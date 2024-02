Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Auf Einbruch in Tankstelle folgt Untersuchungshaft

Bad Nauheim: Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße nahm die Polizei einen 49-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter kam er in Untersuchungshaft.

Der deutsche Staatsangehörige wird dringend verdächtigt, Freitagfrüh (23.02.24) gegen 03.30 Uhr zwei Scheiben einer Tankstelle in der Frankfurter Straße eingeschlagen und anschließend nach Süßigkeiten gegriffen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Noch vor seiner Flucht warf der Tatverdächtige die Süßigkeiten wieder weg und lief davon. Wenige Minuten später nahmen die Ordnungshüter den wohnsitzlosen Mann in der Nähe fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Festgenommene noch am selben Tag beim Amtsgericht in Friedberg vorgeführt. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl und der 49-Jährige kam in eine hessische Justizvollzuganstalt.

Echzell: Spielothek durchsucht –

Unbekannte Diebe suchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Spielothek in der Straße „Am Mühlbach“ auf. Gegen 01.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten das Büro. Ob die Diebe Beute machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Niddatal-Ilbenstadt: Kein Erfolg an der Haustür –

In der Schönecker Straße hatten es Einbrecher auf Beute aus Wohnungen eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Die Täter hebelten an der Haustür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Büdingen: In Arztpraxis eingestiegen –

Ungebetene Gäste suchten eine Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße auf. Im Zeitraum von Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 07.15 Uhr brachen die Diebe ein und durchwühlten die gesamte Praxis. Angaben zu den gestohlenen Wertsachen können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind in der Bahnhofstraße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Friedberg – Dorheim: Schmuck erbeutet –

Über die Terrassentür brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zur Hainerde“ ein. Am Mittwoch, zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden und ließen Schmuck von noch nicht bekannten Wert mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Wohnung durchwühlt –

Gestern Nachmittag, im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr, brachen Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Moosdorf-Straße ein. Sie verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und machten sich im ersten Obergeschoss an einer Wohnungstür zu schaffen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.