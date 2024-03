Taxi-Fahrgast zahlt Rechnung nicht

Mainz-Gonsenheim (ots) – Freitag, 01.03.2024, 04:48 Uhr – In den frühen Morgenstunden meldete ein Taxifahrer, dass er sich in der Max-Planck-Straße befinden und gerade von einem Fahrgast angegriffen würde. Vor Ort konnten zwei Männer, die auf dem Boden miteinander rangelten, angetroffen werden.

Nachdem die Männer voneinander getrennt werden konnten, erklärte der Taxifahrer, dass er den Fahrgast am Hauptbahnhof abgeholt und ihn nach Hause gefahren hatte. Dort angekommen kam der 55-jährige Mainzer jedoch der Zahlung nicht nach und weigerte sich, seine Personaldaten anzugeben. Als er aus dem Taxi flüchten wollte, folgte ihm der 62-jährige Fahrer und es kam zur Auseinandersetzung, wobei der Taxifahrer leicht verletzt wurde. Er begab sich im Anschluss vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus. Gegen den Fahrgast wird nun wegen Betrug und Körperverletzung ermittelt.

100 Gramm Haschisch bei Kontrolle festgestellt

Mainz (ots) – Am Nachmittag des 29. Februars 2024 konnte eine Streife der Bundespolizei in der Zwischenebene des Hauptbahnhofs in Mainz bei einer weiblichen Person starken Marihuana Geruch wahrnehmen. Die Frau wurde von den Bundespolizisten kontrolliert und durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde ein Joint und ca. 100 Gramm Haschisch in der Jackentasche aufgefunden.

Das Haschisch war in Plastikfolie verpackt, auf der Folie befand sich ein Sticker mit SS-Runen. Die Überprüfung der Personalien der 25-jährigen Deutschen ergab, dass gegen Sie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Mainz wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz besteht. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt.

Die Frau machte in der Vernehmung konkrete Angaben über den Kauf des Betäubungsmittels und legte den Beamten einen Chatverlauf zwischen ihr und dem Verkäufer des Haschischs vor. Nach Rücksprache mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mainz, wurde ein Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft in Mainz gemacht.

Durch das Amtsgericht wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der 25-Jährigen erlassen. Bei der Durchsuchung wurden ca. 50 Gramm aufgefunden, diese wurden beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verkäufer um einen 27-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Rüsselsheim handelt. Für die Wohnung des Mannes wurde ein Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht Darmstadt erlassen. Bei der Wohnungsdurchsuchung durch den KDD Darmstadt wurde 1 Gramm Haschisch und ein Smartphone aufgefunden und sichergestellt.

Gegen die Frau und den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zusätzlich wurde gegen die 25-jährige Deutsche ein Strafverfahren wegen der Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern