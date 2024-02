Trunkenheit im Verkehr

Heßheim (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024 gegen 20.50 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er seit Dirmstein hinter einem Pkw fahren würde, welcher mit Schlangenlinien fahren würde und teilweise auch in den Gegenverkehr fahren würde. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw in Heßheim, Im Südring, kontrolliert werden.

Beim dem 60-jährigen Fahrer aus Heßheim, konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall an Kreuzung

Mutterstadt (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 gegen 13:20 Uhr, missachtete eine 18-jährige PKW-Fahrerin an der Kreuzung Stuhlbruderhofstraße/Gartenstraße die Vorfahrt einer 58-jährigen PKW-Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß trugen beide Fahrerinnen, sowie ein Beifahrer der 58-Jährigen leichte Verletzungen davon und wurden in Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Mehrere Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt gemeinsam mit Unterstützungseinheiten der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt durch. Auf der L528 bei Böhl-Iggelheim konnten bei Geschwindigkeitsüberwachungen insgesamt 5 Verstöße festgestellt werden.

Bei erlaubten 70 km/h war der Höchstwert bei einem Verkehrsteilnehmer 105 km/h. Den 47-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe, einen Punkt sowie ein Monat Fahrverbot. Mit einer höheren Strafe muss ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Schifferstadt rechnen, der sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus konnten noch 2 Handyverstöße festgestellt und beanzeigt werden.

Gefährliches Überholmanöver

Schifferstadt (ots) – Zu einer gefährlichen Situation kam es am Mittwochmittag gegen 14:20 Uhr im Waldspitzweg. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt wollte aus Richtung Salierstraße kommend nach links in Richtung eines Einkaufszentrums abbiegen und ordnete sich hierzu mittels Handzeichen in der Mitte der Fahrspur ein. Als er kurz vor dem Abbiegen war, überholte ihn ein Pkw.

Glücklicherweise kam es jedoch nicht zum Unfall, da der 70-jährige die Situation rechtzeitig erkannte. Der Pkw-Fahrer setzt im Anschluss seine Fahrt in Richtung Herzog-Otto-Straße fort. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Pkw geben können, werden gebeten, sich unter 06235/495-0 oder per

E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Einparken überführt alkoholisierten Autofahrer

Schifferstadt (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Mittwochabend der Polizei in Schifferstadt mit, dass er soeben beobachtet habe, wie der Fahrer eines Pkw in der Burgstraße beim Einparken an ein anderes Fahrzeug gestoßen sei und sich danach von der Unfallstelle entfernt habe. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 64-jährige Unfallverursache unweit von der Unfallstelle festgestellt werden.

Da bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde noch vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt, dessen Ergebnis 2,26 Promille anzeigte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins konnte der Mann seinen Nachhauseweg antreten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro.

Den 64-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.