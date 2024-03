Haßloch: Faszination Galopprennsport am 11. Mai 2024

Haßloch – Der Pfälzische Rennverein Haßloch e.V. veranstaltet 2024 seinen Renntag am Samstag, 11. Mai ab 11:00 Uhr. Dann heißt es wieder „Boxen auf“ auf der Galopprennbahn am Rande von Haßloch. Einlass ist ab 10:00 Uhr.

Der Renntag verspricht wieder viele Besucher und eine tolle Atmosphäre. Verschiedene Prüfungen der Englischen Vollblüter stehen auf dem Programm, darunter das Hauptrennen des Tages, die „Haßlocher Meile“, ein Ausgleich III über 1600m.

Ein Tag auf der Galopprennbahn ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben den sportlichen Ereignissen wird im Rahmenprogramm für die ganze Familie etwas geboten. Darunter auch eine große Wettscheintombola für alle die, die mit ihrem Tipp kein Glück hatten und so auf ihre 2. Chance hoffen können und tolle Preise gewinnen. Die Besucher erwartet einen schönen, spannenden und erlebnisreichen Tag auf der Rennbahn am Rande von Haßloch.

Der Renntag am 11. Mai wird zusammen mit dem französischen Anbieter für Pferderennen PMU (Pari MutuelUrbain) durchgeführt und in ganz Frankreich übertragen. Start des ersten Rennens ist daher bereits um 11:00 Uhr. Der Einlass auf die Galopprennbahn in Haßloch erfolgt ab 10:00 Uhr.

Der Pfälzische Rennverein Haßloch e.V. freut sich auf Ihren Besuch.

Tickets für die Veranstaltung sind im Ticketshop des Rennvereins auf der Internetseite unter www.rennverein-hassloch.de ab sofort erhältlich.