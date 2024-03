Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Polizeibeamte nahmen mutmaßliche Einbrecher fest – Butzbach und Nidderau/Heldenbergen

(jm) Beamte der Polizeistation Butzbach nahmen am Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest und stellten das offenbar zuvor entwendete Fahrzeug sicher. Gegen 7 Uhr fiel einer Streife im Bereich Butzbach ein Opel Astra auf, der Schlangenlinien gefahren sein soll. Als die Ordnungshüter das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, fuhr der Wagen davon. Kurz darauf stoppte das Fahrzeug und zwei Personen flüchteten in das Feld an der Bahnlinie zwischen Butzbach und Langgöns. Bei der Suche nach den Flüchtigen kamen Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz. Letztlich nahmen Polizisten einen 26- sowie einen 22-Jährigen vorläufig fest. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zudem ist er wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Opel offensichtlich zuvor in Nidderau-Heldenbergen gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen 3 und 4 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße (100er Hausnummern). Hierbei soll unter anderem der Opel-Fahrzeugschlüssel, Bargeld sowie Schmuck entwendet worden sein. Teile des Diebesgutes fanden die Beamten im Astra auf und stellten dieses sowie den Wagen sicher. Die beiden Festgenommen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf mussten mit zur Dienststelle. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser muss sich nun unter anderem wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch sein Beifahrer wurde wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls angezeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder entlassen.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zwei Jugendliche vorläufig festgenommen – Hanau / Wolfgang

(fg) Mehrere Anrufe gingen am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen ein; die Anruferinnen und Anrufer berichteten von lauten Knallgeräuschen und einem brennenden Mülleimer in der Lehrhöfer Straße im Bereich der 40er-Hausnummern. Nebst der Polizei machte sich auch die Feuerwehr umgehend auf den Weg. Laut Zeugenangaben hätten mehrere Jugendliche den mit Spraydosen gefüllten Mülleimer in Brand gesteckt; darauf waren wohl auch die Knallgeräusche zurückzuführen. Im Rahmen erster polizeilicher Maßnahmen, unter anderem Zeugenbefragungen im Rahmen der Fahndung, konnten zwei 17 Jahre alte Jugendliche in Tatortnähe ausfindig gemacht werden. Diese dürften nach ersten Ermittlungen für den brennenden Mülleimer verantwortlich sein. Sie wurden im Anschluss an die vorläufige Festnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu einem dritten Tatbeteiligten sind im Gange. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Unfall im Kreuzungsbereich: Wer hatte Grünlicht? – Maintal

(fg) An der Kreuzung Kennedystraße, Landesstraße 3268 und Landesstraße 3195 ereignete sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall, in dessen Folge die Polizei nun der Frage nachgeht, wer zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens Grünlicht hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger in seinem Opel Astra gegen 20.10 Uhr die Landesstraße 3268 in Fahrtrichtung Dörnigheim und bog unter Nutzung der Abbiegespur nach links in den Kreuzungsbereich ein, offenbar mit der Absicht, auf die Landesstraße 3195 zu gelangen. Zur selben Zeit war ein 42-Jähriger in seinem Ford Transit auf der Kennedystraße in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es letztlich zur Kollision. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung sowie zum Unfallgeschehen selbst machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

Unfallflucht: 38-jährige Fußgängerin leicht verletzt – Maintal

(fg) Mit leichten Verletzungen kam eine 38-jährige Fußgängerin aus Maintal nach einem Unfall am Samstagabend in der Straße „Am Kreuzstein“ zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus; der Unfallverursacher machte sich einfach davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer eines weißen Jeeps gegen 21.20 Uhr auf der Goethestraße unterwegs und bog an der Kreuzung zur Straße „Am Kreuzstein“ nach links ab. Hierbei übersah der Fahrer offenbar die querende Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 38-Jährige stürzte und verletzt sich leicht. Laut Zeugenangaben habe der Fahrer die Kollision gemerkt, sei aber dennoch weitergefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Schwerverletzter Kradfahrer bei Kollision mit Auto – Maintal

(lei) Bei einer Kollision mit einem Auto auf der Landesstraße 3195 ist am Freitagabend ein 36 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der aus Maintal stammende Biker war gegen 18.20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landesstraße in Richtung Kennedystraße unterwegs, als ihm an der Einmündung der Braubachstraße ein 86-Jähriger, der von dort aus kommend auf die Landstraße einbiegen wollte, offenbar die Vorfahrt nahm. Der 36-Jährige krachte mit seiner Maschine in die Fahrzeugfront des Golf und wurde über die Motorhaube geschleudert. Er kam mit einem Rettungswagen und multiplen Verletzungen in eine Klinik. Wegen der Abschleppung beider Fahrzeuge (Gesamtschaden etwa 11.000 Euro) war die Straße bis etwa 20 Uhr nur eingeschränkt für den übrigen Verkehr befahrbar.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle – Maintal

(lei) Den sprichwörtlich richtigen Riecher hatten Polizisten am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Kennedystraße. Dort hatten die Ordnungshüter kurz vor Mitternacht einen mit vier Personen besetzten Toyota aus dem Verkehr gewunken. Bei der anschließenden Überprüfung erblickten die Beamten zunächst eine Haschischplatte in der Mittelkonsole, die dem 17 Jahre alten Beifahrer zugeordnet werden konnte. Der Verdacht, dass er noch mehr dabeihaben könnte, bestätigte sich bei der daraufhin erfolgten körperlichen Durchsuchung des jungen Maintalers: In seiner Hose wurde eine weitere Platte der verbotenen Substanz aufgefunden – insgesamt gut 200 Gramm, wie die Betäubungsmittelwaage später anzeigte. Auch ein weiterer Insasse, ein 16-Jähriger, nutzte offenbar seine Kleidung als Drogenversteck. In seiner Unterhose hatte er über 10 Gramm Haschisch deponiert – auch dieses wurde durch die Uniformierten konfisziert, genauso wie eine weitere geringe Menge der Droge, die unter dem Beifahrersitz aufgefunden, allerdings noch niemandem zugeordnet werden konnte. Die beiden Jugendlichen, die nun ein Strafverfahren erwartet, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an deren Erziehungsberechtigten überstellt.

Fünf Fahrzeuge beschädigt: Zeugen gesucht! – Erlensee / Langendiebach

(fg) Am Wochenende waren Unbekannte in der Friedrich-Ebert-Straße (Bereich 10er-Hausnummern) unterwegs und zerkratzten fünf geparkte Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter einenOffenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News spitzen Gegenstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

Zeugensuche: Tresor bei Einbruch in Bürogebäude entwendet – Gelnhausen

(lei) In der Nacht zu Samstag sind Unbekannte in ein Gewerbeobjekt in der Rudolf-Diesel-Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen, wobei sie nach vollendetem „Werk“ großen Sachschaden hinterließen und letztlich einen Tresor mitgehen ließen. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 7.20 Uhr, brachen die Einbrecher eine auf der Rückseite des Objekts gelegene Tür auf und verschafften sich Zugang zu einer Werkstatt und durch Einschlagen weiterer Türen im Innenbereich auch Zutritt zu diversen Büroräumen, in denen sie Verwertbares suchten. Aus einem der Räume stahlen sie einen an der Wand befestigten Tresor, indem sie diesen abtrennten. Einen weiteren Tresor ließen sie zurück, wobei sie diesen vor Ort gewaltsam zu öffnen versuchten, was jedoch misslang. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Das Einbruchskommissariat hat den Fall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wer sah die Auseinandersetzung vor der Gaststätte? – Schlüchtern

(jm) Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Schlüchtern haben eine Anzeige auf dem Tisch, bei der es um Körperverletzung geht und noch Zeugen gesucht werden. In dieser Sache soll es bereits am frühen Sonntagmorgen letzter Woche (25.02.2024) in der Schloßstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen bislang zwei unbekannten Männern gekommen sein. Ein 29-jähriger Mann befand sich zunächst in einer Gaststätte. Gegen 0.15 Uhr verließ er die Lokalität, sah die Auseinandersetzung und wollte daraufhin schlichten. Dabei wurde er, nach seinen Angaben, im Bereich des Gesichts körperlich angegangen. Die Polizei bittet nun Zeugen sowie die unbekannten Streihähne, sich bei der Polizeistation Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Unfallflucht beim Tanken – Offenbach

(fg) Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf dem Gelände der JET Tankstelle im Odenwaldring eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Kurz nach 11 Uhr stand ein 64-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson an der Zapfsäule, um seinen Wagen zu betanken. Nachdem er zu seinem Wagen zurückgekehrt war, bemerkte er Kratzer, Dellen sowie den Bruch der vorderen Stoßstange; zudem wurde das Kennzeichen durch den Zusammenstoß abgerissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich davongemacht. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecherinnen – Offenbach

(lei) „Hier sind zwei fremde Damen im Treppenhaus, die durch die Spione schauen und an verschiedenen Türen lauschen“ – so in etwa lautete der Inhalt des Notrufes, den die Polizei am Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr, aus der Berliner Straße erreichte. Der Verdacht, dass hier wohl ein Einbruch bevorsteht, bestätigte sich kurz darauf beim Eintreffen der Polizei an dem Mehrfamilienhaus mit 260er-Hausnummer. Nachdem die Beamten die beiden jungen Frauen noch vor Ort dingfest machen konnten, stellten sie augenblicklich später fest, dass sie offenbar kurz zuvor in eine der Wohnungen eindringen wollten, indem sie den Schließmechanismus der Wohnungstür sichtlich manipuliert haben sollen. Die Tür hielt jedoch stand, wodurch es beim Versuch blieb. Die Ordnungshüter, die bei der Absuche des Treppenhauses auch das mutmaßliche Tatmittel auffinden und sicherstellen konnten, nahmen die beiden Frauen anschließend mit aufs Revier, zumal sie keine Ausweispapiere bei sich hatten. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung sowie der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung, die nun die genaue Identität der beiden klären soll, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach versuchtem Tötungsdelikt: Unterbringungsbefehl angeordnet – Neu-Isenburg

(lei) Nach der Festnahme eines 35-Jährigen infolge eines gewalttätigen Übergriffs auf eine 29 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag (wir berichteten) wurde gegen den tatverdächtigen Mann am Sonntag zwischenzeitlich ein Unterbringungsbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – sowie die Offenbacher Kripo werfen ihm vor, auf offener Straße mehrmals mit einem Messer auf die Frau eingewirkt und ihr schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Die Frau überlebte, was wohl auch dem Umstand zu verdanken war, dass Zeugen, die auf das Tatgeschehen aufmerksam wurden, durch ihr schnelles und couragiertes Eingreifen die Flucht des Verdächtigen bewirkten und dadurch vermutlich noch Schlimmeres verhinderten. Der 35-Jährige konnte später durch Polizeibeamte in Dreieich gestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen gegen ihn werden nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes geführt und dauern weiter an.

Räuber-Duo geht leer aus: 27-Jähriger durch Pfefferspray verletzt – Neu-Isenburg

(lei) Auf Bargeld hatten es zwei etwa 20 Jahre alte Räuber abgesehen, die am späten Sonntagabend im Bereich des Marktplatzes einen 27-Jährigen ansprachen und ihn zur Herausgabe seiner Barschaft aufforderten. Die beiden dunkelgekleideten Unbekannten hatten den Neu-Isenburger kurz vor Mitternacht zunächst nach einer Zigarette gefragt, was er zunächst verneinte. Daraufhin riefen sie „Geld her!“ und besprühten das Opfer unvermittelt mit Pfefferspray. Der Angegriffene, der dabei Augenreizungen erlitt, konnte die Attacke jedoch abwehren, flüchten und kurz darauf die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 nun um weitere Hinweise zu den dunkel gekleideten Tätern, von denen einer eine dunkle Mütze, der andere eine schwarze Bauchtasche trug.

Container gebrannt – Neu-Isenburg

(jm) Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Montagmorgen zu einem Containerbrand in der Alicestraße aus. Ein Zeuge hatte gegen 0.45 Uhr das Feuer der Rettungsleitstelle gemeldet. Die Feuerwehr löschte zügig den brennenden Bauschuttcontainer und verhinderte dadurch ein Übergreifen auf ein nahegelegenes Hotel. Allerdings wurden die Fensterfronten von mindestens zwei Hotelzimmern sowie Gegenstände von Hotelgästen durch den Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen. Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht – Autobahn 3 / Gemarkung Rodgau

(fg) Im Zuge eines Zusammenstoßes zweier Lastkraftwagen am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Aschaffenburg zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau sucht die Polizei den Unfallverursacher; hierbei soll es sich um einen schwarzen Geländewagen handeln. Dieser soll gegen 8.30 Uhr vom linken über den mittleren sowie den rechten Fahrstreifen und schließlich auch über die beiden Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Hanau gefahren sein. Ein Lastkraftwagenfahrer musste wohl daraufhin verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinterfahrende Lastkraftwagenlenker bemerkte dies offenbar zu spät, weshalb es zur Kollision kam. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Möglicherweise ist der unfallverursachende Wagen schon zuvor durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Eigentümer meldet mutmaßlichen Dieb im Fahrzeug: Festnahme eines Tatverdächtigen – Langen

(jm) Polizeibeamte nahmen am Sonntagmittag einen 23 Jahre alten Mann nach einem versuchten Diebstahl aus Kraftfahrzeug im Hermann-Weingärtner-Ring vorläufig fest. Zuvor soll sich dieser gegen 13.20 Uhr widerrechtlich Zugang zu einem geparkten Peugeot verschafft und diesen durchsucht haben. Der Eigentümer traf den Unbekannten sitzend in seinem blauen Wagen an und informierte umgehend die Polizei. Eine herbeigeeilte Streife nahm den Eindringling vorläufig fest und anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Etwa zur selben Zeit befand sich ein 60-Jähriger aus Langen zur Anzeigenerstattung auf der Polizeidienststelle. Nach seinen Angaben hatte er seinen geparkten Skoda Superb gegen 12.30 Uhr in der Sehretstraße aufgeschlossen und sei anschließend zur dortigen Garage gelaufen. Währenddessen soll sich ein Unbekannter ins Fahrzeug gesetzt, zwei Jacken sowie eine Tasche durchwühlt und zudem versucht haben, das Fahrzeug mit Keyless Go Funktion zu starten. Der Halter bemerkte den Eindringling und zog ihn, nach bisherigen Angaben, aus dem Fahrzeug. Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub. Kurzerhand entschied sich der Skoda-Lenker, den Vorfall zur Anzeige zu bringen und machte sich auf den Weg. Auf der Polizeistation staunte der Langener wohl nicht schlecht, als die Beamten mit dem zuvor Festgenommen erschienen und er den Mann als denjenigen aus seinem Skoda wiedererkannte. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Ordnungshüter außerdem eine Kamera auf. Für diese führte der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis mit sich. Ersten Erkenntnissen nach soll die Kamera davor aus einem unverschlossenen geparkten Skoda Octavia in der Goethestraße entwendet worden sein. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige illegal in Deutschland aufhalten soll. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Die Ermittlungen dauern an.

Diebe hebelten Gartenhütten auf – Seligenstadt

(jm) Diebe zogen in der Nacht zum Samstag durch die Gartenkolonie „Am Eichwald“ und machten Beute. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 9 Uhr, hebelten die Täter teilweise Gartenhütten sowie die Türen von einigen Schuppen auf mindestens vier Grundstücken auf. Daraus nahmen sie neben Werkzeugen unter anderem auch Unterhaltungselektronik sowie Küchenmaschinen mit. Bei einem Objekt steht noch nicht fest, ob und was der oder die Unbekannten mitnahmen. Der entstandene Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Wer sah Autoknacker? – Nidderau

Ein in der Straße „Am Sportfeld“ abgestellter schwarzer BMW war Ziel eines Autoaufbrechers. Am Samstagabend, zwischen 19.20 Uhr und 19:50 Uhr, wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür des Autos eingeschlagen. Der Dieb öffnete die im Fahrzeug liegende Handtasche und entwende daraus eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

1. Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen – Dreieich

Polizeibeamte nahmen am frühen Sonntagmorgen auf dem Dach eines Firmengebäudes in der Robert-Bosch-Straße, Höhe der 20er Hausnummern, zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 02.45 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass zwei Personen in das Bürogebäude eingebrochen sind, woraufhin sofort mehrere Streifenwagen zum Einsatzort fuhren. Auf dem Dach eines Anbaus konnten dann durch die Polizei die zwei vermeintlichen Einbrecher im Alter von 25 und 30 Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Vorher gelangten die Personen vermutlich über ein Fenster, welches aufgehebelt wurde, in das Gebäude, nachdem die Gauner an der Haupteingangstür gescheitert waren. Im Inneren durchwühlten die Diebe mehrere Schränke.

Einbruch in Wohnung – Neu-Isenburg

Am frühen Samstagabend nutzen Unbekannte die Abwesenheit der Anwohner eines Zweifamilienhauses in der Fasanenstraße, im Bereich der 20er Hausnummern. Zwischen 19.15 Uhr und 19.50 Uhr verschafften sich der oder die Langfinger über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung im 1. Obergeschoss und entwendeten hieraus Bargeld und Schmuck. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Verdacht des versuchten Tötungsdelikts: 29-Jährige bei mutmaßlicher Beziehungstat schwer verletzt / Festnahme eines 35-Jährigen

(cb) Nachdem eine 29 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag bei einem gewalttätigen Angriff auf offener Straße schwer verletzt wurde, haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und die Kriminalpolizei in Offenbach Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Diese richten sich gegen einen 35-Jährigen, der später unter dringendem Tatverdacht durch die Beamten festgenommen werden konnte. Nach bisher vorliegenden Informationen soll der Mann gegen 15 Uhr in der Neuhöfer Straße vor einem Haus mehrfach mit einem Messer auf die 29-Jährige eingewirkt haben, wodurch sie schwerste Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus kam. Der Verdächtige flüchtete zwischenzeitlich vom Tatort, konnte jedoch im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, am frühen Samstagabend durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Tatmotiv ist noch weitgehend unklar, die Ermittler gehen jedoch aufgrund der ersten Erkenntnisse von einer Beziehungstat aus. Für die weiter andauernden Ermittlungen suchen die Beamten nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugen des Balkoneinstiegs gesucht – Offenbach

Über den Balkon im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Mathildenstraße (60er Hausnummern) waren von Freitagnachmittag auf Samstagfrüh, zwischen 16.00 und 04.45 Uhr, Einbrecher in die dortige Wohnung eingestiegen. Die Diebe hebelten die Balkontür auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Zur möglichen Beute kann noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei Offenbach sucht Zeugen, die sich unter der 069 – 8098 1234 melden können.

Alarmanlage verscheucht Einbrecher – Neu-Isenburg Gravenbruch

Die hauseigene Alarmanlage hat in der Fasanenstraße (20er Hausnummern) wohl einen Einbruch am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, verhindert. Vermutlich zwei Langfinger waren über den Balkon des freistehenden Einfamilienhauses geklettert und hatten dort versucht die Balkontür aufzuhebeln. Als der Alarm ertönte, ließ das Duo von der Tür ab. Sie flüchteten unverrichteter Dinge vom Grundstück. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Offenbach übernommen. Hinweise werden unter der 069 – 8098 1234 entgegengenommen.