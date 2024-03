Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

In der Straße „Jonasbach“ in Großalmerode kam es gestern nach einem Streitgespräch zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 12-Jährigen aus Kaufungen. Gegen 16:15 Uhr wurde dieser von einem 18-Jährigen aus Großalmerode in Höhe der dortigen Sporthalle mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Als der 12-Jährige zu Boden ging und ein Zeuge sich verbal einschaltete, lief der Beschuldigte in Richtung Stadtmitte davon, trat dabei aber nochmal gegen den Kopf des Kindes. Der 12-Jährige erlitt dadurch Prellungen im Kopfbereich und wurde zur Behandlung und weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht.

Vorfahrt missachtet

Um 12:34 Uhr befuhr gestern Mittag ein 71-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Biegenstraße in Richtung Industriestraße. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 30-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw aus dem Steinweg in die Biegenstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des anderen Pkw zu achten.

Unstimmigkeiten gab es zwischen den Unfallbeteiligten dahingehend, ob der 71-Jährige den Blinker betätigt hatte. Der Sachschaden wird mit ca. 3.500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 07:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 20-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Schloßstraße in Richtung Husarenallee. In Höhe der Kreuzung Husarenallee/Schloßstraße beabsichtigte der 20-Jährige nach links abzubiegen. Der nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrer aus Bebra bemerkte dies zu spät und versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Unfall beim Ausparken

Um 12:55 Uhr parkte gestern Mittag eine 63-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz der Sparkasse in Sontra rückwärts aus. Dabei fuhr sie gegen einen dahinter geparkten Pkw Ford. Sachschaden: ca. 1.500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Witzenhausen, nachdem gestern Vormittag in der Witzenhäuser Innenstadt das Pflaster beschädigt wurde. Unbekannte haben am Marktplatz mit schwarzer Farbe (Druckertinte) ca. 50 qm² der dort neu verlegten Pflastersteine beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Hinweise: 05542/93040

