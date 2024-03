Erpressungsversuche via Email – Polizei warnt vor abgeänderter Masche

Dillenburg (ots) – Digitale Erpresserschreiben werden immer persönlicher und damit bedrohlicher! Aktuell häufen sich solche Erpressungsversuche im Lahn-Dill-Kreis. Die Kriminalpolizei in Dillenburg warnt davor. In den Erpresser-Emails wird vorgegeben, dass der Absender Zugang aufs Handy und auf alle Geräte, die mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind, hätte.

Zuvor hätte er diese mit einem Virus infiziert und wochenlang Informationen und Daten heruntergeladen. Der Verfasser würden alle Fotos, Videos, darunter auch pornographische, persönliche Chats und alle schmutzigen Geheimnisse veröffentlichen, wenn der Empfänger nicht bis zu einem bestimmten Tag einen Betrag in Höhe von 1750 Euro in Bitcoins an eine verlinkte Adresse zu senden. Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, wird mit massiven persönlichen Folgen gedroht.

Neu ist in diesen Schreiben, dass die Betroffenen persönlich mit Namen angesprochen werden und darüber hinaus auch Informationen wie Wohnanschrift genannt werden.

Die Polizei hat folgende Hinweise:

Zahlen Sie kein Lösegeld!

Antworten und reagieren Sie nicht auf die E-Mails.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Empfehlenswert ist hier die Sicherung als „Screenshot“ der Email.

Zur Sicherheit Ihres Smartphones/anderer internetfähiger Geräte empfehlen wir:

Halten Sie Ihre Software auf dem aktuellen Stand (regelmäßige Updates)

Führen Sie regelmäßige Virenscans durch

Schützen Sie Ihre Accounts mit starken Passwörtern und nutzen Sie die Zwei-Faktor-Authentisierung

Lahn-Dill-Kreis: Schüler zeigen Hitlergruß

(ots) – Nachdem zwei Schüler aus dem Lahn-Dill-Kreis einen Hitlergruß zeigten, hat die Polizei gegen beide Jugendlichen im Alter von 12 und 14 Jahren jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Beide Fälle wurden diese Woche der Polizei bekannt.

Der 14-jährige verließ nach ersten Erkenntnissen an einem Vormittag dieser Woche kurz den Klassenraum, um auf Toilette zu gehen. Als er wieder zurückkam, zeigte er den „Hitlergruß“. In dem anderen Fall soll sich ein 12-jähriger Junge zunächst eine Hitlerfrisur frisiert haben. Danach filmte er sich selber, zeigte einen Hitlergruß und schickte es anschließend zwei Mitschülern.

Als eine Lehrerin von diesem Video erfuhr, sprach sie die Schüler an.