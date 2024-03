Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Büros durchwühlt –

Auf Beute aus den Büros eines Telekommunikationsunternehmens hatten es Diebe in der Straße „Großendorf“ abgesehen. In der Zeit von Montag, 18.15 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten in Büros nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung ließen die Täter nichts mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Wölfersheim: In Betriebe eingebrochen –

Im Industriegebiet Biedrichstraße bzw. „Im Leituch“ rückten zwei Betriebe in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Bietrichstraße erwischte es einen Autohändler. Die Täter brachen eine Tür auf, stiegen ein und durchwühlten die Büros. Ihnen fiel ein dreistelliger Eurobetrag in die Hände. An einem Zimmereibetrieb in der Straße „Im Leituch“ stiegen die Diebe ebenfalls über eine zuvor aufgebrochene Tür ein. Sie machten sich an einem Tresor zu schaffen, Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dort beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Mit Promille Unfall gebaut –

Mehr als 2.000 Euro Schaden blieben nach einem Promilleunfall heute in den frühen Morgenstunden zurück. Gegen 00.30 Uhr war der 53-jährige Opelfahrer auf der Landstraße von Beienheim nach Dorheim unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 455 kam er mit seinem Corsa nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake sowie eine Verkehrsinsel. Der Bad Nauheimer blieb unverletzt, da seine Atemluft nach Alkohol roch, ließen ihn Polizisten pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,13 Promille.

Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache und die Sicherstellung seines Führerscheins. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit, den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Den Promillefahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Bad Vilbel: Berauscht am Lenkrad –

Eine Streife der Vilbeler Polizei zog gestern Morgen einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Gegen 08.15 Uhr stoppten die Ordnungshüter in der Straße „Im Rosengarten“ den 48-jährige Opelfahrer. Reaktions- und Konzentrationstests ließen den Verdacht zu, dass der im Main-Kinzig-Kreis wohnenden Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein Drogenschnelltest wies Kokain nach, zudem stellten die Polizisten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei ihm sicher. Der 48-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. egen seiner Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen