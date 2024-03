Urteile im Marktplatz-Prozess

Mannheim (ots) – Am Freitag 29.02.2024, wurden durch das Landgericht Mannheim die Urteile im Verfahren gegen zwei Polizeibeamte nach einem tragischen Todesfall eines 47-Jährigen bei einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz am 02.05.2022 gefällt. Mit Eintritt der Rechtskraft der Urteile werden beim Polizeipräsidium Mannheim auch die Disziplinarverfahren gegen die beiden Polizeibeamten weitergeführt.

Es handelt sich beim Disziplinarverfahren um ein unabhängiges Verfahren, bei welchem die für Beamte geltenden Regelungen und Pflichten betrachtet werden. Hierzu werden zunächst die justiziellen Akten analysiert und in der Folge die weiteren für die Polizei gültigen Regelungen geprüft. Die tatsächlichen Feststellungen des Urteils sind im Disziplinarverfahren bindend und werden mitaufgenommen.

Mutmaßlich berauschter Mann verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024 war ein 32-Jähriger in einem Mercedes auf der Dalbergstraße in Richtung Luisenring unterwegs. Vor einer Ampel wechselte er um kurz vor 14 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei streifte er das Heck eines an der Ampel haltenden VW. Nach dem Unfall raste der Mercedesfahrer davon und ignorierte dabei das Rotlicht der Ampelanlage.

Als der 32-Jährige vom Luisenring nach rechts in die Kirchenstraße abbog, verlor der Fahrer mutmaßlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte auf einen geparkten Mercedes. Auch nach dieser Kollision fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter, hielt dann aber gut 60 Meter entfernt von der Unfallstelle in der Kirchenstraße.

Als die Polizei Kontakt zu dem 32-Jährigen aufnahm, machte dieser einen desorientierten und geistig abwesenden Eindruck. Im Fahrzeug fand sich ein Verdampfer für Hexahydrocannabinol, welcher von der Polizei sichergestellt wurde. Ob der Mann die berauschende Substanz konsumierte und dies Auswirkungen auf das Unfallgeschehen hatte, ist Gegenstand der durch den Verkehrsdienst Mannheim eingeleiteten Ermittlungen.

Der 32-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der von ihm verursachte Gesamtschaden beträgt knapp 19.000 Euro. Zum Glück wurde durch den Unfall aber niemand verletzt.

Farbschmierereien in der Sportanlage Gartenschauweg

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag verunstaltete eine bislang noch unbekannte Täterschaft die Einrichtungen der Sportanlage im Stadtteil Mannheim-Oststadt im Gartenschauweg mit insgesamt fünf Farbschmierereien.

Fahrzeug fährt gegen Baum und verletzt Radfahrerin

Mannheim (ots) – Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in der Germaniastraße. Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr um 14:42 Uhr die Luisenstraße in Neckarau und bog nach links in die Germaniastraße ab. Eine entgegenkommende 83-jährige Fahrerin eines Seat wurde von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass sie die Radfahrerin übersah und das Hinterrad der Jugendlichen erwischte.

Die 17-Jährige wurde hierdurch auf die Straße geworfen. Nach der Kollision trat die Seniorin vermutlich versehentlich auf das Gaspedal und lenkte ihr Auto nach rechts in einen geparkten Pkw. Der geparkte Peugeot wiederum wies den Seat durch den Aufprall in einen Baum ab, welcher ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Jugendliche wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, die Seniorin leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Gesamtschadenshöhe der Fahrzeuge, des Rades und des Baumes belaufen sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich. Der Verkehrsdienst Mannheim des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen eingeleitet.