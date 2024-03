Ludwigshafen: Auseinandersetzung in Host-Schork-Straße

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Horst-Schork-Straße kam es am Donnerstag 29.02.2024 gegen 18:35 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Im Verlauf des Streits wurde ein Unbekannter zunächst geschlagen und dann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Die Beteiligten fuhren im Anschluss in einem Audi und einem hellen Kleinwagen davon.

Bei den Beteiligten soll es sich um eine Gruppe aus mindestens 5-6 männlichen Personen gehandelt haben. Alle seien etwa 18-20 Jahre alt gewesen.

Sie haben den Vorfall ebenfalls beobachtet oder können nähere Angaben zu den jungen Männern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .