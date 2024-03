Kaiserslautern: „Lautre feiert“ im April 2024 – Zwei Tage mit Brass Machine und den anonyme Giddarischde

Kaiserslautern – Nach all den Jahren der Enthaltsamkeit kehrt die Livemusik bedingt durch behördliche Auflagen und weitere Krisen in der Welt nur zögerlich auf die Bühnen zurück. Umso erfreulicher ist der Doppelevent „Lautre feiert“ am 26. und 27.04.2024 in der Veranstaltungshalle der Kaiserslauterer Gartenschau.

Der „Pälzer Owend“ am Freitag, 26. April, wird von den „anonyme Giddarischde“ bestritten, die in der Pfalz längst nicht mehr anonym sind – ganz im Gegenteil. Nicht nur in der Weinfest-Szene werden sie als Topact gehandelt, auch auf dem Betzenberg sind sie bestens bekannt. Mittlerweile intoniert die Westkurve deren „Pfalzlied“ vor jedem Spielbeginn im Fritz-Walter-Stadion inbrünstiger als das altbekannte Betze-Lied. Der „Lewwerworschd“-Song konnte in Youtube bereits 1,5 Millionen Views erzielen. Die Band besticht durch Pfälzer Songtexte mit Humor und guter Laune. Nun heißt es: Vom Betze in die Innenstadt! Viele Rieslingschorle und kollektives Mitsingen stehen an diesem Abend auf dem Programm – Momente pfälzischer Glückseligkeit!

Einen Tag später lädt Lokalmatador Brass Machine am Samstag, 27. April, zur großen „Nacht der Stimmen“. Die eigentlich elfköpfige Rock-Pop-Soul-Band wird sich an diesem Abend noch größer mit vier Sängerinnen und drei Sängern nebst Bläsersatz und Rhythmusgruppe präsentieren. Als Gäste werden sich die bekannte Mannheimerin Silke Hauck, das junge Talent Maram El Dsoki – ein waschechter Kontra-Alt mit außergewöhnlich großer Range und einer Menge Charisma aus Frankenthal – sowie Stephan Ahme von der in Lautern bestens bekannten Rockband Fused die Bühne mit Sonja Volz, Melissa Hajdarevic, Christian Stockert und Benjamin Penna teilen.

Bereits vier Mal durfte die Band Brass Machine in ihrer 23-jährigen Geschichte beim legendären Montreux Jazzfestival auftreten, zahlreiche weitere Referenzen in ganz Europa sprechen für sich. Musikliebhaber wissen, dass neben bekannten Songs für jede Menge Partystimmung auch außergewöhnliche Perlen der Musikgeschichte in besonderen Arrangements mit Bläsersätzen von Brass Machine zelebriert werden. Spätestens wenn das Publikum wieder lauter singt als die Band wissen alle: Die Party ist in vollem Gange.

Tickets gibt es online unter lautre-feiert.de oder bei Thalia Kaiserslautern, dem „Bunte Hund“ Weilerbach und Otterberg, Nahlenz in Schopp, Götz Werbung in Erfenbach, bei der Pirmasenser Zeitung, im Reisebüro Wirtz in Kusel und der Buchhandlung Böhm in Landstuhl.

