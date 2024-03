Theater im Visier Krimineller – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein Theater in der Lauteschlägerstraße hatten Kriminelle in der Nacht auf Donnerstag (29.2.) im Visier. Gewaltsam hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach wertvollen Gegenständen hebelten sie auch im Innenraum weitere Türen auf.

Mit einem erbeuteten Hammer, einem Laptop sowie Bargeld suchten sie unentdeckt das Weite und hinterließen einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei (K 43) aus Darmstadt hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Unbekannte entwenden Kupferkabel – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch 28.2.2024, 16 Uhr und Donnerstag 29.2.2024, 05.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Heinestraße. Über einen Bauzaun verschafften sich die Unbekannten zunächst Zugang zum Baustellengelände. Dort durchtrennten sie diverse Kabel und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die die mutmaßlichen Täter bei Tatausführung oder auf ihrer Flucht beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 43 unter 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Weißer Dacia Sandero gestohlen (DA-UA 249) – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei am Donnerstag (29.2.) bekannt wurde, entwendeten Kriminelle am Samstag (24.2.) gegen 8 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise einen weißen Dacia Sandero von einem Parkplatz in der Schleiermacherstraße. An dem Dacia sind die amtlichen Kennzeichen DA-UA 249 angebracht.

Beamte des Kommissariats 21 aus Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verbleib des Dacias geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei führt umfangreiche Verkehrskontrollen durch

Dieburg (ots) – Am Donnerstag (29.2.) führten Beamte der Polizeistation Dieburg umfangreiche Verkehrskontrollen in Dieburg und Babenhausen durch. Die ersten beiden Kontrollstellen richteten die Ordnungshüter in der Frankfurter Straße in Dieburg und in der Aschaffenburger Straße in Babenhausen ein.

Hier stoppten die Beamten in der Zeit von 11.30-14.30 insgesamt 76 Fahrzeuge und kontrollierten 119 Personen. Hierbei wurden insgesamt 53 Verkehrsverstöße feststellen. 22 Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, 23 Fahrer wurden bei der Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt erwischt und drei hatten ihren Führerschein nicht dabei.

An einem Fahrzeug war die Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig, an dreien die Hauptuntersuchung mehr als zwei Monate überfällig und ein Fahrzeugführer wurde aus dem Verkehr gezogen, da seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Ein 19-jähriger Wagenlenker, der von der Polizeistreife in der Aschaffenburger Straße gestoppt wurde, nahm unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teil. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun rechtlich verantworten müssen.

Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr führten die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung am Ortseingang Otzberg-Lengfeld durch und überwachten den Verkehr auf der Bundesstraße 426. Von 55 gemessenen Fahrzeugen waren knapp die Hälfte zu schnell unterwegs. In nur zwei Stunden ahndeten die Ordnungshüter 22 Geschwindigkeitsverstöße.

Schmuck entwendet – Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Pfungstadt/Darmstadt (ots) – Mehrere Tausend Euro Schaden hinterließen unbekannte Täter am Donnerstag (29.2.) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hillebergstraße in Pfungstadt. In der Zeit zwischen 16.30 und 20 Uhr verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Grundstück und hebelten gewaltsam eine Tür zur Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume, erbeuteten wertvollen Schmuck und machten sich aus dem Staub.

Auch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße in Darmstadt entwendeten Kriminelle am Donnerstag (29.2.) wertvollen Schmuck. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen 07 und 16 Uhr. Durch das gewaltsame Eindringen der unbekannten Täter wurde ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht. Auch sie flüchteten unbemerkt und unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des zuständigen Einbruchskommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Warenautomat aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Am Mittwoch 28.2.2024 gegen 01.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Warenautomaten im Holzhäuser Weg auf. Aus dem Inneren des Automaten entwendeten sie unter anderem Elektrozigaretten, Getränke und Münzgeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute.

Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter wurde der Automat so stark beschädigt, dass dieser komplett ausgetauscht werden muss. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehreren Tausend Euro. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 41 aus Dieburg bitten mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Messing im Visier – Schnelle Festnahme nach Einbruch

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Einen schnellen Festnahmeerfolg konnte die Polizei nach einem Einbruch auf das Gelände eines Metall- und Schrotthandels in der Genossenschaftstraße am Freitagmorgen (01.03.) verzeichnen.

Gegen 6.00 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Wie sich vor Ort herausstellte, stieg ein Mann über die 1,80 Meter hohe Mauer und entwendete auf dem Gelände mittels einer Schubkarre Messinggegenstände. Die Beute stellte er mehrere hundert Meter vom Tatort entfernt vermutlich zum späteren Abtransport bereit. Die Ordnungshüter konnten den 33 Jahre alten Tatverdächtigen anschließend vorläufig festnehmen. Er hatte elektronische Geräte bei sich, bei denen der Verdacht besteht, dass sie auch aus Eigentumsdelikten stammen könnten.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Mann wurde zudem zwecks Abschiebung zur Festnahme gesucht. Der Tatverdächtige musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache begleiten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Nach Überfall auf vier junge Männer – Zwei Verdächtige in Haft

Rüsselsheim (ots) – Nachdem 4 junge Männer im Alter von 16-18 Jahren in der Nacht zum Mittwoch (28.02.) gegen 0.15 Uhr, auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Mönchbruchstraße von mehreren Unbekannten mit Schreckschusswaffe, Teleskopschlagstock und Messer bedroht. Einer von ihnen wurde zudem auch geschlagen und anschließend von den Angreifern zur Herausgabe von mitgeführtem Bargeld und Ausweis aufgefordert.

Im Rahmen der sofort nach der Tat eingeleiteten Fahndung, konnten drei Tatverdächtige, zwei Männer und eine Frau im Alter von 20 und 21 Jahren, in ihrem Fluchtfahrzeug von der Polizei gestoppt werden. Im Auto fanden die Beamten das mutmaßlich zuvor erbeutete Geld, den Ausweis, einen Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube. Die Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei der Tat sollen die Angreifer auf das Fahrzeug der Geschädigten eingeschlagen und in die Reifen gestochen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer am Donnerstag (29.02.) einem Haftrichter des Amtsgerichts Groß-Gerau vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung anordnete. Die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die zunächst ebenfalls festgenommene 20-jährige Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu einem weiteren möglicherweise an der Tat beteiligten Mann dauern derweil an.

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Riedstadt (ots) – In der Oderstraße brachen am Donnerstag 29.02.2024 zwischen 11.45 und 22.15 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen mehrere Schränke und erbeuteten Modeschmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Zu schnell, ohne Führerschein und unter Kokaineinfluss am Steuer

Kelsterbach (ots) – Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in der Mörfelder Straße stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Donnerstag 29.02.2024 gegen 09.30 Uhr, einen 46 Jahre alten Autofahrer. Der Mann war bei erlaubten 50 km/h mit 61 Stundenkilometern unterwegs.

Der 46-Jährige konnte den Ordnungshütern keinen Führerschein vorlegen, weil er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt und rasch bemerkten die Beamten zudem, dass der Wagenlenker offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

Kreis Bergstraße

„Sicher im Alter“ – Auftaktveranstaltung der Sicherheitsberater für Senioren im Kreis Bergstraße

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag 29.02.2024 fand die Auftaktveranstaltung der Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren im Kreis Bergstraße zum Thema „Sicher im Alter“ statt. Die Veranstaltung diente dem Austausch und Zusammenkommen von Polizei und Ehrenamtlichen der Sicherheitsberatung des Kreises Bergstraße. Begrüßen konnte der kommissarische Leiter der Polizeidirektion Bergstraße, Kriminaloberrat Benjamin Henne, zudem auch Kooperationspartner aus Vereinen.

Ziel ist es, die Prävention hinsichtlich Straftaten zum Nachteil älterer Menschen voranzutreiben, zu stärken und nachhaltige Netzwerke auszubauen. Der Abend war von Vorträgen und einem regen Austausch geprägt und es wurde die Wichtigkeit der Prävention in diesem Deliktsbereich thematisiert sowie Präventionsmaterial ausgehändigt.

Die Sicherheitsberaterinnen -und berater für Senioren engagieren sich ehrenamtlich für ältere Mitmenschen und beraten diese im Hinblick darauf, wie sie sich gegen Kriminalitätsphänomene wie zum Beispiel den „Enkeltrick“, „Schockanrufe“, „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Handwerker“ schützen können. Ältere Mitmenschen sollen nicht zu Geschädigten dieser Straftaten mit oft psychisch und finanziell schwerwiegenden Folgen werden.

Die Schutzleute vor Ort sowie der Präventionsbeauftragte der Polizei sind Ansprechpartner für die Beraterinnen und Berater, bieten Fachvorträge zu diversen Straftaten zum Nachteil älterer Menschen an und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Ehrenamtlichen tragen in ihren Netzwerken das von der Polizei vermittelte Fachwissen weiter, um es an potenzielle Geschädigte, die Zielgruppe dieser Straftaten, zu steuern. Im Kreis soll künftig verstärkt für dieses wichtige gesellschaftliche Thema sensibilisiert werden.

Autobahnfahnder mutmaßliche Ladendiebe/Bekleidung für rund 1700 Euro im Auto

Lorsch (ots) – Einen 42 Jahre alten Autofahrer und seinen 30-jährigen Beifahrer stoppten zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagabend (29.02.), gegen 17.30 Uhr, auf der A 67. Im Fahrzeug der Männer, die beide in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren, fanden die Beamten anschließend Bekleidung bekannter Modeketten im Wert von insgesamt rund 1.700 Euro.

An den Kleidungsstücken befanden sich neben den Originaletiketten teils beschädigte Diebstahlsicherungen. Die Fahnder stellten die Kleidungsstücke sicher und prüfen nun, ob die Kleidung Diebstählen in Läden der entsprechenden Modeketten zuzuordnen sind.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich zudem aufgrund der Aufnahme einer Überwachungskamera der Verdacht, dass der 30-Jährige für einen Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Frankfurter Innenstadt Anfang Februar in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden vorläufig festgenommen Männer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Ein Opel Astra, der in einem Parkhaus in der Heidelberger Straße abgestellt war, ist am Donnerstag (29.02.), in der Zeit zwischen 06-14.15 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie aus dem Kofferraum eine Tüte mit Schuhen mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche w ird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

