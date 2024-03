Bad Dürkheim: Wein und bunte Farben bei der Weinbergnacht 2024

Bad Dürkheim – Illuminierte Weinberge, Mauern und Bäume, dazu Weinausschank in Kuppelzelten und pfälzische Lebensfreude – so lässt sich die Weinbergnacht am 01. und 02. März 2024 beschreiben. Wir waren am Freitag vor Ort.

Der Weg der Open Air Weinprobe führte auf sechs Kilometern entlang der bekannten Weinlagen Michelsberg, Spielberg, Herrenberg und Weilberg. 28 Winzer schenkten an 15 beleuchteten Kuppelzelten Probierschlucke ausgewählter Weine aus (dieses Jahr 112 Weine), Gastronomen boten Pfälzer Spezialitäten. Der Weinbergnacht-Guide steht dieses Jahr auf www.weinbergnacht.de als PDF und Onlineformular zum Ausfüllen zur Verfügung.

Foto: Holger Knecht

Entlang der Wanderstrecke waren Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren mit wechselnden Farben zu sehen. Illuminierte Büsche, Sträucher, Bäume, Hänge und Weinberge sowie Lasershows mit Skybeamern und Projektionen gaben den besonderen Flair.

An den Winzerzelten waren erwartungsgemäß lange Warteschlangen die Regel. Die Wege abseits der Hotspots luden zum entspannten Spaziergang ein.

Busshuttle eingerichtet

Die Stadt Bad Dürkheim hatte halbstündlich einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service eingerichtet, der von 20 bis 0 Uhr zwischen dem Wurstmarktplatz und Ungstein (unterhalb der Römervilla Weilberg) pendelte und die Besucher wieder zu ihrem Ausgangspunkt brachte.

Aus Besuchersicht ist die Bad Dürkheimer Weinbergnacht eine gelungene, aber wetterabhängige Veranstaltung.