Wetter- durch Keller eingedrungen

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (02.03.2024) auf Sonntag (03.03.32024) in ein Wohnhaus in der Elbinger Straße ein. Sie hebelten die Kellertür auf und gelangten in die Wohnräume. Dort durchwühlten die Diebe Schränke, Kommoden und Regale. Sie stahlen Bargeld und eine Sammleruhr. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 09:00 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Autodiebe geschnappt

Gestern Früh (03.03.2024), gegen 05:05 Uhr, verschafften sich zwei Männer Zutritt zu einem Handwerksbetrieb in der Alten Kasseler Straße. Sie brachen das Tor auf und konnten so das Gelände betreten. Vom Hof stahlen sie einen schwarzen Ford Ranger. Polizisten stellten den geklauten Ford im Rahmen ihrer Fahndung im Bereich des Industriegebiets fest. Als die Beamten die Fahrzeuginsassen kontrollieren wollten, versuchten sie zunächst fußläufig zu flüchten. Die Ermittler nahmen die beiden 24 und 30 Jahre alten Diebe nach einer kurzen Verfolgung fest. Sie mussten mit zur Marburger Polizeiwache. Dort folgten eine Blutentnahme und die Einleitung der Strafverfahren. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die Zwei die Wache wieder verlassen. Auf sie kommen nun Anzeigen unter anderem wegen des Pkw-Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Neustadt- VW Golf beschädigt

Zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Freitag (01.03.2024) einen VW. Der graue Golf stand in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand in der Straße „Hainfeld“. Vermutlich bei einem Wendemanöver stieß der Unfallfahrer gegen die linke hintere Fahrzeugseite des VW und hinterließ einen 2.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr er weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel: (06428) 9305-0 bei der Polizeistation Stadtallendorf.

Steffenberg-Niedereisenhausen: Parkplatzrempler

Rund 700 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Ford kosten, den ein Unbekannter bereits am 26.02.2024 hinterließ. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Focus gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz der Rossmann Drogerie in der Schelde-Lahn-Straße abgestellt. Als er einige Minuten später zurückkehrte, bemerkte er den Schaden am hinteren Radkasten der Fahrerseite. Hinweise zum Unfallfahrer und seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Gladenbach-Weidenhausen und Erdhausen: in Autos gegriffen

Am Wochenende machten sich Unbekannte an mehreren Autos in Weidenhausen und Erdhausen zu schaffen. In der Nacht von Freitag (01.03.2024) auf Samstag (02.03.2024) waren die Diebe in der Weidenhäuser Straße und im Westring in Weidenhausen unterwegs. Sie stahlen aus den Autos unter anderem einen Rucksack, Sportkleidung und eine Geldbörse. Noch in der gleichen Nacht waren die Diebe in der Herborner Straße in Erdhausen unterwegs. Dort betraten sie ein Firmengelände und kontrollierten, ob die auf dem Gelände stehenden Fahrzeuge verschlossen waren. Aus einem unverschlossenen Auto stahlen sie etwas Münzgeld und eine Cola Flasche. Im Anschluss flüchteten sie. Ob es sich bei den Dieben in Erdhausen und Weidenhausen um das selbe Duo handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: – Wem sind zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 09:15 Uhr am Samstag verdächtige Personen in Weidenhausen bzw. Erdhausen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Beiden schlanken Männer geben, von denen einer mit einer Adidas-Jacke bekleidet war? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Lahntal- Unfall im Begegnungsverkehr

Der Fahrer eines Citroens war heute Morgen (04.03.2024) auf der K81 von Wetter kommend in Richtung Niederwetter unterwegs. Gegen 07:05 Uhr kam dem weißen Jumper ein Unbekannter entgegen. In einer leichten Kurve streiften sich die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Außenspiegel des Citroens beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.