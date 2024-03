Einbrecher am Wochenende aktiv,

Limburg, Stadtgebiet, Freitag, 01.03.2024 bis Sonntag, 03.03.2024

(wie) Am Wochenende sind in Limburg sieben Einbrüche angezeigt worden, in vielen Fällen blieb es beim Versuch. Zwischen Freitag und Sonntag hat die Limburger Kriminalpolizei im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu Einbruchsmeldungen ausrücken müssen. Insbesondere Gewerbeobjekte hatten es den Tätern angetan. So verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büros oder Verkaufsräumen in der Industriestraße, Frankfurter Straße, Wiesbadener Straße, Domstraße, Konrad-Kurzbold-Straße und der Rudolf-Schuy-Straße. In der Domstraße brachen die Täter auch in eine Privatwohnung ein. Die meisten Räumlichkeiten wurden durchsucht, aus einigen entwendeten die Einbrecher Bargeld oder Wertgegenstände. Kriminalbeamte sicherten Spuren und ermitteln nun wegen Einbruchdiebstählen. Insgesamt übersteigen die verursachten Schäden den Wert der Beute um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Kleintransporter aufgebrochen,

Limburg, Dieselstraße, Offheimer Weg, Freitag, 01.03.2024 bis Samstag, 02.03.2024

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Limburg mehrere Kleintransporter aufgebrochen und beschädigt worden. Unbekannte betraten am Freitagabend das Grundstück eines Autohauses im Offheimer Weg. Auf dem Gelände schlugen sie die Seitenscheiben an drei Fiat Kleintransportern ein öffneten dann die Motorhauben. Aus dem Motorraum wurden Kraftstoffleitungen ausgebaut und entwendet. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Ähnlich erging es einem in der Dieselstraße geparkten Fiat Ducato. Auch dort wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und Kabel aus dem Motorraum herausgerissen. Zusätzlich durchwühlten die Unbekannten den Innenraum. Der entstandene Schaden wird auf knapp 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Viele Verkehrsverstöße,

Landkreis Limburg-Weilburg, Freitag, 01.03.2024 bis Samstag, 02.03.2024

(wie) Am Wochenende hat die Polizei im Landkreis ungewöhnlich viele Verkehrsverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. Unter anderem kontrollierten die Beamten einen Renault Megane in Weilburg, der nicht mehr über die vorgeschriebene Pflichtversicherung verfügte und zur Entstempelung ausgeschrieben war. Die Weiterfahrt des 37-jährigen Fahrers wurde untersagt und der Zulassungsstempel vom Kennzeichen entfernt. Gleiches stellte eine Streife bei einem 20-Jährigen in einem Mercedes in der Kirchgasse in Hadamar-Niederzeuzheim fest. Strafanzeigen gegen die Fahrer und Halter wurden gefertigt.

In Runkel stoppten die Beamten die Fahrt eines 40-Jährigen in einem Renault. Der Mann war betrunken Auto gefahren, besaß keinen Führerschein und hatte falsche Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen und versicherten Auto angebracht. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto, ebenfalls ein Renault, fiel ein 39-Jähriger in der Wiesbadener Straße in Limburg auf. Beide Fahrer wurden vorläufig festgenommen und mussten eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung der Strafverfahren wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei Unfall schwer verletzt,

Limburg-Ahlbach, Kreisstraße 498, Freitag, 01.03.2024, 17:35 Uhr

(wie) Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw bei Ahlbach ist am Freitagnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger befuhr mit einem 3er BMW die K 498 von Ahlbach in Richtung Hadamar. Hierbei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 44-Jähriger in einem 5er BMW versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch noch vorne seitlich von dem anderen Fahrzeug erwischt. Bei der Kollision wurden der 44-Jährige schwer, der 39-Jährige leichter verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Bei Sturz von Dach schwer verletzt,

Runkel-Dehrn, In den langen Gärten, Sonntag, 03.03.2024, 12:40 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist in Dehrn ein Mann bei einem Sturz von einem Dach schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war bei einem Termin mit dem Besitzer eines Anwesens in der Straße „In den langen Gärten“ auf ein Gebäudedach gestiegen, um sich für die anstehenden Arbeiten ein Bild von oben zu machen. Hierbei brach das Polycarbonat-Dach und der Mann fiel circa vier Meter nach unten. Bei dem Sturz zog sich der 24-Jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Frankfurt geflogen werden, wo er direkt operiert wurde. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten.

Polizeidirektorin Mona Mai ab sofort an der Spitze der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

(pl)Die Polizeidirektion Limburg-Weilburg hat zum ersten Mal eine Chefin. Polizeidirektorin Mona Mai wechselt aus dem Landespolizeipräsidium an die Spitze der Polizeidirektion und tritt damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Marcus Brambach an. Am 04. März wurde Mona Mai von dem Führungsteam des Polizeipräsidiums Westhessen und zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gebäude der Polizeidirektion Limburg-Weilburg als Direktionsleitung begrüßt.

Polizeidirektorin Mona Mai ist 48 Jahre alt, verheiratet und wohnt mit ihrer Familie im benachbarten Rheingau-Taunus-Kreis. Die gebürtige Nordrhein-Westfälin, aufgewachsen im südlichen Westteil Berlins, hat ihren dienstlichen Werdegang bei der Polizei in Berlin begonnen und dort 20 Dienstjahre verbracht. Den überwiegenden Teil ihres dortigen dienstlichen Lebens arbeitete die 48-Jährige im Ostteil der Stadt. Nach ihrem Studium zum höheren Dienst der Polizei leitete sie als Stellvertreterin zwei Polizeiabschnitte und war dabei unter anderem auch für die Sicherheit der Fußballspiele des 1. FC Union Berlin in der „Alten Försterei“ zuständig. Vor dem Wechsel nach Hessen war Mona Mai für den Personalstabsbereich einer Direktion verantwortlich. „Diese Verantwortung hat mir inhaltlich und persönlich sehr viel Freude bereitet, da das Personal als wichtigste Ressource der Polizeiarbeit und die damit verbundenen Tätigkeiten einen sehr hohen Stellenwert haben sollten, der Erfolg der Arbeit im Wesentlichen von den Mitarbeitenden abhängt und man in diesem Bereich viel beeinflussen und verbessern kann.“, so die 48-Jährige.

Nach ihrem Wechsel nach Hessen war Mona Mai zunächst im Lagezentrum des Landespolizeipräsidiums eingesetzt, um „Land und Leute“ sowie die Strukturen kennenlernen zu können. Anschließend übernahm sie im Polizeipräsidium Frankfurt die stellvertretende Leitung der Direktion Verkehrssicherheit und war zuletzt seit 4,5 Jahren im Landespolizeipräsidium als Leiterin des Referates Verkehr die Verkehrsreferentin der hessischen Polizei. Hierzu Mona Mai: „Diese Verwendung hat mir ebenfalls großen Spaß gemacht, weil die Zusammenarbeit mit vielfältigsten Akteuren der Verkehrssicherheitsarbeit im gesamten Bundesgebiet sowie die enge Zusammenarbeit mit den Verkehrsdienststellen des Landes bzw. Kommunen und den Verkehrsreferentinnen sowie Verkehrsreferenten der anderen Länder eine umfangreiche thematische Bandbreite aufweist, sehr abwechslungsreich ist und gerade im technischen Bereich der Verkehrsüberwachung häufig eine Herausforderung darstellt.“

Polizeipräsident Felix Paschek ließ es sich nicht nehmen, bei der Amtseinführung persönliche Grußworte an die frischgebackene Direktionsleiterin zu richten und erklärte: „Mit Mona Mai haben wir eine engagierte sowie sozial als auch fachlich kompetente Frau an der Spitze der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, die über einen breitgefächerten Erfahrungsschatz verfügt. Die Bürgerinnen und Bürger der Region können sich glücklich schätzen, eine solch zielstrebige und bürgernahe Direktionsleiterin zu erhalten.“

Landrat Michael Köberle begrüßte die neue Direktionsleiterin ebenfalls und hob in seiner persönlichen Ansprache die hervorragende Zusammenarbeit der Behörden im Landkreis mit der Polizei hervor.

Auch die Leiterin der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Westhessen, Frau Leitende Kriminaldirektorin Stefanie König, hieß Mona Mai willkommen und wünschte einen guten Start im neuen Amt und bei der Bewältigung der Aufgaben stets ein glückliches Händchen.

Weitere Begrüßungen und freundliche Worte des Willkommens kamen von leitenden Kollegen der Bundespolizei.

Mona Mai fand folgende abschließende Worte: „Ich freue mich nun darauf für die Sicherheit der Polizeidirektion Limburg-Weilburg mitverantwortlich sein zu dürfen- einen Bereich, den ich bisher ausschließlich als Gast – aber stets als sehr besuchenswert, angenehm und vielseitig empfunden habe.“

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfallflucht

Selters-Eisenbach, Kirchstraße 18

Unfallzeit: Freitag, 01.03.24, 16:00 Uhr bis Sonntag, 03.03.24, 02:00 Uhr

Im genannten Zeitraum passierte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten Chevrolet und fuhr diesem den Außenspiegel ab. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Unfallschaden und flüchtete. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

B456 Höhe Abfahrt Waldhausen

Unfallzeit: Samstag, 02.03.2024, 18:40 Uhr

(jbr)Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 456 in Höhe der Abfahrt Waldhausen wurden am gestrigen Abend zwei Personen leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhren insgesamt drei Pkw hintereinander die Bundesstraße 456, aus Richtung der Bundesstraße 49 kommend, in Fahrtrichtung Weilburg. Als die beiden vorausfahrenden Pkw in Höhe der Abfahrt Waldhausen verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringerten, bemerkte dies die 19-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Pkw Mercedes-Benz zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Vw-Golf einer 18-jährigen auf. Infolge der Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf den vor ihm fahrenden Pkw Audi einer 66-jährigen geschoben. Sowohl die Fahrerin des Vw als auch die Fahrerin des Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 14.500 EUR geschätzt.

Unfall mit mehreren Verletzten

L 3322 Schupbach – Gaudernbach

Unfallzeit: Samstag, 02.03.2024, 19:45 Uhr

(jbr)Am gestrigen Samstagabend wurde der Rettungsleitstelle auf der Strecke zwischen Schupbach und Gaudernbach ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gemeldet. Durch die entsandten Einsatzkräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass im Bereich einer Kurve zwei Pkw frontal zusammengestoßen waren. Ersten Ermittlungen zufolge war der 20-jährige Fahrer eines Pkw Nissan in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw BMW einer 18-jährigen Verkehrsteilnehmerin kollidiert. Beide Pkw waren zum Zeitpunkt des Unfalls jeweils mit drei Personen besetzt, die allesamt zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Glücklicherweise trugen die Insassen jedoch offensichtlich keine schwereren Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 18.000 EUR geschätzt.

Beleidigung

65552 Limburg-Eschhofen / Feldgemarkung Ri. Runkel Samstag, 02.03.24, ca. 19:10 Uhr

Eine Dame aus Eschhofen ging mit ihrem Hund in der Feldgemarkung unweit des Emsbachs spazieren, als ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit den Feldweg entlangfuhr. Die Frau deutete gegenüber dem Fahrer ihr Mißfallen über dessen Fahrverhalten an, worauf dieser sein Fahrzeug stoppte und die Frau bepöbelte sowie beleidigte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbruch in Bürogebäude

Ort: 65549 Limburg, Industriestraße

Zeit: 01.11.2024, 23:52 Uhr

Am späten Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang in die Büroräumlichkeiten der Firma Limtronik, indem sie die Glasscheibe im Erdgeschoss einschlugen. Daraufhin wurden die einzelnen Räume durchwühlt. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter über die Feuerleiter in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431 9140 0 entgegen.

Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Pkw unterwegs

Ort: Wiesbadener Straße, 65549 Limburg a. d. Lahn

Zeit: 01.03.2024, 21:53 – 02.03.2024, 00:29 Uhr

Ein 39-jähriger Mann aus Limburg befuhr mit einem gestohlenen Pkw Renault Kangoo die Wiesbadener Straße in Limburg. Im Rahmen einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass dieser zum Zeitpunkt der Tat unter Drogeneinfluss stand. Außerdem stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Kaufhausdetektiv stellt Ladendieb

Ort: Werner- Senger- Straße 15 – 17, 65549 Limburg a. d. Lahn

Zeit: 01.03.2024, 15:15 Uhr

Im Kaufhaus GALERIA in Limburg versuchte ein 31- jähriger Mann aus Beselich Kleidungsstücke im Wert von 450,00 EUR zu entwenden, indem er dies Kleidungsstücke übereinander anzog und in einer mitgebrachten Tasche verstaute. Der aufmerksame Ladendetektiv bemerkte den Vorgang und hinderte den Täter am Verlassen des Geschäfts.

Verkehrsunfallfluchten

Ort: Westerwaldstraße, 65549 Limburg a.d. Lahn

Zeit: 29.02.2024, 13:10 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem grauen VW Golf mit Weilburger Kennzeichen beim Rückwärtsausparken einen geparkten schwarzen BMW X3 mit Limburger Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandener Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Fahrzeugführer liegen nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

Ort: Olympiastraße 11, 65550 Limburg – Linter

Zeit: 29.02.2024, 19:30 – 01.03.2024, 12:00 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Der beschädigte Audi Q5, schwarz, mit Münchener Kennzeichen parkte am Fahrbahnrand in der Olympiastraße in Linter. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entsprechenden Schaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrzeugführer liegen nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

Ort: Franziskanerplatz, 65589 Hadamar

Zeit: 29.02.2024, 17:35 Uhr

Am Freitagabend wurde ein geparkter BMW 540d mit Limburger Kennzeichen durch einen gelben Hyundai JC mit Limburger Kennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

Taschendiebstahl

Tatort: Viehweg, Einkaufsmarkt, 35781 Weilburg

Tatzeit: Freitag, 01.03.2024, 17:00 – 17:30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde einer Weilburgerin während des Einkaufs ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Die 83-jährige Geschädigte bezahlte ihren Lebensmitteleinkauf und steckte anschließend ihre Geldbörse in die äußere Jackentasche ihres Mantels. Daraufhin ging sie zu ihrem Fahrzeug, um die Lebensmittel dort zu verstauen. Auf dem Weg von der Kasse zum Pkw wurde sie von einer unbekannten männlichen Person in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die Geschädigte in ihrem Pkw saß, bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg 06471/93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsmaßnahmen rund um den Schadensort in Hadamar-Niederzeuzheim aufgehoben

Ereignisort: 65589 Hadamar Niederzeuzheim, Im Brühl

Ereigniszeit: Montag, 26.02.24, 10:40 Uhr – Samstag, 02.03.2024, 08.35 Uhr

Die polizeilichen Absperrmaßnahmen rund um den Schadensort in Niederzeuzheim wurden aufgehoben. Die Anwohner konnten in ihre Häuser oder Wohnungen zurück. Die Polizei möchte sich für das entgegen gebrachte Verständnis für die durchaus langen und einschneidenden Maßnahmen bedanken. Zusätzlich haben sich die Kollegen über die netten Gesten und den Zuspruch der Anwohner sehr gefreut.