Bedienung beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Der Restaurantbesuch eines 42-jährigen Mannes am

Sonntagabend in der Altstadt endete mit einer Strafanzeige. Nach bisherigen

Ermittlungen beleidigte der Mann als Gast eines Speiselokals in der Steinstraße

zwei weibliche Angestellte. Danach verließ er die Lokalität und verrichtete

seine Notdurft vor dem Haupteingang. Die in der Zwischenzeit verständigten

Polizeibeamten trafen den Unruhestifter an und kontrollierten ihn. Der

42-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Beleidigung rechtfertigen.

|kfa

Bei Kontrollen Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Den richtigen „Riecher“ hatten Polizeibeamte bei einer

Personenkontrolle am Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße. Bei der

Kontrolle eines 19-jährigen Mannes fand die Streife mehrere Verpackungseinheiten

einer bräunlich-festen Substanz, bei der es sich um Haschisch handeln dürfte.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen wurden keine

weiteren Betäubungsmittel gefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bereits am Freitag (1.3.2024) zog eine fünfköpfige Gruppe in der Fackelstraße

die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Bei der anschließenden

Kontrolle konnten bei einem 18-jährigen Mann ebenfalls mehrere

Verpackungseinheiten Haschisch gefunden werden. Auch in diesem Fall hat die

Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet.

Beide junge Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Wutanfall nach Unfall führt zu Beleidigung und Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots) – Eine nicht alltägliche Verkehrsunfallflucht beschäftigte

die Polizei am Sonntagvormittag in der Werschweilerstraße. Wie den Beamten

mitgeteilt wurde, stieß um 11:15 Uhr zunächst ein Autofahrer beim Ausparken, mit

seinem Fiat Fiorino gegen einen hinter ihm stehenden Dacia Sandero. Dabei wurden

beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fiat-Fahrer stieg aus seinem Wagen, schlug gegen

den Außenspiegel des Dacias und zog danach an den Scheibenwischern. Als der

Täter einen Zeugen bemerkte, beleidigte er ihn und spuckte gegen dessen

Fahrzeugscheibe. Nach seinem Wutanfall stieg der Mann wieder in sein Auto und

fuhr davon. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte der Halter des Fahrzeugs

recherchiert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen des

Verdachts der Unfallflucht, Beleidigung und Sachbeschädigung. |kfa

Jugendliche Taschendiebin geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Eine 75-jährige Frau wurde am Samstagvormittag im

Gewerbegebiet West Opfer einer Taschendiebin. Die Seniorin war gegen 10:30 Uhr

in einem Supermarkt in der Merkurstraße einkaufen, als zwei Jugendliche den

Geldbeutel der Frau aus der Handtasche nahmen. Die 75-Jährige machte durch

Schreien auf sich aufmerksam, weswegen die Täterinnen Reißaus nahmen. Ein

Angestellter konnte eine der beiden festhalten und die Polizei informieren. Die

Mittäterin floh. Die Beamten fanden die gestohlene Geldbörse bei der 16-Jährigen

und nahmen das Mädchen mit zur Dienststelle, wo es nach Abschluss aller

Maßnahmen einer Familienangehörigen übergeben wurde. Die Ermittlungen zu dem

Taschendiebstahl dauern an. |kfa

Mit Stein Autofenster eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann warf am Sonntagabend in der

St.-Franziskus-Straße mit einem Stein ein Seitenfenster eines Fahrzeugs ein und

entwendete einen Geldbeutel aus dem Innenraum. Der Seat Leon war am Straßenrand

geparkt, als gegen 18 Uhr ein Mann in das Auto einbrach. Ein Augenzeuge meldete

seine Beobachtungen der Polizei. Die Streife nahm die Fahndung nach dem

Tatverdächtigen auf, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der Täter ist

zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und gelocktes

dunkles Haar. Er war mit einer dunklen Jacke mit roten Flickstücken bekleidet.

Zur Tatzeit hatte er ein dunkles Trekkingrad bei sich. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen der

Mann aufgefallen ist oder die weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der

Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Graffiti an acht Häusern (FOTO)

Landstuhl, Schloßstraße (ots) – In der Schloßstraße in Landstuhl sind von einer

bisher unbekannten Person insgesamt acht Häuser, zwei Verteilerkästen sowie eine

Mülltonne mit einer grünen witterungsbeständigen Farbe verschmiert worden. Als

sog. Graffiti sprühte der Täter u.a. drei Hakenkreuze auf eine Hauswand und

einen Verteilerkasten. Die Tat ereignete von Samstag, dem 02.03.2024, 18 Uhr,

bis zum darauffolgenden Tag, 10 Uhr.|pilan

Die Polizeibeamten der Inspektion in Landstuhl, Tel.: 06371 8050, erhoffen sich

durch Zeugenhinweise aus der Bevölkerung die Tat aufklärten zu können.

Versuchter Einbruch und Hausfriedensbruch

Bruchmühlbach-Miesau, OT Buchholz (ots) – Ein bisher unbekannter Täter begeht im

Ortsteil Buchholz gleich mehrere Straftaten. Am 02. März, in der Zeit von 24 Uhr

bis 03 Uhr, sucht er mehrere Wohnobjekte auf und betritt das jeweilige

Grundstücksgelände. Dabei verursacht er z.T. Sachschäden im mittleren

dreistelligen Bereich. Letztlich entwendet der Täter zwei Fahrräder aus einer

Garage im Gesamtwert von etwa 750 Euro.

Die Polizei Landstuhl sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter

oder zur Tathandlung machen können.|pilan

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl sind unter der Telefonnummer 06371

805 0 erreichbar.

Zwei Unfallfluchten übers Wochenende

Kreis Kaiserslautern (ots) – Über das vergangene Wochenende wurden der Polizei

zwei Unfallfluchten aus dem Kreis Kaiserslautern gemeldet. Am Sonntag, 3. März,

parkte ein 20-Jähriger seinen BMW im Zeitraum von 13:50 bis 14:55 Uhr am

Zufahrtsweg von der Kreisstraße 47 zum Sportplatz bei Waldleiningen. Nach

aktuellen Ermittlungen streifte ein Unbekannter das ordnungsgemäß abgestellte

Auto beim Vorbeifahren und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Im genannten Zeitraum fand ein Fußballspiel auf dem Sportplatz des ASV

Waldleinigen statt. Möglicherweise hat jemand den Unfall beobachtet? Eine

weitere Unfallflucht ereignete sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz am

Tennisplatz in Otterbach. Ein 49-Jähriger parkte von 16:30 bis 18 Uhr seinen VW

Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz neben dem Tennisheim, um mit seinem Hund

Gassi zu gehen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen

Unfallschaden am hinteren Kotflügel sowie der Stoßstange an der Beifahrerseite.

Daraufhin meldete der Betroffene den Schaden bei der Polizei. Der

Unfallverursacher entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle. Die

Ermittlungen dauern an. Wer hat etwas zu den genannten Unfallfluchten

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine 67-jährige Frau war am Samstagabend, 2. März. Gegen

20:30 Uhr, in einem Supermarkt am Messeplatz einkaufen. An der Kasse bezahlte

sie ihre Einkäufe noch mit ihrer EC-Karte und verstaute anschließend ihre

bezahlte Ware in einer Tüte, bevor sie zurück zu ihrem Auto ging. Erst am

nächsten Morgen bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in der

Handtasche war. Ihre Vermutung: Jemand hat ihr das Portemonnaie unbemerkt aus

der Tasche gezogen. Wer hat am Samstagabend zum genannten Zeitpunkt etwas

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife fiel am frühen Sonntagmorgen, 3.

März, ein E-Scooterfahrer vom Stiftsplatz kommend in Richtung Friedrichstraße

auf. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete dieser zunächst

zu Fuß. In der Orchesterstraße allerdings war seine Flucht vorbei. Die Beamten

stellten bei ihm einen deutlichen Cannabisgeruch fest. Ein erster Test

bestätigte den Verdacht und reagierte positiv. Bei der Durchsuchung konnte zudem

eine grünliche Substanz gefunden werden, bei der es sich um Betäubungsmittel

handeln dürfte. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss ermittelt, außerdem kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cla

Gleich drei Verstöße auf einmal

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Sonntagnachmittag, 3. März,

ein Mercedes im 11-Freunde-Kreisel auf, der ohne Autokennzeichen unterwegs war.

Der 53-jährige Autofahrer bog in Richtung Malzstraße ab und konnte dort von den

Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass der

Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem führte er in seinem Wagen

verschiedene Kennzeichen mit, die zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Der

Mercedes selbst ist seit November 2023 außer Betrieb gesetzt. Auf den

Beschuldigten kommen nun gleich drei Strafverfahren zu: Fahren ohne Führerschein

sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das

Kraftfahrzeugsteuergesetz. |cla

Baum stürzt in unbewohntes Gebäude

Katzweiler (ots)

Am Sonntag, 03.03.2024, gegen 09:51 Uhr kam es in der Bachstraße zu einem Schreckmoment für die dortigen Anwohner. Ein Baum, welcher hinter dem betreffenden Anwesen stand, stürzte in das Dach eines denkmalgeschützten, unbewohnten Gebäudes, welches 1756 erbaut wurde. Weshalb der Baum umstürzte, konnte nicht abschließend geklärt werden, könnte jedoch auf das dortige aufgeweichte Erdreich sowie die Hanglage zurückzuführen sein. Die Schadenshöhe beläuft sich im unteren sechsstelligen Bereich.|wey

Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 02.03.2024, um 15:46 Uhr missachtete ein

30-jähriger Mann aus Frankreich das Rotlicht einer Ampel im Kreuzungsbereich

Maxstraße/Lauterstraße. Er wurde am Willy-Brandt-Platz einer Kontrolle

unterzogen. In der Folge wurde ihm der Tatvorwurf unterbreitet und eine

Sicherheitsleistung erhoben. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren

wurde eingeleitet.|wey

Alkoholisierter PKW Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, 03.03.2024, gegen 02:31 Uhr wurde ein

23-jähriger Mann am Stiftsplatz mit seinem PKW einer Kontrolle unterzogen. Bei

dieser wurde festgestellt, dass er im Endergebnis mit 0,80 Promille

alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

und es kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße auf ihn zu. Die Weiterfahrt mit

dem PKW wurde ihm bis zur Nüchternheit untersagt.|wey