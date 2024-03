Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Überladung und Ladungssicherung im Fokus –

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsdienste aus dem Landkreis Gießen und der Wetterau nahmen am Donnerstagmorgen die Regeltreue im Güterverkehr ins Visier. Zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr lotsten die Verkehrsexperten Lkw und Klein-Transporter von der A 5 auf das Gelände des Polizeizentrums in Butzbach. Insgesamt stoppten sie 26 Fahrzeuge und Gespanne verschiedenster Tonnagen. Zweimal ahndeten sie Verstöße nach dem Güterkraftverkehrgesetz. Fünfmal monierten die Polizistinnen und Polizisten die Ladungssicherung – in diesen Fällen durften die Fahrer erst wieder ihre Touren fortsetzen, nachdem sie diese nachgebessert hatten. Außerdem beanstandeten die Ordnungshüter kleinere technische Mängel, denen allerdings eine Weiterfahrt nichts im Wege stand. Eine besonders hohe Überladung brachte die Kontrolle eines Sprinterfahrers aus Serbien zutage. Sein Transporter brachte es auf beachtliche 4.380 kg, obwohl sein Gefährt für maximal 3.200 kg zugelassen ist. Für die mehr als 30 prozentige Überladung musste der Fahrer einen mittleren dreistelligen Eurobetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen.

Büdingen: Hitler-Gruß hat Schläge und Tritte zur Folge / Polizei sucht Zeugen –

Der Staatsschutz der Friedberger Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 33-Jährigen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Volksverhetzung. Zudem fahnden die Ermittler nach einer Gruppe Jugendlicher, die den 33-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktierte.

Der in Büdingen lebende 33-Jährige hielt sich am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr mit mehreren Bekannten am Bahnhof auf. Als eine Gruppe Jugendlicher vorbeilief, zeigte er den Hitler-Gruß und rief in deren Richtung „Scheiß Ausländer“. Die Jugendlichen ging auf den alkoholisierten 33-Jährige los und schlugen und traten auf ihn ein. Anschließend rannten sie in Richtung Innenstadt davon. Beschreibungen der Angreifer liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des leicht verletzten Büdingers.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wer hat die Auseinandersetzung am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr

am Bahnhof beobachtet?

am Bahnhof beobachtet? Wer kann Angaben zu den Jugendlichen machen, die den 33-Jährigen

angriffen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wöllstadt: Exhibitionist entblößt sich auf Radweg –

Nachdem sich ein Unbekannter einer Frau gegenüber entblößte, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Das Opfer war am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg R4 von Groß-Karben in Richtung Assenheim unterwegs. An einer Bank stoppte die Radlerin und ruhte sich aus. Der unbekannte Radfahrer stoppte ebenfalls und begann zu rauchen. Die Frau bat ihn nicht zu rauchen – daraufhin dreht er sich um. Jetzt bemerkte sie, dass er seinen Penis aus der Hose geholt hatte und offensichtlich onanierte. Sie schrie ihn an, worauf er letztlich wieder auf sein Rad stieg und in Richtung Assenheim davonfuhr. Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und nach Einschätzung des Opfers Deutscher. Er war ca. 180 cm groß, hatte eine normale Statur, goldblonde Haare in Igelfrisur sowie einen schütteren Kinnbart. Der Unbekannte trug einen grauen Windbreaker mit senkrechten breiten Streifen sowie eine dunkelgraue Jeans. Er war mit einem dunkelgrauen / schwarzen Trekkingrad unterwegs, an dem rechts eine rote Satteltasche und eine Tasche auf dem Gepäckträger angebracht waren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sucht Zeugen: Wer hat den Mann am Samstagnachmittag auf dem Radweg beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Altenstadt: Diebe auf der Baustelle –

Unter anderem mit Trennschleifern, einer Druckplatte und einem Stampfer suchten Diebe in der Vogelsbergstraße das Weite. In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten die Unbekannten dort ein Baustellengelände, knackten das Schloss eines Containers und griffen sich die Werkzeuge. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Ortenberg: Promilleunfall –

Unverletzt überstand ein 26-jähriger Unfallfahrer am späten Freitagabend einen Überschlag mit seinem Nissan. Gegen 22.30 Uhr kam der Kefenroder auf der Landstraße zwischen Hirzenhain und Gelnhaar nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch den Wagen wieder auf die Straße zu lenken, verlor er die Kontrolle über den Nissan, überschlug sich und landete auf dem Dach. Sein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,88 Promille. Er musste sich auf der Büdinger Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Sein Nissan hat nur noch Schrottwert – die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Auf den 26-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Bad Vilbel: Haus durchwühlt –

In der Friedrich-Ebert-Straße brachen Diebe in ein Wohnhaus ein. Am Samstag, zwischen 15.15 Uhr und 19.45 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Beute fielen den Tätern Manschettenknöpfe von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 300 Euro kosten. Zeugen, die die Täter am Samstagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Karben – Okarben: Diesel gestohlen –

Rund 300 Liter Diesel erbeuteten Diebe aus einem auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße „Am Wathweg“ geparkten blauen Scania Truck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag saugten die Täter den Treibstoff aus den Tanks des Lkw. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Polizeibeamte nahmen mutmaßliche Einbrecher in Butzbach fest

(jm) Beamte der Polizeistation Butzbach nahmen am Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest und stellten das offenbar zuvor entwendete Fahrzeug sicher. Gegen 7 Uhr fiel einer Streife im Bereich Butzbach ein Opel Astra auf, der Schlangenlinien gefahren sein soll. Als die Ordnungshüter das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, fuhr der Wagen davon. Kurz darauf stoppte das Fahrzeug und zwei Personen flüchteten in das Feld an der Bahnlinie zwischen Butzbach und Langgöns. Bei der Suche nach den Flüchtigen kamen Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz. Letztlich nahmen Polizisten einen 26- sowie einen 22-Jährigen vorläufig fest. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zudem ist er wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Opel offensichtlich zuvor in Nidderau-Heldenbergen gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen 3 und 4 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße (100er Hausnummern). Hierbei soll unter anderem der Opel-Fahrzeugschlüssel, Bargeld sowie Schmuck entwendet worden sein. Teile des Diebesgutes fanden die Beamten im Astra auf und stellten dieses sowie den Wagen sicher. Die beiden Festgenommen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf mussten mit zur Dienststelle. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser muss sich nun unter anderem wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch sein Beifahrer wurde wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls angezeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder entlassen.

Gauner lenken Opfer am Geldautomat in Friedberg ab – Tipps zum Schutz vor Trickdieben

Friedberg: In der Sparkassenfiliale der Kaiserstraße ergaunerten am Samstagnachmittag Trickbetrüger die EC-Karte einer Kundin. Das schnelle Sperren der Karte verhinderte den Zugriff auf das Konto.

Die Seniorin hob mit ihrer Karte an einem Automaten Bargeld ab. Währenddessen standen zwei Männer hinter ihr. Als sie ihr Geld verstaut hatte, trat einer der Männer an sie heran und erklärte, es würde noch Geld im Automaten stecken, das sie dort vergessen habe herauszunehmen. Die beiden Unbekannten überzeugten die Friedbergerin die EC-Karte erneut in den Geldautomaten einzuführen und die PIN einzugeben. Die Täter lasen mutmaßlich bei der Eingabe die PIN ab und stoppten den Vorgang, indem einer der Männer auf die „Abbruch“ – Taste drückte. Im Anschluss griff er sich aus dem Leseschlitz die Karte und beide Männer rannte aus der Filiale. Das Opfer tat das einzig Richtige und ließ die Karte umgehend sperren. Somit verhinderte die Seniorin den Zugriff der Diebe auf ihr Konto.

Beide Männer waren ca. 30 Jahre alt, hatten einen dunklen Teint und sprachen gebrochen Deutsch. Einer der Männer war zwischen 180 und 185 cm groß, hatte mittellange dunkle Haare, trug eine Sonnenbrille und dunkle Kleidung. Sein Komplize war mit ca. 170 cm etwas kleiner und ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Männer an oder in der Filiale noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den Trickdieben machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Beim Abheben von Bargeld am Geldautomaten ist es wichtig, einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um nicht Opfer eines Trickdiebstahls zu werden. Hier sind einige Tipps, die dabei helfen:

Seien Sie während des gesamten Vorgangs wachsam und achten Sie auf die Umgebung. Falls Sie sich unwohl fühlen oder etwas Verdächtiges bemerken, brechen Sie die Transaktion ab.

Achten Sie darauf, dass andere Personen die Eingabe Ihrer PIN nicht beobachten können. Es sollte einen Sicherheitsabstand zwischen Ihnen und anderen Personen, z.B. zu den Menschen hinter Ihnen in der Schlange geben.

Decken Sie beim Eingeben Ihrer PIN das Zahlenfeld ab. Verwenden Sie dazu Ihre Hand, Ihr Portemonnaie oder einen anderen Gegenstand. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Dritte die Eingabe ausspähen, abfilmen oder abfotografieren können.