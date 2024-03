Landau: Die Polizei-News

Türen eingetreten – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 29.02.2024 drangen unbekannte Täter in die Wohnung des 25-jährigen Geschädigten in der Trappengasse in Landau ein. Hierbei wurden zwei Türen eingetreten und der Briefkasten gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Der Tatzeitraum kann auf 20 Minuten eingegrenzt werden (19:10 Uhr – 19:30 Uhr).

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Kleinkraftrad beschädigt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 29.02.2024 beschädigten unbekannte Täter das Kleinkraftrad des 15-jährigen Geschädigten, welches in der Langstraße in Landau abgestellt war. Unter anderem wurde hierbei die Sitzbank zerschnitten und der Helm entwendet. Die Schadenshöhe beträgt circa 600 Euro. Der Tatzeitraum kann auf 30 Minuten eingegrenzt werden (19:40 Uhr – 20:10 Uhr).

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Betrunken Unfall verursacht

Landau (ots) – Am 29.02.2024 befuhr gegen 13:05 Uhr ein 63-jähriger Ford-Fahrer die Maximilianstraße in Richtung Paul-von-Denis-Straße in Landau. An einer roten Ampel fuhr er auf eine wartende 42-jährige Honda-Fahrerin auf. Bei dem 63-Jährigen konnte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Schadenhöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.