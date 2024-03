Verletzte durch Reizgas an Schule – Zeugen gesucht

Am Freitag 01.3.2024, kam es zu einem größeren Einsatz in der Dietrich-Boenhoffer-Str. in Lich. Gegen 12.40 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über mehrere Verletzte an der dortigen Dietrich-Boenhoffer-Schule. Ein Unbekannter hatte nach derzeitigen Erkenntnissen mutmaßlich Reizgas im Bereich einer Toilettenanlage versprüht.

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort. Insgesamt erlitten 10 Schüler im Alter zwischen 11-17 Jahren, sowie eine 18-jährige Betreuerin, leichte Verletzungen. Die Verletzten konnten nach der Behandlung vor Ort entlassen werden, ins Krankenhaus musste glücklicherweise niemand.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zum Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 06401/91430 an die Polizeistation Grünberg zu wenden.

Rabenau: In Supermarkt eingebrochen

Der REWE-Markt An der Mühle in Londorf war am Donnerstag (29.2.2024) das Ziel von Einbrechern. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Kriminellen gegen 23.20 Uhr über das Dach in den Markt ein. Dort erbeuteten sie Zigaretten. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: Durch Fenster eingestiegen

In Launsbach stieg ein Einbrecher am Donnerstag (29.2.2024) in ein Einfamilienhaus ein. Er hebelte an Fenstern des Hauses in der Straße Am Weidacker und brach schließlich ein Badfenster auf. So gelangte er ins Haus, dessen Wohnräume er nach Wertgegenständen durchsuchte. Am Fenster blieb ein Schaden in vierstelliger Höhe zurück. Der Unbekannte schlug irgendwann zwischen 17 Uhr und 20 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Ermittler suchen Zeugen:

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Ihre Hinweise melden Zeugen bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kontrollen von Shishabars und Spielhalle

Gemeinsam mit Bediensteten des Gießener Ordnungsamts und mit Unterstützung von Bereitschaftspolizisten des Hessischen Präsidiums Einsatz nahmen Polizeibeamte der Gießener Kontrollgruppe mehrere Gewerbeobjekte im Stadtgebiet unter die Lupe.

Sie kontrollierten dabei am 27.2.2024 eine Shishabar nahe des Markplatzes, eine weitere in Wieseck sowie eine Spielhalle nahe Ursulum.

Die Ordnungshüter stellten bei ihren Überprüfungen Verstöße wie fehlende Rauchmelder, mangelnde Aushänge des Jugendschutzgesetztes sowie Duldung von sog. Mehrspielen an Spielautomaten fest. Entsprechende Ahndungen erfolgen durch die Gewerbeaufsicht des Ordnungsamts.

Darüber hinaus ergab sich in einer Shishabar der Verdacht des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz. Diesbezüglich informierten die Beamten den Zoll, entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Weitere Kontrollen werden folgen.

Gießen/Langgöns/Linden: Drogen- und Alkoholfahrten

Drei Verkehrsteilnehmer, die mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren, zogen Beamte der Polizeistation Gießen Süd am Donnerstagabend (29.2.2024) und Freitagmorgen aus dem Verkehr. Sie kontrollierten sowohl mobil, als auch an zwei stationären Kontrollstellen.

In der Frankfurter Straße stoppten sie einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei seiner Kontrolle reagierte ein Vortest positiv auf THC sowie Kokain. Alkohol hatte der Mann ebenfalls getrunken. Seine Fahrt war damit beendet, er musste die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten.

In der Obergasse in Langgöns richteten die Ordnungshüter eine stationäre Verkehrskontrolle ein. Eine Streife stoppte dabei einen 33-jährigen Autofahrer. Auch er musste mit zur Blutentnahme, nachdem ein Vortest positiv auf Amphetamin reagierte. Ein weiterer Autofahrer, der an derselben Kontrollstelle überprüft wurde, hatte mutmaßlich ebenfalls Ampehtamin zu sich genommen. Auch der 44-Jährige musste mit zur Dienststelle.

Bei der zweiten stationären Kontrolle, die in der Gießener Pforte in Großen-Linden eingerichtet wurde, ahndeten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Cop für einen Nachmittag – Die Polizei Mittelhessen lädt ein

Gießen-Lich (ots) – Wie sieht der Arbeitsalltag eines Polizisten aus? Was kann ein Polizeihund und bin ich eigentlich fit genug für den spannenden und abwechslungsreichen Job? Antworten auf diese Fragen bekommt man bei der 5. CopChallenge des PP Mittelhessen am 12. April.

Zwischen 15 und 19 Uhr laden die Einstellungsberater Interessierte ab 17 Jahren in die Bereitschaftspolizei in Lich ein. Die Teilnehmer erwartet ein actionreiches Programm bei dem Mitmachen und Ausprobieren in lockerer Atmosphäre angesagt ist. Wer dabei sein möchte, sollte einen tabellarischen Lebenslauf per E-Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de schicken.

