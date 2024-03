Verkehrsunfall mit fast 3 Promille (Foto)

Steinfeld/Bahnhof Schaidt (ots) – In der Nacht auf Sonntag 03.03.24 gegen 00:35 Uhr, kam es auf der L 546, am Bahnhof Schaidt, zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw BMW befuhr die L546 von Steinfeld in Richtung Wörth-Schaidt. Auf Höhe des Bahnhof Schaidt zerriss die Fahrerin das Lenkrad nach rechts, schrammte mit der Beifahrerseite an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW vorbei und schob diesen auf einen weiteren geparkten Pkw Peugeot.

Bei der 32-jährigen Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholgehalt von 2,9 Promille festgestellt und eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 EUR. Auf ihren Führerschein wird die Fahrerin für einige Zeit verzichten müssen.

Vandalismus an geparkten Fahrzeugen

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 02./03.03.24, 21-12:00 Uhr, wurden in der Innenstadt, auf einem Parkplatz in der Königstraße 1, vier Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte an einem Audi, einem BMW, einem Peugeot und einem Toyota, den Lack zerkratzt und dadurch einen geschätzten Sachschaden in Höhe von ca 3.000 EUR angerichtet.

Hinweise zu den Taten oder dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzaber@polizei.rlp.de entgegen.

Mit der Motorradsaison starten die ersten Kontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Mit Beginn des Monats März und den ersten warmen Tagen startet jährlich die Motorradsaison. Vor allem beliebte Strecken wie die kurvige B48 im Wellbachtal in Richtung Johanniskreuz und zurück sind Ziel vieler Zweiradfahrer.

Im Bereich des Wellbachtales wurden der Polizei Landau und Annweiler in der vergangenen Saison insgesamt 23 Verkehrsunfälle unter der Beteiligung von Motorradfahrern gemeldet. Dies stellt 50% der dortigen Verkehrsunfälle dar. Leider waren auch zwei tödliche Motorradunfälle zu beklagen.

Deshalb sollte sich jeder Motorradfahrer auf die neue Saison sorgfältig vorbereiten und die ersten Ausfahrten nach der Winterpause langsam angehen. Vor allem sind ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Gasgriff und eine vorausschauende Fahrweise Grundlage für eine gesunde Heimkehr.

Die Polizei rät daher:

Überprüfen sie die sicherheitsrelevanten technischen Einrichtungen ihres Motorrades – Starten Sie gemäßigt in die neue Saison, gewöhnen Sie sich erst wieder an ihr Bike. – Tragen sie auffällige Kleidung, um besser gesehen zu werden. – Nehmen Sie an Fahrsicherheitstrainings teil. – Denken Sie an die Hauptunfallursachen Geschwindigkeit und Rechtsfahrgebot, so vermeiden Sie schwere Verkehrsunfälle Nicht zuletzt müssen sich auch die Autofahrer wieder vermehrt auf Biker einstellen und Rücksicht nehmen.

Gleich zu Beginn am ersten Wochenende im März bei warmen Wetter wurden im Wellbachtal Zweiradkontrollen durchgeführt. Von der Polizei waren zwei Motorradfahrer unterwegs, die von zwei Motorradfahrern des Malteser Hilfsdienst begleitet wurden. So kam es bei den Kontrollen von Freitag bis Sonntag zu vielen intensiven Gesprächen und regem Austausch. Bei neun Bikes wurden geringe Mängel festgestellt. Ein Motorradfahrer überholte trotz Überholverbot. Dieser Verstoß sieht ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg vor. Die Polizei wünscht allen Bikern eine sichere und unfallfreie Fahrt durch die Saison.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dörrenbach (ots) – In der Zeit von 01.03.-03.03.24, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Kolmerbergstraße eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und brachen ein Terrassen-Fenster auf. In der Wohnung wurden Schubladen und Schränke durchwühlt.

Der Gesamtschaden wird auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall

Walsheim (ots) – Am Sonntag 03.03.2024, kam es gegen 16:20 Uhr auf der L 516 zwischen Landau und Walsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten 2 entgegenkommende Fahrzeuge frontal miteinander, ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde ebenfalls touchiert. Infolge des Verkehrsunfalles wurden insgesamt 8 Fahrzeuginsassen verletzt, 4 davon schwer, welche in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der Stadt Landau und Landau Land, 5 Rettungsfahrzeuge, 1 Rettungshubschrauber, 2 Notärzte, sowie die Polizei der Polizeidirektion Landau. Die L 516 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Die Sperrung erfolgte durch die Straßenmeisterei Landau und dauert zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss führt zu wirtschaftlichem Totalschaden

Herxheim (ots) – Am 03.03.2024 gegen 03:53 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Opel-Fahrer die Landesstraße 493 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Rohrbach. Auf Grund von Alkoholeinfluss des Fahrers kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam schließlich im Graben zum Stillstand.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem 40-Jährigen konnte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Daher wurde dem Fahrer auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und dieses musste abgeschleppt werden. Ebenso entstand großflächiger Flurschaden. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Minfeld (ots) – In der Nacht vom 01.03.2024 auf den 02.03.2024 wurde durch bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des SV Minfeld in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Bei der Tatausführung wurde circa 500,- Euro Bargeld entwendet. An der angegangenen Tür entstand durch das Aufhebeln ein erheblicher Sachschaden. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche den Sachverhalt wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbruchversuch Seglerverein

Otterstadt (ots) – Im Zeitraum 27.02.-02.03.2024 kam es zu einem Einbruchversuch in ein Vereinsheim der Segler-Vereinigung Mannheim e.V., welches sich am Altrhein bei Otterstadt befindet. Die Hebelversuche der Täter scheiterten jedoch an einer massiven Stahltür des Vereinsheims.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.