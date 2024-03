Vandalismus – Scheibe am Bahnhof Zierenberg zerstört

Zierenberg (Landkreis Kassel) (ots) – Bislang Unbekannte haben an der

Bahnhaltestelle in Zierenberg eine große Scheibe des Warteunterstandes am

Bahnsteig 1/2 komplett zerstört.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Ein Mitarbeiter

der Kurhessenbahn hatte die Zerstörung gestern Morgen (3.3.) festgestellt und

Strafanzeige bei der Bundespolizei erstattet.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat

die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Juweliergeschäft in Wilhelmshöher Allee: Täter erbeuten Schmuck; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Juweliergeschäft in der Wilhelmshöher Allee eingebrochen und haben offenbar diverse Schmuckstücke erbeutet. Wie die heute Morgen zur Anzeigenaufnahme zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter über die Eingangstür in das Geschäft nahe des Kirchwegs eingebrochen, die sie mit einem unbekannten Werkzeug aufbrachen. In dem Verkaufsraum verschafften sie sich anschließend ebenfalls gewaltsam Zugang zu verschiedenen Schmuckstücke, die sie an sich nahmen und vom Tatort in unbekannten Richtung flüchteten. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. Aufgrund von Wahrnehmungen, die Anwohner in der Nacht gemacht hatten, kann angenommen werden, dass die Tat etwa gegen 3:30 Uhr stattfand.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in das Juweliergeschäft geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mann entblößte sich in Vellmar: Streife nimmt Exhibitionisten fest

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagmittag meldete sich gegen 13 Uhr telefonisch eine Frau bei der Polizei und schilderte, dass sich im Ahnepark in Vellmar ein Mann entblößt zeige. Zudem solle der Exhibitionist, der an einem Baum lehne, trotz des regen Besucheraufkommens in dem Park sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Die sofort zum Ort des Geschehens entsandte Streife des Polizeireviers Nord konnte den Mann anhand der eindeutigen Personenbeschreibung, welche die Zeugin abgegeben hatte, noch im Ahnepark festnehmen. Der in Vellmar wohnende 41-jährige Tatverdächtige stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Er musste die Beamten mit auf die Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des Straftatbestands der „Exhibitionistischen Handlungen“ ermittelt.

Wohnungsbrand in Gräfestraße: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Wehlheiden: Am heutigen Montag kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Gräfestraße. Das Feuer war nach bisherigem Kenntnisstand gegen 5 Uhr ausgebrochen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die anderen Wohnungen des Hauses verhindert werden, die Erdgeschosswohnung brannte jedoch völlig aus und ist nun unbewohnbar. Der Sachschaden wird von den an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die beiden Bewohner der Erdgeschosswohnung sowie zwei Besucher eines anderen Hausbewohners, Männer und Frauen im Alter zwischen 27 und 55 Jahren, hatten offenbar Rauchgase eingeatmet und wurden deswegen von Rettungskräften vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Ob möglicherweise eine heruntergefallene Kerze ursächlich für den Brand war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Auto prallt auf B3 gegen „Blitzer“: Über 90.000 Euro Schaden bei Unfall

Fuldatal (Landkreis Kassel): Aus bislang ungeklärten Gründen kam eine 22-jährige Autofahrerin aus Kassel mit ihrem Audi am gestrigen Sonntagabend, gegen 21:55 Uhr, auf der B3 bei Fuldatal nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich des Schocktals war sie aus Simmershausen kommend in Fahrtrichtung Kassel unterwegs und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die dort befindliche stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Diese wurde aufgrund der Kollision derart beschädigt, dass hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstand. Der Schaden am PKW, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 20.000 Euro. Darüber hinaus wurde durch den Unfall ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, allerdings wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Kassel verbracht.

Mit 1,4 Promille zum Tatort gefahren: Altmetall-Diebe auf frischer Tat festgenommen

Kassel-Fasanenhof: Noch während sie die Beute in ihr Auto einluden, konnten am gestrigen Sonntagabend auf einem Krankenhausgelände im Kasseler Stadtteil Fasanenhof zwei Altmetall-Diebe auf frischer Tat festgenommen werden. Eine Mitarbeiterin der Klinik war um 18:45 Uhr durch klirrende Geräusche aus einem Innenhof auf den gerade stattfindenden Diebstahl aus einem Container aufmerksam geworden und hatte den Sicherheitsdienst alarmiert. Die daraufhin gerufene und hinzugeeilte Streife vom Polizeirevier Nord konnte die beiden unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen im Alter von 43 und 55 Jahren noch an Ort und Stelle festnehmen. Neben dem Container stand ihr geparktes Auto, ein Opel, der bereits vollgeladen war mit Schrott- und Altmetallteilen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die Diebe die Teile im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro aus dem Container in ihr Fahrzeug geladen. Bevor sie die Beute mit dem Opel abtransportieren konnten, klickten für die Tatverdächtigen aus Kassel die Handschellen. Zudem stellte sich heraus, dass der 43-Jährige betrunken mit dem Auto auf das Klinikgelände gefahren war. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,4 Promille, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Vor der Fahrt auf die Dienststelle luden er und sein Komplize reumütig das Fahrzeug aus und legten die erbeuteten Teile wieder in den Container zurück. Beide müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten. Gegen den 43-Jährigen wird zusätzlich wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.