Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Donnerstag, dem 29.02.2024 – 19:00 Uhr und Freitag, dem 01.03.2024 gegen 07:45 Uhr wurde in 55411 Bingen Pommernstraße durch einen unbekannten Täter die Reifen eines PKWs zerstochen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Fahren unter Einfluss von THC.

Weiler bei Bingen

Am Morgen des 04.03. konnte im Bereich des Norma Parkplatzes in Weiler bei Bingen ein dunkler Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle konnten beim 30-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen zu einem zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Dienststelle verbracht wurde. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung konnten im Handschuhfach des PKWs geringe Mengen an Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte muss nun mit einem Bußgeld sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Mainz – Bretzenheim, antisemitische Äußerung bei Abreise vom Fußballspiel

Mainz-Bretzenheim – Samstag, 02.03.2024

Am vergangenen Samstag kam es im Rahmen der Bundesligabegegnung zwischen dem 1.

FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach während der Abreise von Angehörigen

der Mainzer Risikofanszene zu einem Wortgefecht mit Gästefans aus Gladbach. Im

Verlauf dieser rein verbalen Auseinandersetzung auf dem Fußweg zwischen Stadion

und Saarstraße, rief einer der Mainzer Fans mehrfach eine antisemitische

Äußerung in Richtung der abreisenden Gladbacher Fans.

Der nunmehr Beschuldigte, ein 25-jähriger Mann aus Mainz, konnte durch

polizeiliche Begleitkräfte unmittelbar identifiziert werden. Es wurde ein

Strafverfahren gemäß §130 StGB gegen ihn eröffnet.“

Kriminalität im Land wieder auf vorpandemischem Niveau

Mainz ( – Die Kriminalität bewegt sich wieder auf dem vorpandemischen

Niveau. Das fasst die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 in

wenigen Worten zusammen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben

pandemiebedingte historische Tiefststände hervorgerufen. Seit 2022 steigen die

Zahlen aufgrund nicht mehr eingeschränkter Tatgelegenheiten wieder an. Für das

Jahr 2023 hat die Polizei insgesamt 255.972 Straftaten registriert. Das ist ein

Anstieg um 14.193 Fälle und damit ein moderates Plus von 5,9 Prozent.

„Vergleicht man in der Langfristperspektive, liegt der Wert noch immer unter

allen Gesamtfallzahlen zwischen 1996 und 2015. Dennoch sehen wir sehr genau hin

und arbeiten an einer weiteren Reduzierung der Delikte“, sagte Innenminister

Michael Ebling. Mit den gestiegenen Fallzahlen stieg folglich auch die

Häufigkeitsziffer, also die Anzahl der Fälle pro 100.000 Einwohner. Sie liegt

bei 6.154 (2022: 5.888). Das ist ein Anstieg um 266 bzw. 4,5 Prozent. Trotz der

leicht gestiegenen Gesamtkriminalität betrage die Aufklärungsquote 64,5 Prozent

und liege damit exakt auf dem gleichen hohen Niveau wie im Jahr 2022, so der

Minister. „Wer in Rheinland-Pfalz lebt, lebt weiterhin in einem sehr sicheren

Bundesland. Das ist Ausdruck der engagierten und professionellen Arbeit der

Polizei, die wir auch weiter stärken. Kürzlich konnte ich den Entwurf eines

neuen Polizeigesetzes vorlegen, das gute Rahmenbedingungen für die Polizeiarbeit

der Zukunft bieten soll. Gleichzeitig erreichen wir noch in diesem Jahr die Zahl

von 10.000 Polizeibeamtinnen und -beamten, so vielen wie noch nie“, sagte

Ebling. Der vermehrte Zustrom von Geflüchteten und die steigende

Gesamtbevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz haben auch Einfluss auf die

Fallentwicklung in der Kriminalstatistik. „In der politischen Debatte wird der

Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen häufig in unzulässiger Weise

vereinfacht dargestellt und instrumentalisiert. Deshalb will ich einen

fokussierten Blick auf Straftaten von nichtdeutschen Tatverdächtigen allgemein

und Zugewanderten im Speziellen richten“, hob Ebling hervor. Insgesamt sind 2023

116.626 und damit 8.177 Tatverdächtige mehr als im Vorjahr registriert worden.

Ohne ausländerrechtliche Verstöße waren es 104.587 Tatverdächtige. Knapp

Dreiviertel (74,7 Prozent) sind männlich. Nichtdeutsche Tatverdächtige sind in

2023 43.628 registriert worden. Das entspricht einer Zunahme von 18,9 Prozent.

Die Zunahme ist allerdings passend zur steigenden Zahl an Zuwanderung im Kern

auf ausländerrechtliche Verstöße zurückzuführen. Hauptdelikte abseits dessen

sind Ladendiebstähle (+976 Tatverdächtige), Schwarzfahren (+754),

Körperverletzungen (+567) und Rauschgiftdelikte (+402). Bis ins Jahr 2021 war

ein Rückgang der nichtdeutschen Tatverdächtigen feststellbar. Seit 2022 geht der

Trend wieder nach oben. Das gilt aber eben auch für die deutschen

Tatverdächtigen. Auch hier ist ein Anstieg um 1.214 auf 72.955 festzuhalten.

„Hierbei muss man berücksichtigen, dass vor allem bei den Zugewanderten, eine

Teilgruppe der nichtdeutschen Tatverdächtigen insgesamt, im Vergleich zur

deutschen Bevölkerung eine andere Geschlechts- und Altersverteilung vorherrscht.

Der Anteil an jungen männlichen Personen ist in dieser Gruppe höher. Aus

kriminologischer Sicht begehen auch deutsche männliche Jugendliche und junge

Erwachsene im Verhältnis zu anderen Alters- und Geschlechtsgruppen mehr

Straftaten“, ordnete Ebling einen Erklärungsansatz ein. Die Gründe sind

insgesamt vielfältig. Diesen müsse man sich aber gesamtgesellschaftlich stellen,

Zugänge zum Arbeitsmarkt schaffen, Sprachbarrieren abbauen und ein Ankommen in

der Gesellschaft ermöglichen, so der Minister. Gleichzeitig gehe es aber auch

darum, Straftaten konsequent zu verfolgen.

„Trotz eines leichten Rückgangs bei den Geldautomatensprengungen in

Rheinland-Pfalz rechnet das Landeskriminalamt (LKA) auch in 2024 mit weiteren

Sprengungen. Wir nehmen das sehr ernst und koordinieren die Ermittlungen zentral

beim LKA mit hoher Priorität“, so LKA-Präsident Mario Germano. „Jede

Geldautomatensprengung geht mit immensen Risiken für Leib und Leben einher.

Daher ist es wichtig, neben den polizeilichen Maßnahmen Tatanreize zu minimieren

und das geht nur zusammen mit Banken. Es muss uns gelingen, die Beute

unbrauchbar zu machen, etwa durch Färbesysteme. Das LKA unterstützt die Banken

mit der Gefährdungsbewertung einzelner Automaten, doch die Umsetzung muss durch

die Banken erfolgen. Weil die Täter häufig aus dem europäischen Ausland kommen,

um bei uns die Automaten zu sprengen, ist eine Vernetzung und Intensivierung der

internationalen Zusammenarbeit ein weiterer wichtiger Ansatz in der

Bekämpfungsstrategie“, so Germano weiter.

Bei den kinderpornografischen Fällen gab es einen Zuwachs um 377 auf 2.444

(+18,2 Prozent). Jugendpornografie ist in 474 Fällen erfasst. Das stellt eine

Steigerung von 24 Fällen dar. Diese Zunahmen resultieren insbesondere aus über

Social Media und Messenger-Diensten verbreiteten kinder- und

jugendpornographischen Inhalten. Oft erfolgt die Verbreitung unbedacht z. B.

durch Schülerinnen und Schüler. Daher ist Aufklärung hier besonders wichtig,

denn mit der Weiterleitung erfüllen die Betroffenen zumindest aktuell noch einen

Verbrechenstatbestand. „Eine Anpassung des Straftatbestands ist derzeit Teil

einer juristischen Debatte. Ich halte es für sinnvoll, hier rechtlich

nachzuschärfen und beispielsweise das unbedachte Vorgehen eines Teenagers oder

konkret der Lehrerin aus dem Westerwald, die sich nun vor Gericht verantworten

muss, von dem eines pädophilen Straftäters auch juristisch zu unterscheiden“,

stellte Ebling klar. Die Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche

Freiheit sind ebenfalls leicht gestiegen. Eine solche Entwicklung

kristallisierte sich bereits beim Blick auf die Halbjahresbilanz heraus und hat

sich nun bestätigt. Die Steigerung liegt bei 1.631 Fällen oder 3,7 Prozent, was

zu einer Gesamtfallzahl von 46.076 führt. Hauptgründe für die Steigerung liegen

in einer Zunahme der Körperverletzungen. Hier gab es ein Plus von 804 oder 2,8

Prozent auf 29.397 Fälle. Der Wert der Körperverletzungen liegt allerdings noch

immer unter dem Wert des Jahres 2019, statistisch gesehen dem Vor-Pandemiejahr.

Auch die Bedrohungen schlagen mit einer Zunahme von 418 Fällen (4,3 Prozent) auf

10.110 Fälle zu Buche. 9.171 der Körperverletzungen (31,2 Prozent) standen im

Zusammenhang mit Häuslicher Gewalt. Es sei daher gut, dass Rheinland-Pfalz in

der Innenministerkonferenz eine präzisere Definition angeregt hatte, die

inzwischen einen genaueren Blick auf die Zahlen in diesem Bereich ermögliche und

alle Täter-Opfer-Konstellationen im häuslichen Kontext umfasst, sagte der

Innenminister. Die meisten Opfer in diesem Kontext entstehen durch

Körperverletzungsdelikte und Bedrohungen. Diebstähle haben mit 62.707 Fällen ein

vergleichbares Niveau zum Jahr 2019 (62.195 Fälle) und damit zur

Vor-Pandemie-Phase erreicht. „Bei der Aufklärungsquote liegen wir aber mit 35,7

Prozent auf dem Höchststand der letzten zehn Jahre“, betonte Ebling. Cybercrime

ist ein Deliktfeld, das im Laufe der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen hat.

Die Fallzahlen sind im Vergleich zu anderen Deliktsgruppen noch vergleichsweise

gering, der angerichtete Schaden kann jedoch immens sein. Zur sogenannten

Cybercrime gehören Delikte wie Computersabotage, Datenveränderung, das Ausspähen

oder Abfangen von Daten und viele andere Tatbestände. Ein Beispiel dafür ist der

Cyberangriff im Rhein-Hunsrück-Kreis im vergangenen Oktober. Auch andere

Schulen, Firmen und Verwaltungen waren bereits betroffen. Im Jahr 2023 stiegen

die Fallzahlen um 716 (+19,6 Prozent) auf 4.376. Häufigstes Delikt ist der

Computerbetrug mit 3.937 Fällen. „Dem treten wir mit der Schaffung von

Cybercrime-Kommissariaten im Rahmen des Projekts Kribe 5.0 entgegen“, hob der

Minister abschließend hervor.

Mainz; Vorsicht vor PayPal Betrug

Mainz ( – Immer wieder kommt es zu Betrugsversuchen durch falsche PayPal

oder Bankmitarbeiter. Im vorliegenden Fall wurde eine 56-Jährige mit

unterdrückter Nummer von einem angeblichen PayPal Mitarbeiter angerufen, welcher

ihr erklärte, dass ihr Konto gehackt wurde. Eine unbekannte Person hätte dort

angeblich 690EUR abgebucht. Um die Zahlung zu stoppen sollte die Frau mehrere

Apps herunterladen, dort ihre Personalien angeben und eine Kopie ihres

Personalausweises hochladen.

Da der Frau das Verfahren suspekt vorkam, beendete sie glücklicherweise den

Anruf und es kam so zu keinem Schaden für sie.

Die Masche ist seit Jahren bekannt und kommt immer wieder vor. Oftmals wird der

erste Anruf von einer Computerstimme geführt, welche den Angerufenen auffordert

eine Taste zu drücken. Erst dann wird das Gespräch vom Computer zu einem der

Täter durchgestellt.

Die Polizei rät dazu die Anrufe sofort zu beenden und weder eine Taste zu

drücken, noch auf Fragen einzugehen. Sollten sie Bedenken haben, wenden sie sich

selbst an PayPal unter den offiziellen Kontaktnummern.

Mainz – Innenstadt, 15-Jähriger mit Auto in Mainz unterwegs

Mainz – Sonntag, 03.03.2024, 01:43 Uhr

Nachdem ein 15-Jähriger aus Mainz mehrfach beim Anfahren am Berg scheiterte,

reagierte der hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmer umsichtig. Da mehrere

Anfahrversuche des vorausfahrenden Autos am Aliceplatz in Mainz scheiterten,

stieg der 30-Jährige Zeuge aus seinem Fahrzeug aus, um den Fahrer des vor ihm

nun stehenden grauen Skoda Fabias anzusprechen. Der Fahrer des Skoda machte

nicht nur einen hilflosen, sondern auch sehr, sehr jungen Eindruck auf den

Zeugen. Starker Schmorgeruch der Kupplung zeugten von der Überforderung des

jungen Mannes, den Skoda den Berg hoch zu bekommen. Bei der Kontrolle durch eine

hinzugerufene Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15-Jahre

alt war. Er wurde durch die Mainzer Polizei nach Hause gebracht. Die Mutter des

Jungen hatte bis zu diesem Zeitpunkt das Fehlen des Schlüssels und Autos nicht

bemerkt.

Mainz – Gonsenheim; Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Mainz – Gonsenheim ( – Am Samstagmittag gegen 12 Uhr ging eine 84-jährige

Mainzerin mit ihrem Rollator die die Pfarrer-Grimm-Straße in Richtung Juxplatz

entlang als sie auf Höhe der Budenheimerstraße von einem Mann angesprochen

wurde, welcher angeblich zwei Ringe gefunden hätte. Die Dame wird daraufhin in

ein Gespräch verwickelt und auf ihre eigenen Ringe angesprochen. Hierbei zieht

der Täter einen der Ringe vom Finger der Frau und rennt in Richtung

K*apellenstraße davon.

Der Täter soll nur etwa 160cm groß und 50-60 Jahre alt gewesen sein. Zudem habe

er dunkelblonde Haare und eine untersetzte Figur gehabt. Er habe gebrochenes

Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Getragen habe er ein dunkel

kariertes Hemd und Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Kennzeichen auf Kopierer „hergestellt“

A 61/Gensingen ( – Ein Gespann aus PKW und Anhänger, das augenscheinlich zu

schnell auf der Autobahn unterwegs sei und bei dem zudem das Kennzeichen vom

Anhänger nach einer Fälschung aussehe, meldeten Verkehrsteilnehmer der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.3.24 gegen 18:25 Uhr. Eine Streife

konnte das Gespann dann auch an der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bad

Kreuznach aus dem Verkehr ziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-jährige

Fahrer des PKW sich für einen Möbeltransport einen Anhänger aus Frankreich

geliehen hatte. Da dieser zwar in Frankreich aber nicht in Deutschland

zulassungfrei ist, hatte der 37-Jährige kurzerhand ein Kennzeichen auf einen

Kopierer gelegt und die Papierkopie auf ein anderes altes Kennzeichenschild

geklebt. Dieses „Kennzeichen“ hatte er dann am Anhänger angebracht. Die

Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Anhänger wurde dem 37-Jährigen untersagt.

Das „Kennzeichen“ wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem

Strafverfahren wegen Urkundenfälschung rechnen.