Unbekannter berührt 15-Jährige unsittlich

Fuldabrück (ots) – – Ein 15-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag 28.02.2024 gegen 19:20 Uhr im Ostring, Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Mann hatte sie unsittlich berührt, woraufhin die Jugendliche mit ihrer Freundin flüchtete und telefonisch ihre Eltern alarmierte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, dunklem Teint, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart. Er sprach gebrochenes Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose.

Wie die 15-Jährige später den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost schilderte, war sie mit ihrer jüngeren Freundin zu Fuß unterwegs. An der Haltestelle „Ostring“ wurden die Mädchen von dem unbekannten Mann angesprochen, der dort nach ihren Angaben zuvor aus einem aus Kassel kommenden Linienbus ausgestiegen war.

Im weiteren Verlauf näherte sich der aufdringliche Unbekannte und berührte sie schließlich unsittlich am Oberkörper, woraufhin sie seinen Arm wegschob und gemeinsam mit ihrer Freundin weglief, so die 15-Jährige. Der Täter folgte den Mädchen noch ein Stück in Richtung Oderweg, bis sie den Mann abhängen konnten und sich versteckten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung führen die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können. Diese melden sich bitte unter: 0561-9100.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Zierenberg (ots) – Am Donnerstag 29.02.2024, stieß ein Motorradfahrer beim Überholen auf der Landstraße 3211 zwischen Obermeiser und Zierenberg, mit einem entgegen kommenden Pkw zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Lebensgefahr soll nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht bestehen.

Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auch ein Gutachter eingeschaltet. Zudem suchen die Beamten der Polizeistation Hofgeismar den Fahrer des Autos, das der Motorradfahrer überholt hatte. Es könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17 Uhr. Der aus Zierenberg stammende 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades war von Obermeiser in Richtung Zierenberg unterwegs.

Etwa 1,5 Kilometer hinter dem Ortsausgang von Obermeiser überholte er den noch unbekannten Pkw, wobei ihm ein Toyota entgegen kam, der von einer 50-Jährigen aus Calden gesteuert wurde. Die Frau hatte offenbar noch versucht, mit ihrem Wagen auszuweichen, jedoch stieß der Motorradfahrer mit der linken vorderen Seite des Pkw zusammen. Der 17-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich an der Unfallstelle gelandet.

Die L3211 musste bis zum Abschluss der Arbeiten des Gutachters und der Sicherstellung der beiden Fahrzeuge bis etwa 20:15 Uhr voll gesperrt bleiben, wodurch es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen kam. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar bitten die Fahrerin oder den Fahrer des Pkw, der von dem Motorradfahrer überholt wurde, sich unter Tel. 05671-99280 bei der Polizei in Hofgeismar zu melden.

Kassel

Brand von Autotransporter – Vollsperrung auf A49 – Ursache geplatzter Reifen

A49/Kassel (ots) – Der Brand eines Autotransporters hat am Freitag 01.03.2024, zu einer mehrstündigen Vollsperrung der A 49 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Waldau und -Auestadion gesorgt. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 8:20 Uhr zu dem Brand auf der Autobahn gekommen. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland hatte nach eigener Aussage während der Fahrt bemerkt, dass ein Reifen am Anhänger geplatzt und anschließend in Brand geraten war.

Er hielt den Autotransporter daraufhin an und versuchte noch selbst, den Reifen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dies gelang nicht, sodass der mit sechs Elektro-Autos beladene Transporter im weiteren Verlauf vollständig in Brand geriet. Der 36-Jährige blieb aber unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 300.000 Euro. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die Autos abgeladen und auf Glutnester untersucht. Aktuell dauern die aufwendigen Bergungsarbeiten noch an.

Wegen des Brandes musste die Autobahn rund vier Stunden voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Waldau abgeleitet werden, wodurch es auf den Umleitungsstrecken zu Staus und Verkehrsbehinderungen kam. Seit 12:40 Uhr ist der linke Fahrstreifen der A 49 wieder für den Verkehr freigegeben.

Zeugen nach Unfall zwischen 12-jährigem Radfahrer und weißem Auto

Kassel-Oberzwehren (ots) – Zeugen eines Unfalls zwischen einem 12-jährigen Radfahrer und einem weißen Auto, der sich am Mittwoch 28.02.2024 gegen 08 Uhr, in der Brückenhofstraße/Ecke Untere Bornwiesenstraße in Kassel ereignet hat, werden gesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Junge auf seinem Fahrrad von der Heinrich-Plett-Straße kommend in Richtung „Oberzwehren Mitte“ auf der Brückenhofstraße unterwegs.

An der Einmündung Untere Bornwiesenstraße kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem von rechts kommenden Auto, wodurch der Schüler aus Kassel stürzte und sich leicht verletzte. Die unbekannte Fahrerin des weißen Pkw soll nach dem Unfall noch ausgestiegen sein und kurz mit dem Jungen gesprochen haben, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte.

Eine nähere Beschreibung der Fahrerin, die ein Kopftuch getragen haben soll, oder des Fahrzeugs liegen bislang nicht vor. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

