Fluchtversuch gescheitert – 39-Jähriger ohne Führschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 29.02.2024 gegen 02.54 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen 39-jährigen Mercedes-Fahrer in der Berliner Straße kontrollieren. Beim Erblicken der Polizeibeamten beschleunigte er und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielt der 39-Jährige an und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er wurde schließlich von den Polizeibeamten eingeholt. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto – Hoher Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Ein 18-Jähriger verlor am Donnerstag 29.02.2024, 02.54 Uhr aufgrund zu starker Beschleunigung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zwischen Schänzeldamm und Bruchwiesenstraße gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Lichtmast. Der Lichtmast wurde hierbei aus der Verankerung gerissen und fiel auf die Fahrbahn.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile und schleuderten gegen ein anderes Fahrzeug. Der 18-Jährige kam mit seinem Fahrzeug auf dem Dach zum Stehen. Er musste im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Brücke der Bruchwiesenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

Einbruch in Kleingartenanlage – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.02.2024 – 29.02.2024), ab 22 Uhr, brachen Unbekannte in eine Kleingartenanlage in der Rheinhorststraße ein. Die Täter entwendeten aus insgesamt 19 Gartenhütten und einem Container hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von circa 20.000 Euro. Aufgrund der Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Tat durch mehrere Täter begangen wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum in der Rheinhorststraße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 9632403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Falscher Polizeibeamter – Betrugsversuch

Ludwigshafen (ots) – Bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen erstattete am Mittwoch 28.02.2024 eine 82-Jährige aus Ludwigshafen Anzeige, nachdem sie von einem Unbekannten angerufen worden war, der sich als Polizeibeamter des Landeskriminalamtes Stuttgart ausgegeben hatte. Der Mann behauptete, dass ihr Geld in Gefahr sein. Durch eine Überweisung könne man ihr Geld in Sicherheit bringen. Das Gespräch wurde abgebrochen und es kam zu keinem Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Geschwindigkeitskontrollen im März 2024

Präsidialbereich (ots) Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Im März finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

04.03.2024, Bereich Bobenheim-Roxheim

12.03.2024, Bereich Schifferstadt

20.03.2024, Bereich Dudenhofen

29.03.2024, Bereich Lambsheim

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

06.03.2024, Bereich Lustadt

14.03.2024, Bereich Berg

18.03.2024, Bereich Steinfeld

27.03.2024, Bereich Annweiler

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

08.03.2024, Bereich Wachenheim

13.03.2024, Bereich Lambrecht

21.03.2024, Bereich Meckenheim

25.03.2024, Bereich Bockenheim

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.