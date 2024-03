Mann bedroht Reisende im Zug

Großenlüder-Oberbimbach (ots) – Für Aufregung sorgte am 01.03.2024, ein 35-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) während der Fahrt in Richtung Alsfeld. Nach Bürgerhinweisen soll der Mann angeblich Reisende im Zug mit einem Messer bedroht haben. Mehrere Streifenbesatzungen der Bundespolizei und der Polizei Lauterbach kamen zum Einsatz.

Kurz nach dem Hinweis über die mutmaßliche Bedrohung durch den 35-Jährigen nahmen Bundespolizisten den Mann beim Halt in Oberbimbach vorläufig fest. Der Hinweis auf Bedrohung mit einem Messer kann nach ersten Ermittlungen nicht bestätigt werden. Der 35-Jährige führte kein Messer mit sich.

Der unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende Mann aus dem Vogelsberg hätte sich zudem lautstark, aggressiv und beleidigend gegenüber anderen Fahrgästen und dem Zugbegleiter verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den Polizeibekannten ein Strafverfahren u. a. wegen Verdachts der Beleidigung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei. Wer Angaben zu dem Vorfall im Zug der HLB machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Defibrillator gestohlen

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Gilfershäuser Straße einen Defibrillator im Wert von circa 1.900 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich das medizinische Gerät in einem alarmgesicherten Schrank im Bereich einer Hauswand und ist für die Allgemeinheit zugänglich. Der Diebstahl wurde am Mittwoch (28.02.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (29.02.) gegen 18 Uhr, verletzte ein Unbekannter einen 52-jährigen Mann aus Bad Hersfeld leicht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Bad Hersfelder gerade mit einem elektrisch angetriebenen Longboard im Seilerweg unterwegs, als der bislang Unbekannte ihm aus noch unklarer Ursache im Vorbeifahren mit einem Handschuh samt Schutzprotektor ins Gesicht schlug.

Der Täter kann als etwa 30-35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit kräftiger Statur beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit einen Skaterhelm.

Im Anschluss flüchtete er durch den Schildepark in Richtung Innenstadt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand in ehemaliger Schreinerei

Niederaula. Am Donnerstagnachmittag (29.02.) kam es in einer ehemaligen Schreinerei in der Bornstraße zu einem Brand. Gegen kurz vor 17 Uhr meldete der Gebäudeeigentümer den Einsatzkräften Feuer in dem Anwesen. Kurz zuvor habe er einen lauten Knall vernommen und eine Rauchentwicklung festgestellt.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand das gesamte Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehren aus Hattenbach, Mengshausen, Kleba, Niederaula und Bad Hersfeld waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindern. An der ehemaligen Schreinerei sowie den darin befindlichen Maschinen entstand Sachschaden von circa 250.000 Euro.

Verletzt wurde durch das Feuer aber ersten Informationen nach glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, die aktuell noch andauern.

Zusammenstoß

Schenklengsfeld (ots) – Am Mittwoch (28.02.) gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die L3171 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Unterweisenborn. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha befuhr zeitgleich die Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung. Kurz nach dem Ortseingang von Unterweisenborn geriet der 45-Jährige aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr.

Dabei kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 26-Jährigen. Dabei wurde ein siebenjähriger Junge im Fahrzeug des 45-Jährigen leicht verletzt und musste zur medizinischen Betreuung in ein Klinikum verbracht werden. Der Mann aus Vacha wurde ebenfalls leicht verletzt und kam in eine Klinik. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Schenklengsfeld gebunden.

Auto beschädigt

Angersbach. Unbekannte zerkratzten zwischen dem 4. Februar und dem 12. Februar einen weißen Toyota Yaris. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Rudloser Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugreifen gestohlen

Alsfeld. Von dem Gelände eines Kfz-Betriebs in der Schwabenröder Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (29.02.) die Reifen von mehreren Pkw. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zunächst unerlaubten Zugang zu dem Gelände. Anschließend legten sie Luftkissen unter die Fahrzeuge und pumpten diese hoch, sodass die Felgen samt Reifen demontiert werden konnten.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Außerdem entstanden circa 35.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Antenne entwendet

Lauterbach. Die Antenne eines schwarzen Suzuki Swift stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (28.02.), gegen 14 Uhr und Donnerstagmorgen (29.02.), gegen 8 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto in der Blitzenröder Straße. Die Antenne hat einen Wert von etwa 70 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Kalbach. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag (25.02.) und Mittwoch (28.02.) die Verglasung nahe des Eingangsbereichs einer Kirche in der Vitusstraße in Veitsteinbach. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld gestohlen

Poppenhausen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstagmorgen (29.02.) widerrechtlich Zutritt zu einer Pension in der Straße „Rodholz“ im gleichnamigen Ort. Im Obergeschoss entnahm dieser Bargeld aus einem Portemonnaie. Die schlafenden Bewohner wurden gegen 4.35 Uhr durch Geräusche geweckt, woraufhin der Unbekannte umgehend die Flucht ergriff. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (29.02.), zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr, auf unbekannte Weise über die Kellertür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Antonius-Peyer-Straße. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Schmuck im Wert von rund 8.000 Euro in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen