Schlägerei vor Gaststätte

Germersheim (ots) – Gegen ca. 02:30 Uhr kam es am frühen Morgen des 02.03.2024 zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten innerhalb einer Gaststätte in der Ludwigstraße. Bei Eintreffen konnten lediglich noch drei Geschädigte festgestellt werden. Diese waren allesamt leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht vonnöten.

Nach Zeugenangaben seien diese zuvor von ca. 10-15 Personen angegriffen worden. Hierbei soll es auch zur Verwendung von Pfefferspray gekommen sein. Fahndungsmaßnahmen nach den zurzeit noch unbekannten Tätern blieben erfolglos. Die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall B9

Rheinzabern (ots) – Zwei verletzte Personen und zwei PKW mit wirtschaftlichen Totalschaden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am 02.03.2024, gegen 10:40 Uhr auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Rülzheim und Rheinzabern. Die beiden Fahrzeuge fuhren in Fahrtrichtung Germersheim.

Auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Neupotz übersah der 50-jährige Fahrzeugführer, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, beim Spurwechsel nach links den von hinten annähernden 34-jährigen Fahrzeugführer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug in die Mittelleitplanke und das andere Fahrzeug in den Graben neben der Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug, welches in den Graben geschleudert wurde überschlug sich zudem mehrfach. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall derart verletzt, dass sie durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden mussten.

Sofern Zeugen bestehen sollten, welche den Verkehrsunfall wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzten. Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Germersheim für 2,5 Stunden vollgesperrt werden.

Hubschraubereinsatz bei Personensuche

Freisbach (ots) – Am späten Freitag 01.03.2024, kam es zu Suchmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers sowie Kräften der Feuerwehr im Bereich Freisbach. Der Hubschrauber unterstützte die Suche nach einem Kind, welches nachts vermeintlich alleine in der Ortsrandlage von Freisbach gesehen wurde.

Das Kind hatte sich lediglich bei einem Spaziergang kurzzeitig von seiner Mutter entfernt und konnte wohlbehalten bei seiner Familie angetroffen werden.

Berauscht auf dem E-Scooter

Germersheim (ots) – Beamte der Polizei Germersheim konnten am Nachmittag des 01.03.2024 zwei Personen auf einem E-Scooter feststellen. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle in der Innenstadt konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der 42-jährige Mann räumte schließlich den vorausgegangenen Konsum von Amfetamin ein. Er wurde hieraufhin zur Polizei nach Germersheim verbracht wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Obendrein stellte sich heraus, dass der genutzte Roller bislang noch nicht versichert war. Dies mündete in einer weiteren Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterreise musste nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zu Fuß fortgesetzt werden.