Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss (Foto)

Zeiskam (ots) – Am Abend des 02.03.2024 kam ein 39Jähriger Germersheimer mit seinem Pkw beim Linksabbiegen zur Auffahrt der B272 in Höhe der Anschlussstelle Zeiskam von der Fahrbahn ab. Hierbei setzte er sein Fahrzeug auf die Schutzplanke auf, wodurch sowohl diese wie auch das Fahrzeug beschädigt wurden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer aufgrund der Einnahme von Medikamenten nicht mehr verkehrstüchtig gewesen war. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Einbruch in Realschule

Kandel (ots) – In der Nacht vom 01.03.2024 auf den 02.03.2024 gegen 23 Uhr sind bislang mehrere unbekannte Täter in die Realschule Kandel in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch das Einschlagen eines Fensters in das Gebäude und entwendeten im Rahmen dessen diverse Gegenstände. Bei dem Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um Elektronikartikel.

Die Täter flüchteten anschließend und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Es konnten vor Ort mehrere Spuren gesichert werden. Die genaue Schadenshöhe und die Auswertung der Spurenlage bedarf weiterer Ermittlungen. Sofern Zeugen bestehen sollten, welche den Sachverhalt wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzten.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Sonntagabend führten Germersheimer Polizisten zwischen 22.30-23.30 Uhr am Paradeplatz Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten an insgesamt 14 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.

Trunkenheit im Verkehr

Kandel (ots) – Am Freitag 01.03.2024 gegen 23:00 Uhr, wurde ein 60-jähriger PKW-Fahrer in Kandel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser konnten die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein mit dem Zweck des Entzugs der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.