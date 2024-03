Überschlagender PKW auf Landstraße

Lambsheim (ots) – Am 02.03.2024 gegen 20:40 Uhr, befuhr ein mit vier Personen besetzter PKW die K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin es nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Der Fahrer sowie ein weiterer Insasse verletzten sich dabei leicht.

Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit konnten nicht erlangt werden, die Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen. Für die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle musste die Landstraße voll gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

PKW illegal entsorgt

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntag gegen 18:30 Uhr, meldeten Spaziergänger einen PKW, welcher auf einem Wirtschaftsweg entlang der L454 im Bereich des Niederwiesenweihers abgestellt wurde. Zwei männliche Personen montierten die Kennzeichen ab und entfernten sich mit einem Transporter in Richtung Böhl-Iggelheim.

Der abgestellte PKW (Erstzulassung 1998) war unverschlossen und die Fahrzeugschlüssel lagen im Fahrzeug. Im Bereich der Frontscheibe lag ein Schild, dass der PKW zu verschenken sei. Der PKW wurde verschlossen und es laufen Ermittlungen zur früheren Halterin, welche im Bereich Worms wohnhaft ist. Das Ordnungsamt wurde zuständigkeitshalber informiert.

Getunter PKW – Betriebserlaubnis erloschen Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 03.03.2024 gegen 12 Uhr, wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer in der Bohligstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte eine nicht abgenommene und nicht in den Fahrzeugdokumenten eingetragene Kombination aus Felgen und Tieferlegung festgestellt werden. Zusätzlich war ein Lenkrad montiert, welches ebenfalls nicht zuvor von einer Prüfstelle abgenommen wurde. Die vorgenommenen Änderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der PKW muss bei einer Prüfstelle vorgeführt werden. Die Zulassungsstelle wurde informiert und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit beteiligtem Linienbus

Heuchelheim (ots) – Am Freitag 01.03.2024 gegen 15:15 Uhr, kam es auf der L453 in Fahrtrichtung Heuchelheim, von Dirmstein kommend, in Folge eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall. An dem überholten Linienbus entstand hierbei ein Schaden an der vorderen Fahrzeugseite links.

Brand eines Kraftfahrzeugrollers

Maxdorf (ots) – Am 01.03.2024 gegen 22 Uhr, brannte in einem Waldstück in Höhe der Kurpfalzstraße in Maxdorf ein Kraftfahrzeugroller. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass der Roller gänzlich ausgebrannt ist. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt.

