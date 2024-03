Festnahme nach Diebstählen im Bahnhof Frankfurt Süd

Frankfurt am Main (ots) – Im Bahnhof Frankfurt am Main Süd konnte am

Freitagabend ein 23-jähriger wohnsitzloser Mann von Beamten der Bundespolizei

festgenommen werden, der im Bahnhof zwei Reisende bestohlen hatte. Nachdem er

einer 23-jährigen Frankfurterin das Handy aus der Jacke gezogen hatte,

entwendete er einem 27-jährigen Mann aus dem englischen Birmingham aus dessen

Rucksack ein Portemonnaie mit 300 Euro sowie hochwertige Kopfhören. Nur kurz

darauf bemerkte der 27-Jährige den Diebstahl und konnte den vermeintlichen Dieb

auch festhalten. Eine Streife der Bundespolizei, die wenig später eintraf, nahm

den Mann fest und brachte ihn zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof. Das

gestohlene Bargeld und auch das Handy konnten bei ihm nicht mehr gefunden

werden, so dass davon auszugehen ist, dass ein zweiter, noch unbekannter Täter

das Diebesgut übernommen hatte. lediglich die gestohlenen Kopfhörer konnten

gefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Gegen den 23-Jährigen

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Noch am Wochenende

wurde er dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frankfurt – Altstadt: Täter flüchtig nach Raub – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (yi) Am gestrigen Sonntagabend (03. März 2024) raubte ein

Unbekannter einen 29-Jährigen aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach der Unbekannte den Geschädigten gegen

22:30 Uhr im Bereich der Konstablerwache an. Man vereinbarte gemeinsam zum Main

zu gehen. Auf dem Weg, an der Ecke Kurt-Schumacher Straße / An der Staufenmauer

griff der Tatverdächtige den 29-Jährigen unvermittelt an, sodass dieser zu Boden

fiel und beraubte diesen. Anschließend flüchtete der Räuber Richtung Zeil.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm, europäischer Phänotyp, kurze braune Haare; er trug einen

blauen Kapuzenpullover und eine blaue Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499

oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Gallus: Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am Sonntagabend (03. März 2024) im

Gallus zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Fahrzeuge aufgebrochen

und aus diesen diverse Gegenstände entwendet zu haben.

Ein Zeuge meldete sich gegen 22:05 Uhr über den Polizeinotruf und teilte mit,

vernommen zu haben, wie zwei Männer in der Mainzer Landstraße gewaltsam zwei

Autos aufgebrochen hätten. Alarmierte Polizeistreifen konnten das Duo im Rahmen

der Fahndungsmaßnahmen an einer Straßenbahnhaltestelle lokalisieren und

festnehmen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten auch mutmaßliches

Diebesgut, unter anderem neue Sportschuhe, die offensichtlich nicht die passende

Größe der Männer hatten sowie Sonnenbrillen, Schlüssel und weitere Gegenstände

im Wert von mehreren hundert Euro. Nachdem einer der Geschädigten erreicht

werden konnte, erkannte dieser einen Teil der Beute als sein Eigentum wieder.

Die Beamten verbrachten die beiden wohnsitzlosen Männer im Alter von 36 und 40

Jahren nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel

sie richterlich vorzuführen.

Frankfurt – Unterliederbach: Handel mit Betäubungsmitteln – Sexpuppe führt Polizeibeamte auf die richtige Spur

Frankfurt (ots) – (ha) Am Sonntagmorgen (03. März 2024) ermittelten

Polizeibeamte in einer Kleingartenanlage in Unterliederbach wegen einer

angeblich leblosen Person. Die Beamten fanden bei der Absuche unter anderem

diverse Betäubungsmittel, einen 39-jährigen Mann und den Grund für die Besorgnis

der Anwohner.

Gegen 08:00 Uhr meldeten Zeugen, dass im Bereich der Hunsrückstraße die Beine

einer leblosen Frau aus einem Bauwagen hängen würden. Neben ihr stünde ein Mann,

der sie mit einem Hochdruckreiniger besprühe.

Die alarmierten Polizisten fanden in einem der Bauwagen sodann eine Sexpuppe,

die eindeutig auf die Beschreibung der Zeugen passte. Darüber hinaus befanden

sich ein 39-jähriger Mann und diverse Betäubungsmittel darin.

Im Zuge der Durchsuchung des Wagens und im späteren Verlauf noch in der Wohnung

des Mannes, stellten die Beamten ca. 550 Gramm Marihuana, ca. 155 Gramm

Haschisch, ca. 5 Gramm Crystal Meth, ca. 1 Gramm Ecstasy, ca. 0,2 Gramm Crack,

ca. 110 Gramm Amphetamin, Patronen sowie eine scharfe Schusswaffe sicher.

Für den Tatverdächtigen endete der Tag in den Haftzellen des Polizeipräsidium

Frankfurt. Er muss sich jetzt wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie des

Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Frankfurt – Sachsenhausen: 23-Jähriger nach Sachbeschädigung an Polizeistreifenwagen festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Große / Kleine

Rittergasse zu Sachbeschädigungen an Streifenwagen der Polizei. Ein 23-jähriger

Mann konnte im Nahbereich festgenommen werden.

Gegen 03:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Person mehrere Streifenwagen mit

dem Wort „ACAB“ und der Zahlenkombination „1312“ verunstaltet haben soll. Dem

„Künstler“ reichte das nicht, er riss sich, vor seiner Flucht, noch das

Kennzeichen eines Streifenwagens unter den Nagel und trat den Außenspiegel des

Wagens ab.

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei einen 23-jährigen Mann fest, auf den die

konkrete Personenbeschreibung zutraf.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten in seinem mitgeführten

Rucksack das Kennzeichen und Handschuhe mit Lackanhaftungen.

Ohne Souvenir eines Streifenwagens, aber mit Handfesseln brachte man ihn in die

Gewahrsamszellen des Präsidiums, von wo er nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen wurde.

Frankfurt – Sachsenhausen: Vierköpfige Diebesbande festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat in der vergangenen Nacht (02.03.24) in

Alt-Sachsenhausen eine vierköpfige Taschendiebesbande festgenommen. Die Täter

versuchten mit dem sogenannten „Antanztrick“ an Wertsachen zu gelangen.

Gegen 2.15 Uhr wurden Zivilfahnder auf die Gruppe aufmerksam, als einer der

Männer eine junge Frau antanzte und versuchte, ihr das Handy aus der Hosentasche

zu stehlen, während der Rest der Bande Ausschau hielt, ob „die Luft rein ist“.

Die Tathandlung kam abrupt zum Ende, als das Handy zu Boden fiel.

Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Alt-Sachsenhausen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle vier Tatverdächtigen

im Alter von 18, 19, 21 und 22 Jahren in einem Lokal in Alt-Sachsenhausen

festgenommen werden.

Sie wurden in die Haftzellen gebracht und müssen sich nun wegen des Verdachts

des Taschendiebstahls verantworten.

Frankfurt – Bundesautobahn 5: Polizeikontrolle auf Raststätte führt zu Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstagabend (02.03.2024) gegen 21:00 Uhr

kontrollierte eine Polizeistreife auf der Rastanlage „Taunusblick“ an der

Bundesautobahn 5 einen 58-jährigen Mann.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugpapiere des

Mannes Fälschungsmerkmale aufwiesen. Das Fahrzeug, ein VW Golf, war zudem zur

Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizisten nahmen den 58-Jährigen fest und brachten ihn in die Haftzellen

des Präsidiums.

Die Ermittlungen zum Fahrzeug und den Fahrzeugpapieren dauern an.