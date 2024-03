Heidelberg-Kirchheim: Autofahrer gefährdet Fußgänger und flüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim ( – Am Sonntag kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung

Cuzaring / Heuauer Weg beinahe zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und

einem PKW. Ein 70-jähriger Fußgänger überquerte gerade den Cuzaring auf Höhe des

Heuauer Wegs am Fußgängerüberweg bei grüner Ampel, als von rechts ein bislang

unbekanntes Fahrzeug die Straße querte. Hierbei kam es fast zur Kollision der

beiden Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger stürzte zu Boden und verletzte sich

leicht.

Bei dem unbekannten Fahrzeug, könnte es sich um einen silbernen Ford-Transit,

o.ä. mit schwarzer Seitenaufschrift handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer

0621-174-4111, zu melden.

Heidelberg: Unklarer Unfallhergang – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg ( – Im Stadtteil Heidelberg-Bergheim ereignete sich am

Samstagvormittag in der Vangerowstraße ein Unfall mit unklarem Hergang, weshalb

das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun nach Zeugen des Geschehens sucht.

Um 10:40 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mitsubishi-Fahrer die linke Fahrspur der

Vangerowstraße in Richtung Iqbal-Ufer entlang. Gleichzeitig fuhr eine 30-jährige

Hyundai-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen der Vangerowstraße in selbige

Fahrtrichtung entlang. Hierbei soll es während eines Fahrstreifenwechsels zu

einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen gekommen sein. Der entstandene

Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Bereich geschätzt. Aufgrund

unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten werden Zeugen, die den

Unfallhergang beobachten konnten, gebeten, sich unter der Tel.: 06221/1857-0 zu

melden.

Heidelberg: Ampelanlage durch Unfall beschädigt

Heidelberg ( – Als am Sonntag um 15:20 Uhr ein 35-Jähriger mit einem

Umzugsfahrzeug zunächst auf dem Gehweg in der Mittermaierstraße parkte und

anschließend über den Gehweg in Richtung Ernst-Walz-Brücke fuhr, übersah er im

Kreuzungsbereich die dortige Ampel und fuhr dagegen. Dabei wurde die Ampelanlage

nach hinten gebogen, wodurch die verkehrsregelnde Ampelschaltung für den

fließenden Verkehr nicht mehr einsehbar war. Mithilfe der Berufsfeuerwehr

Heidelberg konnte die Ampel wieder in ihre ursprüngliche Position gerichtet

werden, sodass sie für die Verkehrsteilnehmer wieder einsehbar war. Die Höhe des

Sachschadens an dem Fahrzeug wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die

Beschädigungen an der Ampel können noch nicht genau beziffert werden.