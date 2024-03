Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebstahl an Partei-Geschäftsstelle & Hakenkreuz auf Gehweg, Oberursel, Innenstadt, festgestellt am Freitag, 01.03.2024

(da)Einen Diebstahl und rechtsextreme Schmierereien hat die Polizei am Freitag in der Oberurseler Innenstadt festgestellt. Am Vormittag wurden die Beamten zu einer Partei-Geschäftsstelle im Holzweg gerufen. Dort hatten Unbekannte deren Beschilderung an der Hausfassade abmontiert und entwendet. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem ein Hakenkreuz fest, das auf den Gehweg der Kumeliusstraße gesprüht worden war. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei geführt, die Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegennimmt.

Homburg v.d.H.: Die Polizei-NewsStreifenwagen verunfallt bei Verfolgungsfahrt, Königstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 03.03.2024, 16.10 Uhr

(da)Am Sonntag verunglückte ein Streifenwagen, als ein Motorrad aus einer Kontrollsituation flüchtete. Gegen 16.10 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Bundesstraße 8 in Königstein aus Richtung Glashütten kommend kurz vor dem Königsteiner Kreisel ein Motorrad auf, das mehrere Autos überholte. Als die Beamten das Zweirad daraufhin anhalten wollten, beschleunigte es und floh über den Kreisel. Zwischenzeitlich täuschte der Fahrer vor, der Aufforderung der Polizei nachkommen zu wollen, verlangsamte seine Fahrt, um dann wieder zu beschleunigen und in Richtung Schneidhain davon zu fahren. Bei der nun folgenden Verfolgungsfahrt kam der Streifenwagen auf der Wiesbadener Straße in Höhe des Drosselweges von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen gegen den Motorradfahrer dauern an. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Einbrüche in Königstein & Bad Homburg, Königstein-Falkenstein, Reichenbachweg, Bad Homburg, Lindenstraße, festgestellt am Sonntag, 03.03.2024

(da)Im Hochtaunuskreis wurden am Sonntag zwei Einbrüche gemeldet. Im Königsteiner Stadtteil Falkenstein entfernten die Einbrecher im Reichenbachweg mehrere Dachziegel eines Einfamilienhauses, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie diverse Schmuckstücke. Nach ersten Ermittlungen müssen die Diebe gegen 1.30 Uhr aktiv gewesen sein. In der Lindenstraße in Bad Homburg versuchten sich die Einbrecher im Laufe des Wochenendes an einer Balkontür eines Mehrfamilienhauses. Mit brachialer Gewalt gelangten sie ins Wohnungsinnere, fanden dort aber nach derzeitigem Kenntnisstand nichts von Interesse und flüchteten ohne Beute. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Schwerverletzter Motorradfahrer nach Überholmanöver, Landesstraße 3025, bei Schmitten, Sonntag, 03.03.2024, 15.20 Uhr

(da)Am Sonntag stürzte ein Motorradfahrer nach einem Überholmanöver und verletzte sich schwer. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seiner Honda die Landesstraße 3025 von Hunoldstal in Richtung Bundesstraße 275. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte er auf dieser Strecke in einem Kurvenbereich einen Pkw. Nach dem Überholvorgang verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad wurde völlig zerstört und war nicht mehr fahrbereit.

Meldungen vom Wochenende

Straftaten

Einbruch in Einfamilienhaus Tatort: 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Lange Meile Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 18:00 – 20:10 Uhr Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück des Tatobjektes. Hier hebelten diese die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Es wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten über den Gartenzaun auf das Nachbargrundstück in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500,00 Euro geschätzt. Das Stehlgut beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Lindenstraße Tatzeit: Samstag, 02.03.2024, 18:10 – 22:00 Uhr Unbekannter Täter gelangt auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück des Tatobjektes. Hier verschafft er sich durch aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zum Einfamilienhaus. Der Täter durchsucht die Räumlichkeiten des Objektes und entwendet Schmuck. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Das Stehlgut beläuft sich auf ca. 4200,00 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,00 Euro. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Körperverletzung/Bedrohung

Tatort: Platz des 17. Juni, 61440 Oberursel (Taunus) Tatzeit: Freitag, den 01.03.2024, 23:50 Uhr Ein unbekannter Täter hat an Freitagnacht einen Taxifahrer geschlagen, nachdem es zuvor zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beteiligten Personen gekommen war. Anschließend bedrohte der Unbekannte den Taxifahrer und entfernte sich in Begleitung einer unbekannten Frau fußläufig über die Nassauer Straße in Richtung Feldbergstraße Der Täter ist circa 40 Jahre alt, 190 cm groß, hat kurz-graue Haare, besitzt eine korpulente Statur und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zudem trug der Unbekannte eine weiß-gesteppte Jacke, hellblaue Jeans und braune Stiefel. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Diebstahl von Mobiltelefonen

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße 23, Taunus Carré – freenet shop, Tatzeit: Samstag, 02.03.2024, 13:26 Uhr Zum Tatzeitpunkt begaben sich drei bislang unbekannte Täter in das Geschäft. Zwei Täter lenkten den Mitarbeiter ab, während ein weiterer Täter sechs Mobiltelefone samt elektronischer Sicherung aus der Auslage entwendete. Die drei Täter verließen anschließend das Geschäft und flüchteten mit einem grauen Audi S4 mit Rüdesheimer Kennzeichen vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Zeugen konnten die Täter beschreiben. Personenbeschreibung: 1. Person – ca. 30-40 Jahre alt – 175 – 180cm groß – kräftige Statur – osteuropäischer Phänotyp 2. Person – ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß – kräftige Statur – osteuropäischer Phänotyp – helles T-Shirt und Jeansjacke getragen 3. Person – ca. 20-25 Jahre alt – ca. 185-190 cm groß – schlanke Statur – längere Haare – helle Jacke und blaue Jeans getragen. Das Stehlgut beläuft sich auf ca. 6650,00 Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 100,00 Euro.

Diebstahl aus Drogeriegeschäft

Tatort: 61348 Bad Homburg v.d.Höhe, Louisenstraße 80, Müller Drogerie Tatzeit: Samstag, 02.03.2024, 19:55 Uhr Bislang unbekannter Täter betritt das Müller Drogeriegeschäft. Hier entwendet er unter anderem Unterhaltungselektronik. Ein Mitarbeiter des Marktes wird auf den Diebstahlt aufmerksam und spricht den Täter an. Dieser flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung aus dem Geschäft. Personenbeschreibung: 50-60 Jahre alt – kräftige Statur – graue Mütze – dunkelblaue Jacke – REWE-Einkaufstasche mitgeführt

Diebstahl von Pedelec

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Beethovenplatz, Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 17:40 – 20:00 Uhr Nachdem eine Gruppe vermeintlicher Jugendlicher den Geschädigten im Vorfeld der Entwendung auf sein Pedelec ansprach, musste dieser kurz darauf das Fehlen des selbigen feststellen. Ein Pedelec der Marke „SPECIALIZED“, Modell „Turbo Vado 4.0“, in der Farbe grau, wurde im oben genannten Tatzeitraum von bislang unbekannten Tätern entwendet. Dafür wurde das am Fahrzeug angebrachte Zahlenschloss aufgehebelt. Bei einem weiteren Pedelec wurde das angebrachte Kettenschloss, vermeintlich im selben Tatzeitraum, an derselben Örtlichkeit, beschädigt. Hier kam es nicht zum Taterfolg. Die besagte Personengruppe, welche vor der Entwendung ein für den Geschädigten ungewöhnlich großes Interesse am Fahrzeug und detaillierte Fachkenntnis darüber äußerte, wie man ein Zahlenschloss aufbrechen könne, kann wie folgt beschrieben werden:

Person – ca. 14 Jahre alt – ca. 180cm groß – türkisch/arabischer Phänotyp – schwarze, lockige, etwas längere Haare – bekleidet mit dunklem Jogginganzug, dunkelblaue Pufferjacke der Marke Polo Ralph Lauren mit Fellkragen

Person – ca. 15 Jahre alt – ca. 180cm groß – türkisch/arabischer Phänotyp – schwarze, lockige, etwas längere Haare – bekleidet mit dunklem Jogginganzug – dunkle Louis Vuitton Mütze mit weißen Dreiecken

Person – ca. 15 Jahre alt – ca. 180 cm groß – türkisch/arabischer Phänotyp – schwarze, lockige, etwas längere Haare – bekleidet mit dunklem Jogginganzug – Bauchtasche Eine der Personen habe eine Infektion am Auge, weshalb dieses auffällig rot sei.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Königstein, Tel.: 06174/9266-0, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Tatort: 61350 Bad Homburg, Fischbacher Straße Tatzeit: 01.03.2024, 17:00 bis 02.03.2024, 06:00 Uhr Bislang unbekannte Täter näherten sich dem geparkten Pkw, VW Touran in grau, aus bislang unbekannter Richtung. Hier versuchten diese mittels unbekanntem Hebelwerkzeug in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Dies verlief jedoch erfolglos. Die Täter ließen vom Fahrzeug ab und entfernten sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise auf die Täter liegen bislang keine vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Schmaler Weg Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 03:00 – 09:00 Uhr Bislang unbekannte Täter beschädigte das Stoffdach eines Ford Escort. Der unbekannte Täter schnitt mit einem unbekannten Gegenstand in das Dach des Pkw und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 61449 Steinbach, Berliner Straße 60 Tatzeit: Mittwoch, den 28.02.2024, 16:30 Uhr bis Freitag, den 01.03.2024, 21:10 Uhr In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagabend wurde ein Pkw BMW beschädigt. Bisher unbekannte Täter stießen einen Roller, welcher neben dem Pkw abgestellt war, um, sodass dieser mit der Lenkstange das Fahrzeug beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300,00 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Sachbeschädigung

Tatort: Herzbergstraße 7, 61449 Steinbach (Taunus) Tatzeit: Samstag, den 02.03.2024, 21:56 Uhr Unbekannte Täter beschädigten den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in dem diese einen Stein und Eier gegen die Wände warfen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200,00 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person infolge Trunkenheit im Straßenverkehr Unfallzeit: 01.03.2024, 20:11 Uhr Unfallörtlichkeit: 61381 Friedrichsdorf, Kurhessenstraße Ein 65-jähriger aus Friedrichsdorf befuhr mit seinem Kleinkrad Roller, Marke Honda, die Kurhessenstraße. Ersten Ermittlungen nach, kam der Friedrichsdorfer aufgrund seines Alkoholkonsums ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Unfallzeit: 02.03.2024, 19:40 Uhr Unfallörtlichkeit: 61352 Bad Homburg, Zeppelinstraße Zum Unfallzeitpunkt befuhren drei Pkw hintereinander die Zeppelinstraße in Richtung Südring in Bad Homburg. Der erste Pkw, BMW X1 schwarz, musste aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende Pkw, Skoda Superb in silber wurde durch den zu spät bremsenden Pkw, Chevrolet Matiz in blau auf den ersten Pkw aufgeschoben. Es entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,00 Euro.

Verkehrsunfall mit Rettungsfahrzeug des DRK Unfallzeit: 02.03.2024, 13:51 Uhr Unfallörtlichkeit: 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Zeppelinstraße Im Rahmen einer Einsatzfahrt überholte das Einsatzfahrzeug des DRK eine Fahrzeugschlange. Hierbei stieß das Einsatzfahrzeug mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines Pkw Poessel in weiß. Es entstand an beiden Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

Zwei Verletzte Fahrzeugführer nach Unfall im Einmündungsbereich Unfallzeit: Freitag, 01.03.2024, 18:15 Uhr Unfallörtlichkeit: Bundesstraße 275, zwischen Usingen und Merzhausen Am Freitagabend kam es auf der B275 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 23-Jährige aus dem Ruhrgebiet mit ihrem Toyota die L3063 aus Richtung Wilhelmsdorf kommend, in Richtung B275. An der Einmündung zur B275 übersah sie beim Linksabbiegen einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten Skoda, mit welchem sie kollidierte. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 40000EUR geschätzt.

Die Polizeistationen des Hochtaunuskreises, die Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, bitten um sachdienliche Hinweise telefonisch oder per E-Mail an jede Polizeidienststelle.