Bienenstock zerstört

Hatzenbühl (ots) – In Hatzenbühl auf dem Wiesengrund fand am 28.02.24 gegen 15 Uhr ein Imker einen umgekippten Bienenstock vor. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Bienenstock entweder mutwillig in der Nacht zerstört wurde oder versehentlich durch Kinder umkippte, die am Vorabend dort gespielt haben sollen.

Der Schaden dürfte ca. 600 Euro betragen.

Schwerer wiegt der Verlust von ca. 10.000 verendeten Bienen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Vermisstensuche erfolgreich

Hagenbach (ots) – Am Mittwoch 28.02.24 gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei über eine vermisste Person aus einem Seniorenheim in Hagenbach informiert. Zur Absuche wurden die freiwillige Feuerwehr, die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras waren im Einsatz.

Gegen 21.45 Uhr konnte der 89-jährige Vermisste in hilfloser Lage in einem Gebüsch nahe des neuen Friedhofes lokalisiert und gerettet werden.

Er war leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Polizei schnappt Exhibitionisten

Wörth (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwoch 28.02.24 gegen 16.30 Uhr, einen Mann mit entblößtem Genital in Wörth in der Tiefgarage bei der Mozartstraße. Aufgrund der guten Informationen des Zeugen konnte die herbeieilende Polizeistreife den Mann kurze Zeit später an einer Parkbank feststellen. Ihm wurde eindringlich erklärt, solche Handlungen in Zukunft zu unterlassen.

Des Weiteren wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Weitere Zeugen, die zur Tatzeit den Mann in der Tiefgarage wahrnahmen, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Einbruch in Schnellimbiss

Kandel (ots) – Von 27.02.24 auf Mittwoch 28.02.24, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Schnellimbisses in Kandel in der Bahnhofstraße auf. Aus dem Verkaufsraum wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.