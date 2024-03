Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Salzschlirf. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag (02.03.), gegen 19:35, Uhr die Körbachstraße aus Richtung Fuldaer Straße kommend in absteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 10 kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Grundstücksmauer. Ein Zeuge konnte kurz mit dem Fahrzeugführer sprechen, welcher ihm in englischer Sprache mitteilte, dass alles okay sei. Anschließend entfernte sich er Unfallverursacher mit ausgeschaltetem Licht unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, rund 1,80 Meter großen Mann osteuropäischen Erscheinungsbildes und mit schwarzen, kurzen Haaren gehandelt haben. Zur Unfallzeit sei er mit einem schwarzen Kleinwagen, an dem möglicherweise kein Kennzeichen angebracht war, unterwegs gewesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.03.), gegen 6 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Langensalza die Abfahrt der A 4 aus Richtung Friedewald kommend und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand nach rechts auf die B27 in Richtung Hünfeld aufzufahren. Ein 70-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befuhr zeitgleich mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die B27 aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Hünfeld. Aus noch unklarer Ursache fuhr der Pkw-Fahrer über die Haltelinie, sodass er mit der Fahrzeugfront in den Kreuzungsbereich einfuhr. In der Folge touchierte die Sattelzugmaschine das Auto an der Fahrzeugfront. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Unfall mit Radfahrer

Kirchheim. Am Samstag (02.03.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die Schlossstraße in Richtung Hauptstraße. Ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Niederaula befuhr zeitgleich die Schlossstraße in Richtung Reckerode. In Höhe einer Linsengasse beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach momentanen Informationen nach links abzubiegen. Hierzu hielt der zunächst verkehrsbedingt an. Aus noch unklarer Ursache stieß der Pkw-Fahrer kurz darauf mit dem Radfahrer zusammen. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (03.03.), in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:05 Uhr, parkte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen BMW M550d ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße „An der Haune“. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster beschädigt

Fulda. Unbekannte warfen in der Nacht zu Freitag (01.03.) einen Stein gegen eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Agnes-Huenninger-Straße. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Petersberg. Einen silbernen Anhänger des Herstellers Boeckmann mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MH 475 entwendeten Unbekannte zwischen Samstag (24.02.) und Mittwoch (28.02.). Zur Tatzeit stand der abgeschlossene Anhänger im Wert von etwa 2.500 Euro in der Einfahrt eines Einfamilienhauses im Mönchweg in Steinhaus. An dem angebrachten Kastenschloss entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Weyhers. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (01.03.) eine Terrassentür einer Gaststätte in der Straße „Altenmühle“ auf. Anschließend durchsuchten die Täter den Thekenbereich. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstanden rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Schlitzer Straße wurde am Freitagabend (01.03.), zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Darin hebelten sie weitere Türen auf und gelangten so in mehrere Wohnungen. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Gesamtdiebesgut – darunter auch ein Ring aus Weißgold mit der Inschrift „Maike + Florian“ – flüchteten die Täter schließlich. Sie hinterließen rund 2.500 Euro Sachschaden. Zeugen zufolge, soll es sich bei den Einbrechern um zwei etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter große Männer, die in einem Ford Mondeo unterwegs gewesen seien, gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen (02.03.) unbefugten Zugang zu einer Loggia eines Mehrfamilienhauses in der Brauhausstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der Einbrecher gerade eine dortige Tür gewaltsam zu öffnen, als die Bewohner auf die Geräusche aufmerksam wurden. Der Täter ließ daraufhin von seinem weiteren Tatvorhaben ab und flüchtete. An der Balkontür entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Der Unbekannte kann als männlich, circa 1,90 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit sportlicher Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (02.03.) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlitzer Straße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Garten des Hauses. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrparteienhaus

Fulda. Eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Goethestraße wurde am Samstagnachmittag (02.03.), zwischen 15 Uhr und 16.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach momentanen Informationen verschafften sich die Einbrecher zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Hausflur und hebelten anschließend die Wohnungstür gewaltsam auf. Mitsamt Vermögenswerten und Schmuck im Wert eines unteren bis mittleren fünfstelligen Betrags flüchteten die Täter. Sie hinterließen rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Zwischen 12.30 Uhr und 18.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte am Sonntag (03.03.) unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kolpingstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand warfen die Täter eine Fensterscheibe des Erdgeschosses ein und gelangten so unbefugt in die Wohnräume. Mitsamt zwei Laptops, einem I-Pad, einer Nintendo Wii und einer Lautsprecherbox samt Kabel, flüchteten sie unerkannt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher circa 200 Euro Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte sich möglicherweise mindestens ein Täter bei der Tatausführung verletzt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von I-Phone

Nieder-Ohmen. Am Donnerstag (29.02.), gegen 14 Uhr, versuchten mindestens zwei Unbekannte ein I-Phone 15 Pro Max aus einem Geschäft in der Straße „Zur Alten Hohle“ zu stehlen. Anschließend flüchteten die beiden Täter in einem Pkw – vermutlich der Marke Audi – vom Tatort. Das Handy im Wert von etwa 1.400 Euro blieb zurück. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß

dickliche Statur

trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und eine Baseballcap

Täter 2:

circa 1,80 Meter groß

etwa 20 bis 25 Jahre alt

trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke

sprach gebrochenes Deutsch

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schulkiosk

Schotten. Zwischen Donnerstagnachmittag (29.02.) und Freitagvormittag (01.03.) versuchten Unbekannte ein Kiosk einer Schule im Lindenweg aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden von etwa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Homberg (Ohm). Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-CZ 1903 eines schwarzen Audi A3 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.03.). Im Tatzeitraum stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Bleidenröder Straße in Büßfeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte flexten zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 2. März 2024 ein Element eines Zauns einer ehemaligen Brauerei in der Liederbacher Straße heraus. Hierdurch entstanden rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad gestohlen

Schlitz. Am frühen Freitagmorgen (01.03.), gegen 1.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarzes Quad des Herstellers Zhejiang Cf Moto mit dem amtlichen Kennzeichen VB-ZG 23. Zur Tatzeit war das Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer Plane abgedeckt und auf einem Grundstück in der Niederjossaer Straße in unter-Wegfurth abgestellt gewesen. Das Quad hat einen Wert von circa 7.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Dienstag (20.02.) ein silbernes Mountainbike der Marke Cube, Modell Aim SLX 16, im Wert von rund 1.000 Euro. Zur Tatzeit, zwischen 7.30 Uhr und 9.20 Uhr, stand das Fahrrad auf einem Schulgelände im Geistalweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bebra. Am Samstagabend (02.03.) kam es in einer Tankstelle in der Hersfelder Straße zu einem Raub.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum und forderte den Kassierer unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe auf, Bargeld an ihn zu übergeben. Ob es sich dabei um eine Echt- oder Anscheinswaffe gehandelt hat, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Mitarbeiter leistete den Anweisungen folge und übergab eine noch unbekannte Menge Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Täter kann als männlich, circa 15 bis 30 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine rot-weiß-schwarze Stoffjacke, eine schwarze Kapuze, einen ins Gesicht hochgezogenen, grauen Schlauchschal, eine Bluejeans, weiße Sneaker und schwarze Handschuhe.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tankstellengeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder auf den Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Raub und anschließende Körperverletzung

Bad Hersfeld. Mehrere Unbekannte versuchten am Sonntag (03.03.), zwischen 17.05 Uhr und 17.20 Uhr, in der August-Gottlieb-Straße das Fahrrad eines 12-jährigen Jungen zu stehlen. Nach aktuellem Kenntnisstand bedrängten die Täter den Jungen körperlich, um an das Zweirad zu gelangen. Als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde und die unbekannten Kinder ansprach, flüchteten diese.

Wenige Minuten später wurde die Polizei über eine körperliche Streitigkeit zwischen mindestens zehn Kindern im Bereich des Jahn-Parks informiert. Nach momentanen Informationen sollen dabei acht bislang unbekannte Kinder auf den bereits zuvor geschädigten 12-jährigen Fahrradbesitzer und dessen ebenfalls 12-jährigen Begleiter eingetreten und -geschlagen haben. Die beiden 12-Jährigen konnten sich selbstständig aus der Situation retten und erlitten leicht Verletzungen.

Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zwei Sperrmüllcontainer am Bauhof in Brand geraten

In der Nacht von Sonntag (03.03.) auf Montag (04.03.) kam es gegen 23:55 Uhr am Wertstoffhof der Stadt Fulda in der Weimarer Straße zu einem Brand. Zwei Metallcontainer mit Sperrmüll gerieten dort aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. An beiden Containern entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Durch mehrere Streifen der Polizeistation Fulda wurden die Feststellungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen, wobei in alle Richtungen ermittelt wird.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin

Eichenzell (ots)

Am Samstag (02.03.) kam es kurz vor 18 Uhr in Eichenzell zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine aus Künzell stammende 15 Jahre alte Rollerfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 15-jährige befuhr mit einem Kleinkraftrad-Roller die Fuldaer Straße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Rhön und musste wegen stockendem Verkehr abbremsen und anhalten. Beim Bremsmanöver rutschte das Kleinkraftrad zur Seite weg, so dass die Fahrerin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die Feuerwehr Eichenzell und ein Rettungswagen waren im Einsatz.

Am Roller entstand nur geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Homberg/Ohm (ots)

Am Sonntagnachmittag (03.03.) kam es auf der Landstraße 3289 gegen 16.30 Uhr zwischen den Homberger Ortsteilen Gontershausen und Haarhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein aus Kirchhain stammender 21-jähriger Motorradfahrer war nach derzeitigen Erkenntnissen zur Unfallzeit in Richtung Mardorf unterwegs und geriet auf gerader Strecke aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Motorrad ins Schlingern. Dadurch verlor der Fahrer letztendlich komplett die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte mit dem Motorrad über die Gegenfahrbahn auf den angrenzenden Acker wo er zu liegen kam. Der bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzte Motorradfahrer wurde mittels eines Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, der bei der Unfallstelle gelandet war.

Das Motorrad selbst war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf circa 6.000 Euro. Neben den erwähnten Rettungskräften war auch die Polizei Alsfeld mit einem Streifenwagen zwecks Unfallaufnahme vor Ort.

Verkehrsunfalllfucht in Bebra, Goethestraße

In der Nacht von Samstag, den 02.03.24, 18:00 Uhr, bis Sonntag wurde ein geparkter VW Golf in der Goethestraße in Höhe der Einmündung zur Schützenstraße in Bebra durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Die Halterin des Golfs bemerkte am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, dass ihr linker Außenspiegel abgefahren wurde und die linke Fahrzeugseite zerkratzt worden ist. Das flüchtige Fahrzeug müsste Schäden auf der Beifahrerseite aufzeigen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet sie sich bei der Polizeistation in Rotenburg unter der Telefonnummer: 06623/9370 zu melden.

Raubüberfall in Bebra:

Am Samstag, den 02.03.2024 ereignete sich gegen 19:30 Uhr ein Raubüberfall zum Nachteil einer Tankstelle in der Hersfelder Straße in Bebra. Der männliche Täter soll zwischen 15 – 30 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem grauen Schlauchschal, weißen Sneakers und einer Stoffjacke. Die Stoffjacke war im oberen Bereich rot und im unteren Bereich schwarz. Dazwischen war ein weißer Streifen. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Schusswaffe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Sachschaden, Wildeck

Samstag, 02.03.2024, 18:50 Uhr

Auf der Landesstraße 3251 kam eine 86-jährige PKW Fahrerin aus Wildeck bei Bosserode in Richtung Obersuhl nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, Sachschaden: 5000 Euro

Zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich Schenklengsfeld

Bad Hersfeld (ots)

Schenklengsfeld – Am Donnerstagabend, 29.02.24, parkte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Opel Mokka ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße „An der Linde“ in Schenklengsfeld. Als er am nächsten Morgen zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an den beiden linken Türen fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schenklengsfeld – Am Freitag, 01.03.24, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen Audi A8 die Landstraße zwischen Malkomes und Schenklengsfeld. Aus Richtung Schenklengsfeld fuhr ihm ein silberner Pkw entgegen, welcher auf die Gegenspur geriet, sodass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sattelzug gerät aus ungeklärter Ursache in Brand

Am Samstag (02.03.), gegen 14.12 Uhr, geriet ein Sattelzug auf der Bundesautobahn A 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/ Efze und Bad Hersfeld West (Höhe Autobahnkilometer 352), vermutlich durch einen technischen Defekt, in Brand. Das Fahrzeug einer osteuropäischen Spedition war mit Textilien und Bierfässern beladen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich in Sicherheit bringen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke des rechten Fahrstreifens beschädigt, so dass dieser weiterhin gesperrt bleibt (mit Stand 18 Uhr dauert diese Sperrung noch an).

Durch die Feuerwehren Homberg/Efze und Melsungen konnte der Brand gegen 15.30 Uhr gelöscht werden. Weiterhin war zur Unterstützung der Lösch- und Bergungsarbeiten das THW Homberg/Efze im Einsatz

Am Fahrzeug und an der Fahrbahn entstand ein Sachschaden von circa 150.000 Euro.

Fußgängerin beim Abbiegen offenbar übersehen

Ein 27-jähriger Transporter-Fahrer aus Hofbieber befuhr am Samstag (02.03.) gegen 09.30 Uhr die Königstraße in Fulda in Richtung Abtstor. An der Kreuzung mit der Robert-Kircher-Straße wollte er nach links in diese einbiegen, übersah dabei offenbar eine bei „Grün“ zeigender Ampel die Straße querende 59-jährige Fußgängerin aus Fulda und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt mit diversen Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.