Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Stadt und Kreis Offenbach

Zeugensuche: Mobiletelfone aus Geschäft gestohlen – Obertshausen/Hausen

(fg) Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, einen Laden zum Verkauf von Mobiltelefonen in der Seligenstädter Straße (40er-Hausnummern) betreten und sich zunächst beraten lassen. Schon während der Beratung soll das Duo immer wieder nach den Handys gegriffen haben; dies kam dem Mitarbeiter bereits seltsam vor. Im weiteren Verlauf haben die Unbekannten dann drei Mobiltelefone, an welchen eine Sicherung angebracht war, an sich genommen. In dem Zusammenhang schlugen sie auch den Mitarbeiter, um anschließend mit ihrer Beute flüchten zu können.

Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls geführt. Der Mitarbeiter zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Männer waren etwa 1,75 Meter groß und hatten schwarze Haare. Beide hatten dunkle Kleidung an. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Zeugensuche: Heckscheiben zweier Autos mit Gullydeckel eingeworfen – Dietzenbach

(lei) Nach einem Fall von Sachbeschädigung im Thomas-Mann-Ring am frühen Freitagmorgen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Täterhinweise. Der oder die Unbekannten hatten dort unter anderem zwei im Bereich der 40er Hausnummern auf einem Grundstück geparkte Autos in der Zeit zwischen 0.30 und 4 Uhr beschädigt, indem sie jeweils einen Gullydeckel in die Heckscheiben warfen und anschließend unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

Noch ist unklar, woher die beiden Schachtdeckel stammen; eine Absuche durch die Beamten im umliegenden Bereich um den Tatort erbrachte bis dato keinen weiteren Aufschluss über deren Herkunft. Für entsprechende Mitteilungen hierzu und auch zu dem oder den Tatverantwortlichen ist die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 erreichbar.

Wer beschädigte den weißen VW Polo und flüchtete? -Dietzenbach

(cb) Die Polizei in Dietzenbach ist auf der Suche nach dem Verursacher eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag, zwischen 8 und 9.30 Uhr, Am Rathausplatz (einstellige Hausnummern) ereignet haben soll. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten VW Polo im Bereich der Fahrerseite.

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

Falsche Polizisten am Telefon- Seniorin reagierte genau richtig – Polizei möchte sensibilisieren – Stadt und Kreis Offenbach

(jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten die Betrüger am Donnerstagvormittag an Geld und Wertgegenstände einer Seniorin in Neu-Isenburg zu gelangen. Eine Einbrecherbande sei festgenommen und dabei ein Zettel mit ihrem Namen gefunden worden. Mit dieser Legende rief ein angeblich besorgter Polizeibeamter „Herr Stein“ an. Als dieser die Rentnerin nach Wertgegenständen fragte, wurde sie misstrauisch. Die betagte Dame erkannte, dass hier was nicht stimmen konnte und tat das einzig Richtige: Sie legte auf und informierte die Polizei. Es entstand kein Schaden.

Die Betrüger versuchen mit ganz unterschiedlichen Maschen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Von daher möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Seien sie misstrauisch, wenn jemand Geld von Ihnen fordert und Sie darüber hinaus auch niemandem etwas erzählen dürfen. Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. Wenn Sie sich unsicher sind, legen Sie einfach auf und rufen Sie selbst die Polizei an.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

Hanau und Bereich Main-Kinzig

Zwei Ladendiebinnen gefasst – Niedermittlau

(cb) Am Dienstagabend kam es zur Festnahme von zwei 23-jährigen Frauen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Waren aus mehreren SB-Mini-Supermärkten gestohlen zu haben. Zwei junge Frauen sollen am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, mutmaßlich mit Diebesgut auf dem Arm ein solches Verkaufsgeschäft in der Taunusstraße in Niedermittlau verlassen haben, als sie durch Sicherheitsmitarbeiter gestoppt wurden.

Die hinzugerufenen Polizisten durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau anschließend das von ihnen mitgeführte Fahrzeug sowie die beiden Wohnungen der 23-jährigen Frauen in Hanau und Gelnhausen. Im Zuge der Durchsuchungen wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut im Wert von schätzungsweise 10.000 Euro aufgefunden und sichergestellt.

Anhand der bisherigen Erkenntnisse kommen die beiden Tatverdächtigen für etwa 11-14 Taten aus solchen Selbstbedienungsläden im ganzen Main-Kinzig-Kreis in den vergangenen Wochen in Betracht.

Schon kurz nach der Festnahme konnten den zwei Frauen durch sogenannte „Super-Recognizer“ weitere Taten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen zugeordnet werden. Super-Recognizer sind speziell geschulte Polizeibedienstete, die sich überdurchschnittlich gut Gesichter einprägen und diese wiedererkennen können. Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend erkennungsdienstlich behandelt und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Sie wurden am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Der zuständige Richter erließ jeweils Haftbefehl gegen die beiden Frauen, die jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden. Auf Beide kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls zu.

Bewohner ertappt Einbrecher – Nidderau/Heldenbergen

(ots)-(jm) – Dunkel gekleidet und 20-25 Jahre, soll der Einbrecher gewesen sein, der am Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Saalburgstraße (50er-Hausnummern) eingebrochen war. Ein Bewohner bemerkte gegen 20 Uhr den Eindringling in der Küche, der daraufhin sofort über das Nachbargrundstück in unbekannte Richtung davonlief. Zuvor verschaffte sich der Täter Zutritt zum umfriedeten Grundstück, kletterte auf eine dortige Garage und öffnete ein Fenster zur Wohnung.

In der Küche ertappt, floh der Unbekannte anschließend ohne Beute. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Wer kann Hinweise geben? Grauer Skoda beschädigt –

Nidderau/Ostheim (ots)-(cb) Der Fahrzeugführer eines grauen Skoda Octavia parkte diesen am Montagmittag am Fahrbahnrand der Limesstraße (einstellige Hausnummern). Als er dann das Auto am Dienstag, gegen 12.20 Uhr benutzen wollte, musste er feststellen, dass ein bis dato unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt hat und vom Unfallort flüchtete. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Die Beamten in Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

Falsche Polizisten am Telefon – Polizei möchte sensibilisieren –

Stadt Hanau und Main-Kinzig (ots)-(jm) – Das Polizeipräsidium Südosthessen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten dreiste Betrüger am Donnerstagabend an Geld und Wertgegenstände eines Rentners in Birstein zu gelangen. Eine Diebesbande sei festgenommen und dabei ein Zettel mit seinem Namen aufgefunden worden.

Mit dieser Legende rief ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Senior an. Nachdem dieser mitteilte, dass er keine Wertgegenstände habe, wurde das Gespräch kurz darauf beendet. Der Birsteiner informierte umgehend die Polizei. Die Betrüger versuchen mit ganz unterschiedlichen Maschen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen.

Von daher möchte die Polizei alle Bürger sensibilisieren, geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Seien sie misstrauisch, wenn jemand Geld von Ihnen fordert und Sie darüber hinaus auch niemandem etwas erzählen dürfen. Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten! Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

Wenn Sie sich unsicher sind, legen Sie einfach auf und rufen Sie selbst die Polizei an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

Südosthessen

Blitzermeldung: Angepasste Geschwindigkeit hilft Leben zu retten und Unfälle zu verhindern

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)-(lei) – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 10. Kalenderwoche 2024. Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Geschindigkeitsbeschränkungen unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken, sowie zum Zwecke des Lärmschutzes. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel gut und sicher erreichen.

Die Planung sieht Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten vor:

04.03.2024:

L 3347, Osheim in Ri. Rossdorf, im Bereich des Bahnübergangs. Bad Soden Salmünster, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau.

05.03.2024:

BAB 661, F-DA, AE Egelsbach. B8, Kontrollstelle Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

06.03.2024:

L 2310, Mainhausen Ri Stockstadt, zw. BAB A 45 u. Hillerkreuzung. L 3001, Offenbach in Ri. Heusenstamm, im Bereich Müllverbrennungsanlage. Hanau, Maintaler Straße in FR: Dörnigheim.

07.03.2024:

L 3121, zwischen Rodgau-Seligenstadt. L 3416, vom Tannenmühlkreisel in Ri. Hainstadt. Hanau, Maintaler Straße in FR: Dörnigheim.

08.03.2024:

K 859, Hanau-GA in Ri. Kleinauheim auf der Limes Brücke. Hanau, Maintaler Straße in FR: Dörnigheim.

09.+10.03.2024:

Hanau, Maintaler Straße in FR: Dörnigheim.

