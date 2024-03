Brand in Waschküche

Um 08:50 Uhr wurde heute Morgen ein Brand in der Hintergasse in Wichmannshausen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einem Nebengebäude (Waschküche) ausgebrochen war. Bei Eintreffen war der 86-Jährige Bewohner bereits in ärztlicher Behandlung, da er bei eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehren aus Sontra, Wichmannshausen und Breitau löschten das Feuer in dem Raum, wo überwiegend das Inventar beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die Ermittlung zur Brandursache hat die Kripo übernommen; nach bisherigem Ermittlungsstand kommen eine fahrlässige oder aber eine technische Ursache in Betracht.

Schule geräumt

Um 11:43 Uhr kam es heute Vormittag zur einem polizeilichen Einsatz in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau. Vorausgegangen war ein Vorfall, bei dem ein 12-jähriger Schüler einen zunächst nicht zuzuordnenden Gegenstand bei sich hatte. Aus diesem Grunde wurden sämtliche nachfolgende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr veranlasst und durchgeführt. Hierzu zählte die Räumung der Schule/ Schulgelände durch die Schulleitung, um die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte aus einer möglichen Gefahrenzone zu verbringen.

Die alarmierte Polizeikräfte übernahmen am Einsatzort die Leitung und führten parallel dazu weitere Ermittlungen zur Klärung der Sachlage durch. Ebenso erfolgte auch die Anforderung eines Sprengstoffsuchhundes. Im Zuge der Ermittlungen konnte zeitnah festgestellt werden, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Art „Silvesterböller“ handelte, den der Schüler vor dem Schulgelände aufgefunden und dort aufgehoben haben will.

Trotz dieser Erkenntnis wurden alle erforderlichen Maßnahmen aufrechterhalten, um eine gesicherte Rückkehr auf dem Schulgelände zu gewährleisten.

Der angeforderte Sprengstoffsuchhund sowie die Polizeikräfte begannen mit der Absuche der betroffenen Bereiche auf dem Schulgelände und im Gebäude. Nachdem es auch dadurch keine weiteren Hinweise auf eine Gefahrensituation gab, konnten die Schülerinnen und Schüler gegen 13:15 Uhr wieder in die Klassenräume zurückkehren.

Sekundenschlaf; Führerschein sichergestellt

Gegen 12:00 Uhr befuhr gestern Mittag ein 84-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 von Neuseesen kommend in Richtung Eschwege. Auf der Fahrt überfuhr er mit dem Auto mehrfach – wegen Sekundenschlafs – die Fahrstreifenbegrenzung und geriet dadurch wiederholt in den Gegenverkehr. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws, der von einem 78-Jährigen aus Dortmund gefahren wurde. An den Pkws entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde der Führerschein des 84-Jährigen sichergestellt.

Gegen Bank gefahren

Um 11:47 Uhr befuhr gestern Mittag eine 66-Jährige aus Melsungen den Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Sie beabsichtigte auf dem Parkplatz nach rechts abzubiegen. Während des Abbiegens fuhr sie gegen eine Sitzgelegenheit der dortigen Bäckerei. Am Pkw und an der Sitzgelegenheit entstand Sachschaden.

Mit Außenspiegel zusammengestoßen

Um 12:58 Uhr befuhren in der gestrigen Mittagszeit ein 91-Jähriger aus Kaufungen und ein 45-Jähriger aus Morschen mit ihren Pkws die Kasseler Straße in Kammerbach. Aufgrund der engen Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR kam.

Unfallfluchten

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 01.03.24, 16:30 Uhr und dem 02.03.24, 12:30 Uhr in Reichensachsen ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde auf dem Aldi-Parkplatz in der Landstraße ein grauer Pkw Mazda im Bereich des hinteren rechten Radkastens angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Um 06:25 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Kellaer Straße in Grebendorf eine Unfallflucht. Zur Unfallzeit befuhr ein 46-Jähriger aus Wanfried mit einem Lkw in Richtung Kella. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch der linke Außenspiegel zerstört wurde. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz hinter einer Bäckerei in der Straße „Hainertor“ in Herleshausen ereignete sich am gestrigen Sonntagnachmittag eine Unfallflucht. Um 15:20 Uhr wurde ein dort geparkter schwarzer Ford Fiesta auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Zeugen konnten einem dunklen Kleinwagen mit WAK-Kennzeichen sehen in dem eine ältere Fahrerin mit dunkelblonden bis gräulichen Haaren am Lenker gesessen hat. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Gestern wurde noch eine Sachbeschädigung an einen Pkw Subaru angezeigt, der in der Ringkopfstraße in Dohrenbach auf einem öffentlichen Parkplatz geparkt war. Unbekannte haben in den linken vorderen Reifen eingestochen, wodurch ein Sachschaden von ca. 50 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.