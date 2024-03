Wiesbaden: Die Polizei-News

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Zietenring, 02.03.2024, 22:45 Uhr und 03.03.2024 10:20 Uhr

(pj) Einbrecher suchten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eine Wohnung in

Wiesbaden heim. Unbekannte Täter hebelten die Tür der in einem Obergeschoss

eines Mehrfamilienhauses befindlichen Wohnung auf und durchwühlten im Anschluss

das Innere. Die Tat ereignete sich zwischen 22:45 Uhr am Samstagabend und 10:20

Uhr Sonntagmorgen. Ob aus der „Am Zietenring“ gelegenen Wohnung Beute gemacht

wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können

unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

Einbrecher auf Indoorspielplatz,

Wiesbaden, Igstadt, Hinterbergstraße, 03.03.2024, 22:30 Uhr

(pj) Ein Einbrecher ist am Sonntag bei einem Indoorspielplatz in Igstadt

eingestiegen, wurde jedoch vom Inhaber verschreckt. Gegen 22:30 Uhr kletterte

der Täter auf das Dach des Gebäudes, wo er schließlich ein Fenster aufbrach und

sich so Zutritt verschaffte. Der Betreiber des Freizeitbetriebes in der

Hinterbergstraße überraschte den Einbrecher jedoch. Dieser flüchtete durch den

Haupteingang in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben als 1,80 bis

1,85 Meter groß, osteuropäischer Phänotyp, schmale Figur, bekleidet mit einer

grauen Wollmütze, hellgrauem Hoodie sowie einer hellgrauen Jogginghose und

weißen Schuhen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611

/ 345 2340 entgegen.

Lastenrad gestohlen,

Wiesbaden, Yorckstraße, 29.02.2024 bis 01.03.2024

(pj) Zwischen Donnerstag und Freitag ist ein Lastenrad im Wiesbadener Westend

gestohlen worden. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße

haben unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr am Donnerstagabend und 07:00 Uhr

Freitagmorgen das, mit einem Schloss gesicherte Lastenrad der Marke „Urban

Arrow“ gestohlen. Der Wert des Rades liegt bei fast 4.000 Euro. Täterhinweise

liegen keine vor, diese nimmt das 4. Polizeireiver unter der Rufnummer 0611 /345

2440 entgegen.

Kostenlose Fahrradcodierungen

Mit Beginn der Fahrradsaison 2024 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden

interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder

kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie

bitte der Homepage www.polizei.hessen.de. Bei der Codierung gravieren die

Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den

Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades

enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die

Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen

Besitzer wieder zurückzubringen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall nach vorausgegangener Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag, den 03.03.2024, gegen 20:00 Uhr soll der

20-jährige Fahrer eines schwarzen 3er BMW auf der A 66 zwischen dem Wiesbadener

Kreuz und der Tankstelle Weilbach Fahrtrichtung Frankfurt mehrfach andere

Verkehrsteilnehmer auf dem linken Fahrstreifen mit Lichthupe genötigt haben,

nach rechts zu wechseln. In den Fällen, wo dies nicht gelang, überholte der

20-jährige rechts. In der Linkskurve vor der ESSO Tankstelle Weilbach befuhr der

20-jährige den mittleren Fahrstreifen und verlor bei hoher, nicht angepasster

Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach links und

kollidierte seitlich mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden weißen BMW,

der durch den Aufprall gegen die Mittelschutzplanke gedrückt wurde. Zwei

Mitfahrerinnen des weißen BMW´s wurden leicht verletzt, die 19-jährige Fahrerin

blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Zeugen der

Nötigung und des Rechtsüberholens und auch des Unfalls werden gebeten sich bei

der Polizeiautobahnstation Wiesbaden oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle angegriffen,

Wiesbaden, Mainzer Straße,

Samstag, 02.03.2024, 01:15 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Polizeieinsatzkräfte bei einer

Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße in Wiesbaden körperlich angegriffen und

leicht verletzt.

Gegen 01:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem grauen VW Golf die Mainzer

Straße in Richtung der Autobahn A 671. Da der Fahrer mit stark überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs war und teilweise rücksichtslos überholte, zog er die

Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kam der Fahrer nicht den Anweisungen

der Polizeibeamten nach. Als der 21-Jährige daraufhin nach Ausweisdokumenten

durchsucht werden sollte, schlug dieser in Richtung der kontrollierenden

Polizeibeamten.

Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte und der 21-Jährige leicht verletzt.

Nach den polizeilichen Folgemaßnahmen konnte der Mann das Polizeirevier wieder

verlassen.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs

auf Polizeivollstreckungsbeamte verantworten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Nach Streitigkeiten geschlagen,

Wiesbaden, Neugasse,

Freitag, 01.03.2024, 18:40 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Neugasse nach zunächst verbalen

Streitigkeiten zu einer Körperverletzung.

Ein 25-jähriger aus dem Landkreis Plön (Schleswig-Holstein) wurde von einer ihr

unbekannten männlichen Person gegen 18:40 Uhr angesprochen und in ein Gespräch

verwickelt. Im Laufe dieses Gespräches kam es zu Streitigkeiten, was den bislang

Unbekannten veranlasste, körperlich gegen den 25-jährigen vorzugehen. Dieser

wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht weiter medizinisch versorgt

werden.

Der Angreifer wird als etwa 25-30 jahre, ca. 1,70 m – 1,80 m groß, schwarze

Haare, schwarzer Vollbart und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben.

Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke mit

beigefarbenen Pelzkragen, einem schwarzen T-Shirt sowie einer schwarzen Mütze.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf

den Angreifer unter der 0611/345-2140.

Verteilerkasten beschädigt,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Freitag, 01.03.2024, 19:50 Uhr

(js) Am Freitagabend beschädigte eine unbekannte Person mutwillig einen

Stromverteilerkasten in der Dotzheimer Straße.

Gegen 19:50 Uhr schlug ein bislang nicht bekannter Täter mehrfach auf einen

Verteilerkasten ein, riss an diesem herum, sodass die Abdeckung beschädigt

wurde.

Die Person wurde als männlich, etwa 1,80 m groß, mit normaler Statur und

mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie trug einen grauen Hoodie,

die Kapuze hierbei aufgezogen sowie eine schwarze Bomberjacke.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der 0611/345-2340 entgegen.

Betrunken gefahren,

Mainz-Kastel, Ernst-Galonske-Straße,

Samstag, 02.03.2024, 02:50 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde ein Pkw von der Polizei kontrolliert, dessen

Fahrer erheblich alkoholisiert war.

Gegen 02:50 Uhr wurde von der Polizei eine Kontrolle eines Pkw Dacia in der

Kasteler Ernst-Galonske-Straße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle stellte

sich heraus, dass der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis,

augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 2

Promille. Der 22-jährige wurde daher auf das Polizeirevier verbracht, wo eine

Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun das entsprechende

Strafverfahren.

„Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden,

Freitag/Samstag, 01./02.03.2024, 19:00 – 02:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die

Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der

ausgewiesenen Waffenverbotszone, der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz, dem

Schlachthof und dem ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben. Die Einsatzkräfte

waren sowohl uniformiert, als auch zivil unterwegs.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein.

Es wurden bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen insgesamt 16 Personen

kontrolliert. Erfreulicherweise konnten im Zusammenhang mit den Kontrollen in

der Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder sonstige gefährliche

Gegenstände festgestellt werden.

Bei einer Personenkontrolle im Bereich der Reisinger Anlage konnte eine geringe

Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung von

Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und

regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Wohnung, Waldems-Niederems, Emsbachstraße,

Sonntag, 25.02.2024, 16:30 Uhr bis Sonntag, 03.03.2024, 13:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher eine Wohnung in Niederems

heimgesucht. Wie Spuren am Tatort belegen, betraten die Täter zu einem bislang

nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt ein Wohnhaus in der Emsbachstraße, suchten

dort unbemerkt den dritten Stock auf und brachen gewaltsam in eine Wohnung ein.

Nachdem die Einbrecher die Wohnung betreten aber offenbar nichts gestohlen

hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. An der Zugangstür entstand

Sachschaden.

Nun ermitteln die zuständigen Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus und nehmen Ihre Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 entgegen.

In Gartenhütte eingebrochen, Niedernhausen-Oberjosbach, Kiefernweg, Freitag,

01.03.2024, 03:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in

Niedernhausen-Oberjosbach ein. Um 03:45 Uhr schreckte ein Anwohner aus dem

Kiefernweg aufgrund eines klirrenden Geräuschs aus dem Schlaf. Als er daraufhin

auf dem Grundstück seines Nachbarn nach dem Rechten sah, stellte er eine

aufgebrochene Gartenhütte fest und verständigte den Besitzer. Zu diesem

Zeitpunkt waren die Einbrecher, die nicht an Beute gelangt waren, bereits über

alle Berge. An dem Gartenhaus entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Polizeibeamter von Hund gebissen und Herrchen beleidigt, Rüdesheim-Presberg,

Heimbürger Allee, Sonntag, 03.03.2024, 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Polizeibeamter während einer Ruhestörung

von einem Hund gebissen und dessen Herrchen beleidigt. Gegen 02:50 Uhr wurden

die Beamten zu einem Wohnhaus in die Heimbürger Allee gerufen, da dort zu später

Stunde laute Musik die Nachtruhe stören würde. Nachdem die Beamten am besagten

Haus geklopft hatten, öffnete sich die Tür und ein Hund kam den PolizistenWiesbaden: Die Polizei-News

entgegen, welcher einem Beamten unvermittelt in den Ellbogen biss. Daraufhin

wurde der Hund vom Bewohner zurückgehalten, sodass ihm der Grund des Erscheinens

offenbart werden konnte. Der sichtlich alkoholisierte Mann war jedoch zunächst

nicht mit der Maßnahme einverstanden und beleidigte die Beamten. Nach einer

kurzen Unterredung schaltete er die Musik aus. Gegen ihn wird nun wegen

fahrlässiger Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der Polizeibeamte

konnte seinen Dienst fortsetzen.

Fahrrad entwendet, Rüdesheim-Eibingen, Hugo-Asbach-Straße, Freitag,

01.03.2024, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Freitagabend haben Fahrraddiebe im Rüdesheimer Stadtteil Eibingen

zugeschlagen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr betraten die Langfinger den

Parkplatz einer Turnhalle in der Hugo-Asbach-Straße und entwendeten dort das

ungesicherte Zweirad eines Rüdesheimers. Das Rad soll einen Wert von etwa 500

Euro gehabt haben. Da derzeit keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die

Polizeistation Rüdesheim, dass sich Zeuginnen oder Zeugen unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 melden.

Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren – Verursacher in Volvo flüchtig,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Montag, 04.03.2024, 07:10 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ist eine junge Frau beim Überqueren einer Straße in

Taunusstein-Bleidenstadt von einem Auto angefahren worden. Die verantwortliche

Person hielt gar nicht erst an und flüchtete. Gegen 07:10 Uhr überquerte die 21

Jahre alte Taunussteinerin den Fußgängerüberweg in der Aarstraße in Höhe der

Mainzer Allee. Zeitgleich näherte sich ein schwarzer Kombi der Marke Volvo dem

Zebrastreifen aus Richtung Taunusstein-Neuhof, übersah die junge Frau und

touchierte diese. Im Anschluss fuhr der Pkw einfach in Richtung Taunusstein-Hahn

davon. Die Taunussteinerin wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in

ein Krankenhaus.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, oder Personen die Angaben zu dem schwarzen

Volvo (mutmaßlich ein V 70) machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt, Bundesstraße 54,

Hohenstein-Breithardt, Sonntag, 03.03.2024, 13:36 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 54 bei Hohenstein ein

schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Beteiligte, darunter ein

Motorradfahrer, in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Um 13:36 Uhr befuhr

eine 21-Jährige mit ihrem Mitsubishi Space Star die Bundesstraße von Aarbergen

nach Bad Schwalbach und beabsichtigte nach Breithardt abzubiegen. Hierbei

überfuhr sie die Gegenfahrspur, übersah jedoch einen entgegenkommenden und

vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Yamaha-Fahrer aus Schlangenbad und stieß mit

ihm zusammen. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt und von einem Krankenwagen

in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Unfallverursacherin kam zur weiteren

Abklärung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen sowie einer Leitplanke entstand

ein Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden.

Hohen Schaden bei Unfallflucht verursacht, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße,

Freitag, 01.03.2024, 09:10 Uhr bis 10:20 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ereignete sich in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen

eine Verkehrsunfallflucht deren Schaden in die Tausende geht. Demnach hatte eine

Wiesbadenerin ihren Opel Corsa gegen 09:10 Uhr in einer Parklücke abgestellt und

etwa eine Stunde später beschädigt vorgefunden. Gegen 10:20 Uhr wies der Opel

mehrere Beschädigungen an der Fahrerseite auf, die mutmaßlich auf einen

misslungenen Einparkversuch einer fremden Person zurückzuführen sind. Von der

Person jedoch jede Spur. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Meldungen vom Wochenende

Wiesbaden: Die Polizei-NewsPerson mit Stichverletzung, Sonntag, 03.03.2024, 01:15 h,

Taunusstein-Bleidenstadt, Kurt-Schumacher-Straße

Am Sonntag, den 03.03.2024 wurde um 01.15 h in Taunusstein-Bleidenstadt in der

Kurt-Schumacher-Straße durch Zeugen ein 18-jähriger Taunussteiner mit einer

Stichverletzung gemeldet. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in ein

Wiesbadener Krankenhaus. Wie genau es zu den Verletzungen kam, ist bisher nicht

bekannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Zigarettenautomat aufgebrochen, Sonntag, 03.03.2024, 02:45 h, Bad Schwalbach, Am

Schänzchen

In Bad Schwalbach, Am Schänzchen wurde am Sonntag, 03.03.2024 gegen 02:45 h ein

Zigarettenautomat aufgebrochen. Es wurden Zigaretten und Bargeld im Wert von

etwa 1000,- EUR entwendet. Der Sachschaden am Automat beläuft sich ebenfalls auf

etwa 1000,- EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter 06124-7078 0

Wohnungseinbruch, Kiedrich, Oberer Schoß, Freitag 01.03.2024 14:00 Uhr – Samstag

02.03.2024 01:55 Uhr

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und den frühen Samstagmorgenstunden kam

es in Kiedrich zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter

verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung im 2.

Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort wurden durch die Täter mehrere

Schränke und Kommoden geöffnet und hochwertiger Schmuck und Bargeld im Wert von

schätzungsweise 110 000 Euro erbeutet. Die zuständigen Ermittlerinnen und

Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der

Rufnummer 06124 – 70 780 entgegen.

Unfall mit Schwerverletzten, Samstag, 02.03.2024, 14:50 h, L 3035 Obergladbach

Ein 16-Jähriger aus Walluf befuhr mit seiner 125er Kawasaki die L 3035 aus

Hausen vor der Höhe kommend in Richtung Obergladbach. Mit auf dem Leichtkraftrad

saß eine 17-Jährige Walluferin. In einer scharfen Linkskurve kommt der Fahrer

von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Beide Personen werden bei

dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer wurde mit dem RTW in ein umliegendes KH

gebracht. Die Sozia wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500,- EUR