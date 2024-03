Zimmerbrand

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Am Samstag 02.03.2024 gegen 14:05 Uhr, wurde der Feuerwehr eine unklare Rauchentwicklung aus einem Wohnkomplex in der Hans-Holbein-Str. gemeldet. Die Besatzung des ersteintreffenden Löschfahrzeugs bestätigte die Rauchentwicklung, wobei es zu diesem Zeitpunkt noch unklar war ob diese aus dem Dach des Hauses oder einer Dachwohnung kommt.

Während ein Trupp im Innenangriff vorging und die betroffene Wohnung lokalisierte, wurde eine Dreheiter auf der Gebäuderückseite in Stellung gebracht.

Der Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz konnte den Brand in einem Zimmer der Mehrparteienwohnung lokalisieren und zügig löschen. Anschließend wurden die Räume rauchfrei mittels Lüfter geblasen. Zwei der Zimmer sind derzeit nicht mehr bewohnbar, die betroffenen Personen wurden in Absprache mit der Stadtverwaltung anderweitig untergebracht. Glücklicherweise wurde keine Bewohner der Wohnung oder der übrigen Wohneinheiten verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizeiinspektion Frankenthal vor Ort aufgenommen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit insgesamt 24 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz, ebenso die Polizeiinspektion Frankenthal mit zwei Streifenbesatzungen und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in der Frankenthaler Straße

Frankenthal/Studernheim (ots) – Am Samstag 02.03.2024 gegen 03 Uhr, nahm der 57-Jährige Bewohner eines Einfamilienhauses Geräusche im Erdgeschoss des Anwesens wahr, ehe er an seiner Hauseingangstür eine männliche Person wahrnahm. Dieser hebelte mit unbekanntem Werkzeug die Eingangstür auf und erblickte sodann den Bewohner. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Täter fußläufig.

Wertgegenstände wurden nicht entwendet, es entstand jedoch Sachschaden an der Eingangstür in unbekannter Höhe. Der Täter wird als männlich, vergleichsweise groß und von schlanker Statur beschrieben. Die Polizei betreibt hierzu weitere Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.