann noch desorientiert. Grund hierfür dürfte der

festgestellte Grad der Alkoholisierung von knapp über 2,00 Promille und der

Einfluss von Betäubungsmitteln gewesen sein. Der Mann wurde auf das

Polizeirevier Weinheim verbracht und eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung

sämtlicher strafprozessualer Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen. Sein

Führerschein wurde jedoch beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn

eingeleitet. Der Sachschaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro,

während am verursachenden Volvo lediglich ein Schaden von 500 Euro entstand.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis ( – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 15:35 Uhr an der Drehscheibe. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr die

Johann-Jakob-Astor-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der

Einmündung Bahnhofstraße kollidierte der junge Mann mit einer 67-jährigen

Hyundai-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, bittet die Polizei, dass sich Zeugen

beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand von 250 Strohballen

Schriesheim ( – Im Laufe des heutigen Morgens kam es auf dem Feldgebiet

östlich der A5 zwischen Schriesheim und Leutershausen zu einem größeren

Feuerwehreinsatz. Auslöser waren 250 in Brand geratene Strohballen. Die

freiwillige Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten vor Ort, ein Herunterbrennen

der Strohballen konnte jedoch nicht verhindert werden. Zu keinem Zeitpunkt

bestand eine Gefahr für die Bevölkerung. Es entstand ein Sachschaden von ca.

15.000 EUR. Die Brandursache ist aktuell noch Teil der laufenden Ermittlungen.

