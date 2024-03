Diebstahl von zwei Pedelecs

Speyer (ots) – In der Nacht vom 02.03. auf den 03.03.2024, entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelecs aus dem Eingangsbereich eines Einfamilienhauses am Holzmarkt im Gesamtwert von 8.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die unbekannten Täter über die offene Garage das Haus und nahmen die Pedelecs an sich. Mittels einer Tracking-App wurden die beiden Pedelecs in Lingenfeld geortet.

Dort waren sie im Laderaum eines im öffentlichen Raum geparkten Transporters gelagert, konnten sichergestellt und an die Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die weiteren Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mit Drogen auf E-Scooter unterwegs

Speyer (ots) – In der vergangenen Nacht wurde gegen Mitternacht ein 50-jähriger Speyerer mit einem E-Scooter in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle zeigte der Mann drogentypische Auffallerscheinungen. Er räumte den Konsum von Marihuana und Amphetamin ein.

Bei einer Durchsuchung des Mannes konnten zudem geringe Mengen Marihuana und Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und eine Strafanzeige wegen des Drogenbesitzes eingeleitet.

Körperverletzung in der Innenstadt

Speyer (ots) – Gegen 00:30 Uhr gerieten in der vergangenen Nacht ein 31-Jähriger und ein 44-Jähriger Mann auf der Maximilianstraße in einen Streit. Zeugen machten einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen der Polizei auf die Situation aufmerksam.

Beim Eintreffen der Beamten lag der 44-Jährige leicht verletzt auf dem Boden. Gemäß übereinstimmender Angaben hatte ihm der 31-Jährige mehrere Schläge auf den Kopf verpasst. Der Täter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, ein Atemalkoholtest ergab zuvor bei ihm 2,61 Promille.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen halb zwei fuhr ein 53-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Tullastraße in Richtung Auestraße. Als ihm zwei Radfahrer, ein 60-Jähriger und eine 62-Jährige, auf demselben Radweg entgegenkamen, versuchte der 53-Jährige durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn.

Durch den Sturz erlitt der Mann eine Prellung am linken Handballen und klagte über Schmerzen im linken Oberschenkel. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und musste nicht in ein Krankenhaus verbracht werden.

An seinem Fahrrad entstanden lediglich geringe Schäden in Form von Kratzern. Die beiden entgegenkommenden Radfahrer nutzten den Radweg in die nicht freigegebene Fahrtrichtung, gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Katalysatoren

Speyer (ots) – In der Zeit vom 01.03.2024 gegen 15 Uhr bis zum 03.03.2024 gegen 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Katalysatoren von zwei PKW (schwarzer VW Polo und roter VW Lupo), welche auf dem Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Straße geparkt waren. Der Schaden wird auf eine niedrige, vierstellige Summe geschätzt.

Wer hat im oben genannten Zeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet um Hinweise an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de