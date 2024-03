Innenstadt – Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Seniorin

Worms (ots) – Kurz vor 18:00 Uhr am Samstagabend, wurde eine 87-jährige Seniorin

in Worms Opfer eines Trickdiebstahls. Ein der Seniorin unbekannter Mann gab an

ihrer Haustür an, Geld für Tiere zu sammeln. Als die Seniorin ihm etwas Geld

übergab, bat der Täter unter dem Vorwand Kopfschmerzen zu haben, um ein Glas

Wasser. So verschaffte er sich Zutritt in das Wohnhaus. Dort entwendete er

zunächst unbemerkt eine Geldbörse aus einem Küchenschrank und flüchtete in

unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 35-40 jährigen Mann. Er sei etwa

185 cm groß gewesen, habe einen dunklen Haaransatz, war bekleidet mit einem

schwarzen Mantel, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Schirmmütze. Er habe

akzentfreies Deutsch gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen.

Diebstahl von Koffern

Flomborn (ots)

Am Samstag, dem 02.03.2024 kommt es gegen 19:15 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Koffern, in welchen sich zum Teil hochwertige elektronische Geräte befinden. Der 48-jährige Geschädigte befindet sich demnach in der Langgasse in Flomborn und möchte Gepäckstücke an einer dortigen Wohnanschrift ins Haus tragen. Aufgrund der Vielzahl der Gepäckstücke, lässt der Geschädigte die zwei Koffer zunächst an der Straße stehen. Nachdem dieser die Koffer ebenfalls holen möchte, muss der 48-jährige feststellen, dass die Koffer nicht mehr an der Abstellörtlichkeit stehen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.