Fahrrad- und Reifendiebe in Flörsheim unterwegs

Flörsheim, Rheinallee, Dienstag, 27.02.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 29.02.2024, 19 Uhr

(ro)In Flörsheim waren zwischen Dienstag und Donnerstagabend in der Rheinallee Diebe unterwegs, die es auf Fahrräder und Reifen abgesehen hatten. Drei Geschädigte meldeten sich im Laufe des Abends bei der Polizei und erstatteten Anzeige.

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus, ein dunkelblaues Trekkingbike der Marke Gravel im Wert von über 1.000EUR.

Aus der Tiefgarage des Anwesens ließen die Diebe ein graues E-Bike der Marke Powerfly im Wert von über 1.500EUR, acht Autoreifen samt Felgen und ein Kabel mitgehen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Sulzbach Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte, sich unter 06196 / 2073-0 zu melden.

Lottofiliale in Marxheim aufgebrochen Hofheim Marxheim

Kreuzgartenstraße, Freitag, 01.03.2024, 4.30 Uhr

(ro)Einbrecher haben am frühen Freitagmorgen in Hofheim Marxheim eine Lottofiliale aufgesucht und Beute gemacht. Die Kriminellen öffneten gewaltsam die Lotto-Verkaufsstelle in der Kreuzgartenstraße und ließen Bargeld sowie Zigaretten mitgehen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um zwei männliche Täter gehandelt haben. Beide sollen vermutlich mit schwarzen Kapuzenpullovern mit aufgesetzter Kapuze bekleidet gewesen sein. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von geschätzt 6.000EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

E-Scooter entwendet

Flörsheim Wicker, Vogelsbergweg, Donnerstag 29.02.2024, 07-17 Uhr

(ro)In Flörsheim Wicker haben unbekannte Täter am Donnertag im Vogelsbergweg einen E-Scooter aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Art in die Tiefgarage, entwendeten einen dort abgestellten E-Scooter der Marke SoFlow im Wert von 700EUR und flüchteten unerkannt. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073-0.

VW T-Roc bei Unfallflucht beschädigt

Kelkheim, Taunusstraße, Mittwoch, 28.02.2024, 9 Uhr bis Donnerstag, 29.02.2024, 07 Uhr

(ro)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es von Mittwoch auf Donnerstag in Kelkheim in der Taunusstraße. Eine Frau hatte ihren VW T-Roc am rechten Fahrbahnrand in der Taunusstraße geparkt und stellte bei ihrer Wiederkehr frische Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 2.000EUR. Augenscheinlich war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Wagen kollidiert, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 entgegen.

