Mann zieht sich Verbrennungen zu

Zeit: Montag, 04.03.2024, 13:50 Uhr

Ein 71-jähriger Homberger aus der Waßhmuthshäuser Straße zog sich beim Entzünden eines Kamins Verbrennungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es bei dem Versuch den Kamin anzuzünden zu einer Stichflamme. Hierdurch fing der Pullover des 71-Jährigen Feuer, wodurch er sich Verbrennungen zuzog.

Aufgrund der Verletzungen wurde der 71-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen.

Münzbehälter einer öffentlichen Toilette aufgebrochen

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 29.02.2024, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter haben im angegebenen Tatzeitraum den Münzbehälter des Toilettenhäuschens am Bahnhof in Wabern aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei gewaltsam den Münzbehälter ab und entwendeten das darin befindliche Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrages.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 05622/9966-0.

Mehrere plattgestochene Autoreifen

Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 04:00 Uhr bis Freitag, 01.03.2024, 07:00 Uhr

Unbekannten Täter haben an drei Kraftfahrzeugen mehrere Reifen platt gestochen. Es handelte sich um zwei Autos und einen Kleintransporter, wobei bei den Autos jeweils alle vier Reifen und bei dem Transporter zwei Reifen betroffen waren. Die Kraftfahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der der Straße „Geismarrain“ in Fritzlar geparkt.

Insgesamt entstand hierdurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1800,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar ermittelt in den Fällen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.