Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Hirschberg (ots) – Am 24.02.2024 kam es gegen 01:52 Uhr im Kurpfälzer Zollhof, im Rahmen einer Jahrgangsfeier, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Weinheim nahm an der Jahrgangsfeier teil und geriet hierbei auf der Tanzfläche in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren bislang unbekannten männlichen Personen.

Der Jugendliche stürzte hierbei zu Boden und wurde in der Folge mittels Tritten gegen den Kopf, den Rücken und in den Bauch traktiert. Da sich auf der Feier eine Vielzahl an Personen befand, bittet die Polizei um Video- und Bildmaterial der Gäste, um Hinweise auf die unbekannten Täter zu erlangen. Zeugen, die an dem Abend Bilder oder Videos der Feier fertigten, werden gebeten sich beim Polizeiposten Hemsbach zu melden, unter: 06201-71207.

Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall mit einem Verletzten

Schriesheim/BAB5 (ots) – Ein 62-Jähriger fuhr am Donnerstag mit einem Ford auf der linken Spur der BAB 5 in Richtung Frankfurt. Auf der Höhe der Anschlussstelle Ladenburg kam es gegen 12 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Dacia, der zuvor von der rechten auf die linke Spur wechselte. Durch die Kollision kam der Dacia ins Schleudern und schrammte an den Betongleitwänden, welche die zwei Fahrtrichtungen trennen, entlang.

Kurz danach wurde das Auto nach rechts abgewiesen, wo es letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der 70-jährige Fahrer des Dacias kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 62-jährige Fahrer des Fords wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Er wurde jedoch vorsorglich für weitere Untersuchungen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Da die beiden Autofahrer widersprüchliche Aussagen zum Unfallgeschehen machten, nahm der Verkehrsdienst Mannheim die Ermittlungen auf.

Verkehrsrowdy gefährdet zahlreiche Verkehrsteilnehmer

Viernheim/ Weinheim (ots) – Am Samstag war gegen 15 Uhr ein 37-Jähriger mit seiner Familie in einem Ford der der linken Spur der BAB 659 von Mannheim in Richtung Viernheim unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fiel dem Mann ein hinter ihm fahrender VW Mulitvan auf, der auf der Spur in Schlangenlinien immer wieder von rechts nach links pendelte. Dann überholte der VW rechts und setzte sich direkt vor den Ford, obwohl hierfür auf Grund des dichten Verkehrsaufkommens nicht ausreichend Platz war.

In Folge dessen leitete das Assistenzsystem des Fords eine Gefahrenbremsung ein. Durch die automatische Gurtstraffung verletzten sich die beiden Kinder leicht. Anschließend nötigte der Fahrer des VW durch extrem dichtes Auffahren den vor ihm fahrenden Land Rover die linke Spur freizugeben, was allerdings auf Grund des Verkehrs gar nicht möglich war.

Als er so nicht weiterkam, fuhr der Fahrer des VW ganz nach rechts auf den Standstreifen, überholte dort mehrere Fahrzeuge und zog dann wieder nach links auf die Überholspur. Augenscheinlich um dem anderen Autofahrer eine Lektion zu erteilen, bremste der VW-Fahrer stark ab, aktivierte den Warnblinker und fuhr in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen. Auf der B 38 überholte der VW mehrere andere Fahrzeuge rechts und setzte sich anschließend knapp vor sie.

Dieses gefährliche und rücksichtslose Fahrverhalten setzte der VW-Fahrer fort, bis er an der Einmündung zur Viernheimer Straße nach links in Richtung Saukopftunnel abbog. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Nötigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174 4222 zu melden.

Illegale Müllablagerung – Über 30 Altreifen auf Parkplatz entsorgt

Schriesheim (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 07 Uhr, über 30 Altreifen auf dem Parkplatz Rückhaltebecken der L 536 illegal entsorgt. Hinweise auf den Müllentsorger liegen derzeit noch nicht vor. Der Polizeiposten Schriesheim bittet nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06203/61301 zu melden.

Auffahrunfall im stockenden Verkehr

BAB5, Walldorf (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 wurde am Donnerstagmorgen eine 27-jährige Frau leicht verletzt. Sie war mit ihrem Mercedes in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie aufgrund stockenden Verkehrs auf Höhe des Parkplatzes „Bandholz“ anhalten musste. Ein nachfolgender 20-jähriger Ford-Fahrer bemerkte zu spät, dass der Mercedes stoppte. Durch den Aufprall wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 8.000 Euro.

Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag suchte eine 18-Jährige das Polizeirevier Schwetzingen auf, um Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu ersttaten. Bereits am Morgen gegen 07:40 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Fahrrad die Paul-Bönner-Straße in Fahrtrichtung Friedrichstraße entlang. Als sie daraufhin nach links auf den Waldpfad abbiegen wollte, überholte sie plötzlich ein bislang unbekannter Autofahrer und streifte sie, sodass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte.

Hierdurch verletzte sich die 18-Jährige leicht. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit. Ein älteres Ehepaar wurde auf die am Boden liegende Frau aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Eine Hinzuziehung der Polizei lehnte die 18-Jährige jedoch aufgrund ihres Schockzustandes ab und suchte erst zu einem späteren Zeitpunkt das Polizeirevier auf. Ob das hilfeleistende Ehepaar den Unfallhergang beobachten konnte, ist bislang nicht bekannt.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um ein schwarzes Cabrio mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben. Zeugen, insbesondere das zur Hilfe eilende Ehepaar, werden gebeten, sich unter der Tel: 06202/288-0 zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Plastikkette über Radweg gespannt

Ladenburg (ots) – Nur durch ein Bremsmanöver konnte am Donnerstagmorgen gegen 06:20 Uhr ein 46-Jähriger auf seinem E-Scooter einen Sturz über eine Plastikkette, die über den gesamten Radweg in der Sudetenstraße/ L 597 gespannt war, verhindern. Jedoch rutschte der E-Scooter durch das Bremsen zur Seite, woraufhin der 46-Jährige sein Gleichgewicht verlor und stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Ebenso wurde teilweise die Kleidung sowie der E-Scooter durch den Sturz beschädigt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kette war mehrfach um zwei Warnbarken gewickelt, die jeweils auf den Grünstreifen standen und in einer Höhe von ca. 1,20 Metern über den Radweg gezogen wurde.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06203/9305-0 zu melden.