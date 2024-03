Personen nach Reizgasattacke im Zug verletzt

Gießen (ots) – Nach einer offensichtlichen Reizgasattacke in einem Zug der

Hessischen Landesbahn (HLB) wurden am vergangenen Samstagabend (2.3.) zwei

Personen verletzt. Ein 23-Jähriger aus Aachen (NRW) und ein 26 Jahre alter Mann

aus Stolberg (Städteregion Aachen, NRW) erlitten Atemwegsreizungen und

erstatteten später Strafanzeige bei der Bundespolizei in Gießen.

Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Gießen hatten bislang Unbekannte in dem Zug

ein Reizgas versprüht.

Bei den Unbekannten soll es sich um eine Gruppe von fünf Personen gehandelt

haben, die beim Halt in der Universitätsstadt ausgestiegen waren. In der Bahn

mit Fahrtrichtung Siegen waren rund 250 Reisende unterwegs.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Geschädigte oder Personen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden

gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Pizzarestaurant überfallen – Zeugen gesucht

Am Freitag (1.3.2024) betrat ein Unbekannter gegen 20.25 Uhr das Restaurant „Pizza Mouse“ in der Grünberger Straße.

Er ging zum Verkaufstresen und forderte unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Dies wurde ihm jedoch nicht ausgehändigt, woraufhin er aus dem Laden flüchtete. Er lief zunächst die Straße An der Volkshalle entlang und dann weiter in Richtung der Fröbelstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der bedrohte Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Der Gesuchte wurde als männlich, etwa 185 – 190 cm groß und hellhäutig beschrieben. Er sprach akzentfrei deutsch. Er hatte bei der Tat eine FFP2-Maske auf und weiße Gummihandschuhe an. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil sowie einer dunkelgrauen Jeans.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Täter in der Pizza Mouse oder dem Umfeld gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Straßenraub – Zeugensuche

Am Samstagabend (2.3.2024) lief eine 47-Jährige die Robert-Koch-Straße entlang. Plötzlich und unvermittelt schlugen ihren Angaben zufolge gegen 23.40 Uhr zwei Unbekannte von hinten auf sie ein. Die Frau fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Räuber nahmen die Handtasche der Frau an sich und flüchteten. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall auf dem Gehweg der Robert-Koch-Straße mitbekommen? Wer hat etwas Verdächtiges im Umfeld bemerkt?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Buseck: Mehrere Kilometer Kabel gestohlen

Aus einem Solarpark in Großen-Buseck klauten Unbekannte Stromkabel von mehreren Kilometern Länge. Um auf das Gelände in der Ernst-Ludwig-Straße zu gelangen, durchtrennten sie zuvor einen Zaun. Die erbeuteten Kabel müssen sie mit einem, vielleicht auch mehreren Fahrzeugen abtransportiert haben. Der Wert der Kabel liegt im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Die Diebe schlugen irgendwann zwischen Freitag (1.3.2024), 23 Uhr und Samstagmorgen, 8.45 Uhr zu.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich Attenberg bemerkt? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegengenommen.

Heuchelheim/Wettenberg/Biebertal: Einbrüche

In der Heuchelheimer Schwimmbadstraße stieg ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus ein. Er schob im Zeitraum zwischen 20.2.2024 und 1.3.2024 einen Rollladen hoch und brach ein Fenster auf. Ohne Beute flüchtete er im Anschluss unerkannt aus dem Haus.Gießen: Die Polizei-News

Über die Terrassentür drang ein Einbrecher zwischen Freitag (1.3.2024), 17 Uhr und Sonntagmorgen, 11.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Launsbach ein. Er durchsuchte die Wohnräume des Hauses in der Straße Am Steinkreuz und erbeutete mehrere Uhren. Anschließend konnte der Unbekannte unbemerkt entkommen. Ein weiteres Haus in derselben Straße ging ein Einbrecher ebenfalls an. Er hebelte mehrfach an einem Fenster des Einfamilienhauses, brach seinen Versuch in der Folge aber ab und flüchtete. Dieser Einbruchsversuch ereignete sich am Donnerstag (29.2.2024) im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18.45 Uhr.

In Fellingshausen war eine Gaststätte das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte schlug am Montag (4.3.2024) zwischen Mitternacht und 8.20 Uhr zu. Er hebelte an mehreren Fenstern der Rückseite des Gebäudes in der Straße Die Grohbach und brach schließlich ein Fenster auf. So gelangte er in den Gastraum und brach dort Spielautomaten auf. Mit Bargeld flüchtete der Kriminelle unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu allen Einbrüchen werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

A5/Pohlheim: Schutzplanke gestreift und geflüchtet

Auf der Autobahn 5, zwischen der Anschlussstelle Fernwald und dem Autobahnkreuz Gambach, ereignet sich am Montagmorgen (4.3.2024) eine Unfallflucht. Ein Sattelzug befuhr die Strecke gegen 6.50 Uhr und kam nach derzeitigen Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. Diese wurde nicht unerheblich beschädigt. Der unbekannte Fahrer blieb laut Zeugen kurz auf der linken Fahrspur stehen, fuhr dann auf den Standstreifen und nach kurzer Zeit einfach weiter. Zum Sattelzug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Planenaufbau handeln soll. Der Schaden an der Schutzplanke beträgt etwa 11.000 Euro.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer 06033/7043-5010.

Gießen: Mehrere Unfallfluchten

Der Fahrer eines Opels parkte sein Auto am Freitag (1.3.2024) gegen 7.50 Uhr in der Straße Am Eichelbaum. Der rote Astra stand am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 43. Als der Fahrer gegen 16.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden an der Fahrerseite feststellen, dessen Reparatur etwa 2.000 Euro kosten wird. Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Opel gestreift. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr er einfach davon.

In der Tiefgarage des Rathauses in der Ostanlage parkte ein VW-Fahrer am Freitag (1.3.2024). Er fuhr gegen 14 Uhr auf einen Parkplatz im 1. UG der Tiefgarage. Als er eine Stunde später zu seinem weißen Beetle zurückkam, musste er einen Schaden an der Fahrertür feststellen. Dieser wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Einen Mercedes suchen die Ermittler im Zusammenhang mit einer Unfallflucht in der Rudolf-Diesel-Straße. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr dort im Zeitraum zwischen Samstag (2.3.2024), 23.30 Uhr und Sonntag, 2.30 Uhr gegen eine Verkehrsinsel in Höhe der Auffahrt zur Autobahn. Dabei wurde ein Schild beschädigt. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um einen Mercedes der E-Klasse, der nicht unerheblich an der Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. Wer kann Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben?

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen zu allen o.g. Unfallfluchten Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3755 zu richten.

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Siemensstraße 18 beschädigte ein Unbekannter einen VW. Der weiße T-Roc stand dort am Sonntag (3.3.2024) zwischen 8.10 Uhr und 10.50 Uhr. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-3555 zu richten.