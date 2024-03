Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch (28.02.2024, 20:30 Uhr) auf Donnerstag (29.02.2024, 7 Uhr) wurde das Kleinkraftrad der Marke Alpha-Motors gestohlen. Dieses parkte zur fraglichen Zeit in der Bürgermeister-Fries-Straße. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Bei einem Streit zwischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren wurde am Donnerstagabend (29.02.2024, 18 Uhr) ein 14-Jähriger leicht durch Pfefferspray verletzt. Er wurde medizinisch versorgt. Zur Auseinandersetzung war es am Hans-Warsch-Platz gekommen.

Während des Handgemenges wurde das Pfefferspray versprüht. Da die Angaben der Jugendlichen widersprüchlich sind, bitte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Garage eingebrochen

Ludwigshafen-Oppau (ots)- Ein E-Bike und ein E-Scooter wurden in der Nacht auf Freitag (01.03.2024), zwischen 2:30 Uhr und 05:20 Uhr, aus einer Garage in der Friedrichstraße gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Um zur Garage zu gelangen, mussten die bislang unbekannten Täter ein etwa 2m hohes Hoftor überwinden.

Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Wer hat z.B. beobachtet, wie die Unbekannten das Tor überwunden haben oder in welche Richtung sie geflohen sind? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 54-jährige Autofahrerin wollte am 29.02.2024, gegen 12 Uhr, von der Burgundenstraße in die Valentin-Bauer-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 55-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen fuhr. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

Verteilerkasten beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 28.02.2024, 9 Uhr, bis zum 29.02.2024, 12:30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Strom- und Telefonverteilerkasten in der Bruchwiesenstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mehrere Diebstähle aus Autos

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (29.02.2024) wurden der Polizei Ludwigshafen mehrere Diebstähle aus Autos gemeldet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte ein Messer aus einem geparkten Golf in der Almenstraße. Im gleichen Zeitraum wurde aus einem geparkten Ford Mondeo Kleingeld und die Zulassungsbescheinigung gestohlen. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf rund 10-20 Euro.

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag durchwühlten Unbekannte einen Mercedes Benz in der Neuhöfer Straße. Gestohlen wurde hier nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zwei hochwertige Taschen mit Bargeld und Dokumenten wurden in der Nacht auf Donnerstag aus einem geparkten Toyota in der Entenstraße gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.400 Euro geschätzt. An alle vier Autos konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie der oder die Täter die Autos öffnen konnten oder ob diese nicht abgeschlossen waren, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug, auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Versuchte Erpressung nach „Sex-Chat“

Ludwigshafen (ots) – Ein 38-Jähriger aus Ludwigshafen lernte am Donnerstag (28.02.2024) über Facebook eine unbekannte Frau kennen und chattete mit ihr über den Messenger. Bei einem Videoanruf zeigte sich die Frau freizügig und forderte den 38-Jährigen auf sich ebenfalls zu entkleiden.

Nach dem Chat erpresste die Unbekannte den Mann und drohte damit, Aufnahmen von dem Videochat zu veröffentlichen, wenn er nicht die geforderte Summe von 6.500 Euro zahle. Der Mann ging nicht auf die Forderung ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor „sexueller Erpressung“ zu schützen:

-Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an. -Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen. -Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber. -Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu. -Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten. -Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen. -Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann. Falls Sie bereits erpresst werden:

-Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf. -Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. -Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber meist über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden. -Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten. -Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de