Bergstrasse

Heppenheim: Taxifahrer attackiert und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Ein 33 Jahre alter Taxifahrer beförderte in der Nacht zum

Sonntag (03.03.), gegen 4.45 Uhr, drei Männer von Mannheim nach Heppenheim in

die Ernst-Schneider-Straße. Dort angekommen hielten ihm mindestens zwei von

ihnen ein Messer vor und entwendeten die Geldbörse samt Bargeld. Das Trio

flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine sofort

eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Der

Taxifahrer blieb unverletzt.

Die drei Männer waren etwa 16 bis 17 Jahre alt und alle schwarz gekleidet. Laut

dem Taxifahrer sollen zwei von ihnen Albaner und einer Deutscher gewesen sein.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Polizei in Rüsselsheim haben die

Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter

der Telefonnummer 06142/6960.

Lautertal: Weiterer Wohnungseinbruch in Gadernheim

Lautertal (ots) – Neben dem Einbruch in der Nibelungenstraße (wir haben

berichtet), ereignete sich noch eine weitere gleichgelagerte Tat „Am

Rauhenstein“ in Gadernheim. Am Freitagabend (01.03.), zwischen 17.15 und 20.20

Uhr, drangen Kriminelle in diesem Fall über ein Fenster in ein Wohnhaus ein und

erbeuteten anschließend unter anderem Geld und Schmuck. Die Kripo prüft einen

Tatzusammenhang.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu

melden.

Lautertal: Schmuck bei Einbruch erbeutet/Wer kann Hinweise geben?

Lautertal (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Nibelungenstraße in Gadernheim

rückte am Freitag (01.03.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang

hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 17.45

und 21.15 Uhr unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Haus. Im Anschluss

suchten sie nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die

ungebetenen Besucher diverse Schmuckgegenstände und flüchteten mit ihrer Beute.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu

melden.

Viernheim: Kriminelle suchen Lagerplatz heim/Baumaschinen im Visier

Viernheim (ots) – Auf Baumaschinen, wie unter anderem eine Rüttelplatte, einen

Stampfer und einen Hochdruckreiniger hatten es Kriminelle in der Nacht zum

Samstag (02.03.) „Am Wiesenweg“ abgesehen. Dort suchten sie einen umzäunten

Lagerpaltz heim und entwendeten die Maschinen und Werkzeuge.

Die Ermittlerinnen und Ermittler haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen

den Gesamtschaden auf über 5000 Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten

auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am

Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06206/9440-0 werden alle in

diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise von der Polizei in

Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) entgegengenommen.

Lampertheim: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Lampertheim (ots) – Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro wurde in der

Nacht zum Sonntag (03.03.) aus dem Innenraum eines in der Kirchstraße in Hofheim

geparkten Transporters gestohlen. Wegen des Diebstahls hat die Kriminalpolizei

(K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Heppenheim

unter der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim-Hüttenfeld: Nach tödlichem Verkehrsunfall/Auch 86-jähriger Autofahrer verstorben

Lampertheim (ots) – Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstag (22.02.), um

kurz nach 18.00 Uhr, auf der Landesstraße 3111 zwischen Viernheim und

Lampertheim-Hüttenfeld, bei dem eine 83 Jahre alte Frau noch an der Unfallstelle

ihren schweren Verletzungen erlag (wir haben berichtet), ist am Samstag (02.03.)

nun auch der 86 Jahre alte Autofahrer in einem Krankenhaus verstorben.

Wald-Michelbach: Mehrere Fahrzeuge beschädigt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend (10.03.), 17.00 Uhr

und Samstagnachmittag (02.03.), 15.15 Uhr, beschädigten Unbekannte insgesamt

fünf Fahrzeuge, die in der Straße „Seckenrain“ in Höhe eines dortigen Autohauses

geparkt waren. An allen fünf Autos wurden jeweils die zur Straßenseite gewandten

Fahrzeugseiten zerkratzt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden

von rund 6000 Euro.

Die Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06207/

9405-0 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Samstag (02.03), zwischen 12:15 Uhr und 14:10 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes Benz C

300e, der auf dem Parkplatz der St. Laurentius Kirche in der Tannenbergstraße

geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer

06251/8468-0 entgegen.

Unfallzeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Samstag (02.03.) wurde in dem Zeitraum von 11:30 – 16:45

Uhr auf dem „Parkplatz Bürgerhaus“ ein weißer Kia Sportage beschädigt. Die

Beschädigungen befinden sich am Fahrzeugheck der Beifahrerseite sowie an dem auf

der Anhängerkupplung aufmontierten Fahrradträger. Der Verursacher entfernte sich

nach der Kollision mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben

zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich

bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 zu

melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Samstag, 2. März 2024, in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:15

Uhr ereignete sich in Viernheim, Theodor-Heuss-Allee 45, auf dem dortigen

Parkplatz des Lebensmittelmarktes Knupfer ein Verkehrsunfall, wobei der

Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Demnach stieß ein

bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken gegen den geparkten

silberfarbenen Mercedes, wobei ein deutlicher Sachschaden an der Stoßstange

sowie am Kotflügel entstand. Hinweise nimmt die Polizeistation

Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: 24-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstahl festgenommen

Darmstadt (ots) – Aus dem Kofferraum eines unverschlossenen Autos entwendete ein

zunächst unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag (1.3.) 15.30 Uhr und

Samstag (2.3.) 11.30 Uhr ein Ladekabel für ein Elektrofahrzeug im Wert von rund

1200 Euro. Nachdem dies durch den Eigentümer am Sonntag (3.3.) bei der Polizei

angezeigt wurde, recherchierte dieser anschließend auf einem Verkaufsportal. Er

wurde fündig und konnte sein Autoladekabel eindeutig identifizieren. Umgehend

nahm er Kontakt zu dem Verkäufer auf, gab vor, das Ladekabel kaufen zu wollen

und vereinbarte einen Treffpunkt zur Übergabe. Mit der Hilfe des Geschädigten

konnten die Ermittlerinnen und Ermittlern des zuständigen Kommissariats 21/22

aus Darmstadt so den 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der mit dem Kabel

am vereinbarten Übergabeort erschien. Er wird sich nun wegen des Diebstahls

rechtlich verantworten müssen. Im Anschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen

wurde der 24 Jahre alte Mann entlassen. Dem Geschädigten konnte sein Ladekabel

wieder ausgehändigt werden.

Darmstadt: Rücknahme der Fahndungsmeldung / Weißer Dacia Sandero wieder da

Darmstadt (ots) – Der weiße Dacia Sandero mit den amtlichen Kennzeichen DA-UA

249, der am Donnerstag (29.2.) zunächst als gestohlen gemeldet wurde (wir haben

berichtet), ist wieder da. Wie sich später herausstellte, handelte es sich nicht

um einen Diebstahl. Die ursprüngliche Fahndungsmeldung wird daher

zurückgenommen.

Darmstadt: Auseinandersetzung am Luisenplatz / 17-Jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einer Auseinandersetzung am Luisenplatz, bei der am Samstagabend (2.3.) ein

18-Jähriger schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), haben Polizeikräfte

einen 17 Jahre alten Tatverdächtiger festgenommen. Der Jugendliche befindet sich

jetzt in Untersuchungshaft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die beiden jungen Männer gegen 20 Uhr am

Samstag auf dem zentralen Platz in der Darmstädter Innenstadt in Streit geraten.

Im Zuge der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 17-Jährige den 18

Jahre alten Heranwachsenden mit einem Messer attackiert haben. Dieser erlitt bei

dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in

eine Klinik. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Im Rahmen der

sofort eingeleiteten Fahndung und Ermittlungen konnte der Flüchtige schließlich

in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im Stadtteil Eberstadt lokalisiert

und widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt wurde er am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss brachten ihn

Polizeikräfte in eine Haftanstalt. Die genauen Hintergründe der

Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats

10 der Darmstädter Kriminalpolizei.

Darmstadt-Dieburg

Nieder-Ramstadt: Zwei Tatverdächtige nach Trickdiebstahl festgenommen

Nieder-Ramstadt (ots) – Nachdem einer Frau am Samstagmorgen (2.3.) gegen 10.30

Uhr die Handtasche aus ihrem offenstehenden Kofferraum gestohlen wurde, konnte

die Polizei im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Die

beiden Männer gingen hierbei arbeitsteilig vor. Einer der beiden lenkte die Dame

ab, während der andere ihre Handtasche aus dem Kofferraum entwendete.

Anschließend ergriffen die Täter in einem Ford Focus die Flucht. Im Zuge sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife

festgestellt und die Insassen vorläufig festgenommen werden. Die beiden 65 und

34 Jahre alten Tatverdächtigen mussten anschließend auf der Wache eine

erkennungdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Da der 65-jährige Mann

keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung

erhoben, um die Kosten des Verfahrens zu sichern. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen des

Verdacht des Trickdiebstahls werden sie sich nun rechtlich verantworten müssen.

Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Getränkemarkt / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der

Burkhardstraße wurde in der Nacht auf Samstag (2.3.) Bargeld gestohlen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge hebelten die bislang unbekannten Täter gewaltsam

eine verschlossene Tür zum Büroraum des Geschäftes auf und durchsuchten

sämtliche Schränke. Mit ihrem erbeuteten Bargeld suchten die Täter anschließend

das Weite. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das

zuständige Kommissariat 21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, sich unter

der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein: Totalschaden nach Vandalismus / Unbekannte zerstören Porsche Carrera

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (28.2.) zerstörten bislang

unbekannte Täter einen silbernen Porsche Carrera, der im Ortsteil Sandwiese in

einer Tiefgarage in der Straße „Am Bahnhof“ geparkt war. Bis zum

wirtschaftlichen Totalschaden beschädigten sie den Wagen, indem sie unter

anderem Scheiben einschlugen und das gesamte Fahrzeug innen sowie außen mit

einem Feuerlöscher besprühten. Weiterhin montierten die Kriminellen den hinteren

linken Autoreifen samt Felge ab und entwendeten diesen. Unbemerkt ergriffen die

Täter die Flucht und hinterließen einen Schaden über mehrere Zehntausend Euro.

Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 42 aus Pfungstadt

bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, sich mit den

Ermittlern unter der Telefonnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

Mühltal-Frankenhausen: Bargeld und Schmuck entwendet / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mühltal-Frankenhausen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Täter am Freitag (1.3.)

Bargeld und wertvollen Schmuck aus einer Wohnung im Ortsteil Frankenhausen

entwendeten, hat das Einbruchskommissariat aus Darmstadt die Ermittlungen

aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Gewaltsam hebelten die

Unbekannten im Zeitraum zwischen 19 und 21.30 eine Tür zu einer Wohnung eines

Zweifamilienhauses in der Straße „Hainbuche“ auf. Anschließend durchsuchten sie

diverse Räume. Mit erbeutetem Bargeld und wertvollem Schmuck flüchteten sie in

unbekannte Richtung. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag (02.03.) gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem

Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen auf der Fritz-Bauer-Straße. Ein noch

unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Fritz-Bauer-Straße in Richtung

Donnersbergring. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Elisabethenstraße bremste der

Verkehrsteilnehmer aus bisher unbekanntem Gründen ab, so dass es zu einem

Auffahrunfall zwischen zwei nachfolgenden Fahrzeugen kam. Ein am Fahrbahnrand

parkendes Fahrzeug wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Das abbremsende Fahrzeug

setzte seine Fahrt in Richtung Donnersbergring fort und entfernte sich so von

der Unfallstelle. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von

mindestens 13.000 EURO.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen

Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in

Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag, 01.03.2024, 17:00 Uhr und Samstag,

02.03.2024, 06:30 Uhr wurde in Darmstadt, Traubenweg 80 ein an der Straße

geparkter, grauer 3er BMW durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der

Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den

Verursacher oder sein Fahrzeug liegen bisher nicht vor. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu

melden.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Darmstadt (ots) – Am Freitag (01.03.) kam es in der Rheinstraße Ecke

Saalbaustraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein grauer BMW die Rheinstraße in Richtung Innenstadt.

Beim Abbiegen in die Saalbaustraße kam es zum Unfall mit einem schwarzen

Lastenrad, welches ebenfalls auf der Rheinstraße stadteinwärts unterwegs war.

Hierbei wurde das Fahrrad des 44-jährigen Radfahrers leicht beschädigt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim 1.

Polizeirevier unter 06151 969 41110 zu melden

Gross-Gerau

Kelsterbach: Drogen dabei/Festnahme und Wohnungsdurchsuchung-21-Jähriger per Haftbefehl gesucht

In einer Unterführung im Länger Weg haben drei Männer im Alter zwischen 21 und 22 Jahren am Freitagabend (01.03.), gegen 20.30 Uhr, die Aufmerksamkeit der Polizei geweckt.

Wie sich bei einer anschließenden Kontrolle herausstellte, lag gegen den 21 Jahre alten Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Er wurde von der Polizei festgenommen. Einer der 22-Jährigen hatte eine Tablette Ecstasy einstecken und bei einem gleichaltrigen Begleiter fanden die Ordnungshüter 9 Plomben mit Amphetamin. In seiner Wohnung wurden anschließend noch rund 50 Gramm der Droge, verteilt auf 46 Plomben sowie etwa 90 Gramm Haschisch gefunden. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Rüsselsheim: Verbotenes Fahrzeugrennen auf dem Rugybring?/Polizei beschlagnahmt Führerschein

Eine Polizeistreife beobachtete in der Nacht zum Samstag (02.03.), gegen 2.30 Uhr, einen BMW, der vom Theaterparkplatz auf die Bundesstraße 43 einbog und anschließend mit dem Heck ausbrach. Anschließend überholte der Fahrer weitere Autos auf der linken und rechten Spur und beschleunigte stark auf über 100 km/h. Zudem lieferte er sich kurzzeitig ein Rennen mit einem anderen Autofahrer. Im Kreuzungsbereich Rugbyring/Berliner Straße missachtete der BMW-Fahrer die rote Ampel und passierte die Kreuzung mit deutlich über 100 Stundenkilometern. Auf der Bundesstraße 43 in Richtung Kelsterbach fuhr der Fahrzeugführer bei erlaubten 100 km/h anschließend mit mindestens der doppelten Geschwindigkeit, so dass die Streife Mühe hatte, an ihm dranzubleiben. Im einer Baustelle konnten die Beamten den Raser anschließend stoppen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 22 Jahre alten Fahrers und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Biebesheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (02.03.), in der Zeit zwischen 18.30 und 21.00 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fiel Schmuck in die Hände.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Gernsheim: Nach Einbruch in Bürocontainer/Zeugen gesucht

Ein Bürocontainer auf dem Gelände eines Betriebes in der Hahner Straße in Allmendfeld rückte in der Nacht zum Samstag (02.03.), gegen 0.45 Uhr, in das Visier eines unbekannten Kriminellen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich der Unbekannte an dem Container zu schaffen und durchsuchte den Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete er eine Geldkassette samt Bargeld und suchte im Anschluss das Weite.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Gernsheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Stockstadt: Zwei Container aufgebrochen/Zeugenaufruf der Polizei

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Samstag (02.03.) auf ein Firmengelände im Odenwaldring. Dort brachen sie zwei als Lagerraum genutzte Container auf, entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten unerkannt.

Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Beobachtungen oder zur Identität der Kriminellen, werden durch das zuständige Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

Gernsheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 426 und Landesstraße 3112/Fahrverbot droht

Beamte der Polizeistation Gernsheim haben im Laufe des Sonntags (03.03.) zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße geahndet. Auf der Bundesstraße 426 und der Landesstraße 3112 überprüften die Polizeikräfte zwischen 14.00 und 18.00 Uhr die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge. Insgesamt waren 28 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs und fanden sich in der Kontrollstelle wieder. Darüber hinaus unterzogen die Polizisten 54 Fahrzeuge und 71 Personen einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 116 km/h auf dem Tacho, anstelle der erlaubten 70 Stundenkilometer. Ihn erwarten nun 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Ginsheim-Gustavsburg: Einbrecher erbeuten Geld

Am Samstag (02.03.), in der Zeit zwischen 13.45 und 22.00 Uhr, drangen Einbrecher über ein Fenster in eine Wohnung in der Breslauer Straße ein, suchten in den Zimmern nach Wertgegenständen und entwendeten dort anschließend eine Sparbüchse samt Bargeld.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Rüsselsheim (ots)

Am Montag, den 04.03.2024 gegen 00:39 Uhr, wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau über einen Wohnungsbrand in der Nahestraße in 65428 Rüsselsheim am Main informiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand eine Erdgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Der Rauch hatte sich auf die darüber befindlichen Wohnungen ausgebreitet. Bei Ankunft der Feuerwehr befanden sich noch drei Personen im Gebäude. Eine gehbehinderte Person wurde durch die Feuerwehr aus dem Erdgeschoss geborgen. Zwei weitere Personen mussten über eine Leiter an der Gebäuderückseite gerettet werden. Die anderen Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen. Die betroffenen Personen wurden, nach einer Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst, unverletzt vor Ort entlassen. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Bei dem Einsatz waren insgesamt 38 Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes Rüsselsheim beteiligt. Der Sachschaden wird mit ca. 130.000 EUR beziffert.

74-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Stockstadt am Rhein (ots)

Am Samstag (02.03.) gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Berliner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Stockstädter befuhr mit seinem Fahrrad den Einmündungsbereich der Berliner Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw eines 20-jährigen aus Stockstadt. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 20-jährige erlitt einen Schock. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro.

Odenwaldkreis

Oberzent-Sensbachtal: Rund 70 Strohballen geraten in Brand/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Am Montagmorgen (04.03.) sind auf einem Feld im Bereich der Falkenberger Straße zahlreiche Strohballen in Brand geraten. Gegen 6.15 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Die Feuerwehr rückte aus.

Die bisherige Schadensbilanz ergab, dass rund 70 von insgesamt 150 Strohballen von dem Feuer betroffen waren. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden am Brandort bleiben, weil ständige Nachlöscharbeiten erforderlich sind.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Erbach in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06062/9530).

Michelstadt: Einbruch bei Möbelgeschäft/Gartenmöbel gestohlen

Aus dem gesicherten Verkaufsareal, im Außenbereich eines Möbelgeschäfts in der Zeller Straße, wurden in der Nacht zum Samstag (02.03.), Gartenmöbel im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen. Die Täter brachen eine Stahlkette auf und entwendeten anschließend ein Gartenlounge-Set.

Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon: 06062 / 953-0.