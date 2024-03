Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Am Sonntag 03.03.2024 gegen 17 Uhr, kam es während einer polizeilichen Einsatzfahrt auf der Maxdorfer Straße in Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen kollidierte mit einem 84-jährigen Motorradfahrer, der noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag und verstarb.

Nach aktuellem Ermittlungsstand forderte die Polizei Bad Dürkheim Unterstützungskräfte anlässlich eines Randalierers in einer Wohnung an. Daraufhin fuhren 2 Polizeibeamte mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von dem Gelände der Polizeidienststelle und bogen an der Kreuzung zur Maxdorfer Straße nach links auf diese ein.

Der 84-jährige Motorradfahrer fuhr auf der Maxdorfer Straße in Richtung Ruchheim und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Streifenwagen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 84-Jährige noch an der Unfallstelle.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Der Leichnam des 84-Jährigen soll obduziert werden.

Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Sowohl die Angehörigen des Verstorbenen als auch die beteiligten Polizeikräfte wurden seelsorgerlich betreut.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Beim Rückwärtsfahren touchiert

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Mannheimer Straße touchierte ein 41-Jähriger Autofahrer beim Rückwärtsrangieren eine 19-Jährige Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – Ein 30-Jähriger trat am Sonntag 03.03.2024, 15:50 Uhr, in der Ludwigstraße gegen den Außenspiegel eines parkenden Autos. Dabei wurde er von zwei Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten. Der 30-Jährige konnte von Polizeikräften angetroffen werden. Um die Identität des Mannes ohne festen Wohnsitz zweifelsfrei zu klären, wurde er zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Dort wurde außerdem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 1,62 Promille. Der Außenspiegel wurde durch den Tritt stark beschädigt, eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Bisher nicht bekannt ist der Verursacher im Falle einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Hoheneckenstraße.

Dort wurde am Sonntag (03.03.2024) zwischen 07 Uhr und 17 Uhr, ein BMW zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Erneut Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Samstagnachmittag 02.03.2024, 17 Uhr und Sonntagmittag 03.03.2024, 12:15 Uhr, kam es erneut zu Einbrüchen in einer Kleingartenanlage im Teichgartenweg. Mehrere Werkzeuge wurden gestohlen. Außerdem wurden mindestens zwei Türen durch den Aufbruch beschädigt. Wie hoch genau die Schadenshöhe ist, wird aktuell ermittelt. Ebenso wird geprüft, ob es weitere Geschädigte geben könnte.

Bereits in der Nacht vom 01.03.2024 auf den 02.03.2024 war es zu mehreren Einbrüchen in der Kleingartenanlage gekommen.

Ebenfalls ein Zusammenhang dürfte bestehen bei mehreren Einbrüchen in Gartengrundstücken in der Straße „In den Sandwiesen“. Im gleichen Zeitraum wie bei den Taten im Teichgartenweg konnten die Täter ein Stromaggregat stehlen. Außerdem wurden mehrere Zäune sowie Türen zu Gartenhäusern beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Sollten Sie selbst ebenfalls von den Einbrüchen betroffen sein oder Hinweise zu den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Autos eingedrungen

Ludwigshafen (ots) – In der Dhauner Straße brachen Unbekannte in einen BMW ein. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 01.03.2024 ab 16 Uhr und dem 02.03.2024 um 07:30 Uhr liegen. Aus dem Fahrzeug wurden eine Jacke sowie Münzgeld gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 70 Euro geschätzt.

Auch in der Tiroler Straße wurde zwischen Samstag (02.03.2024, 17:30 Uhr) und Sonntag (03.03.2024, 21 Uhr) ein Auto geöffnet und hieraus Münzgeld gestohlen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich die Schadenshöhe auf 10 Euro.

Ob die Taten im Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Autos in Maudach und Gartenstadt stehen, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Diebstahlsserie aus PKW

Ludwigshafen (ots) – Von Freitagnacht 01.03.2024 auf Samstag 02.03.2024, kam es im Bereich Maudach und Gartenstadt, zu insgesamt 4 Diebstählen aus vermutlich unverschlossenen PKW. Hierbei wurden durch den oder die Täter die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlt. Es konnte eine Jacke, eine Sonnenbrille und 20 Euro Bargeld durch die Täter erbeutet werden.

Täterhinweise konnten bislang noch nicht erlangt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, geparkte Fahrzeuge regelmäßig zu verriegeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter: 0621/963-2122 oder per E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.