Angebliches Interesse an Flohmarktartikeln: Zeugen von Trickdiebstahl in Straße „Am Auekamp“ gesucht

Kassel-Süd: Zeugen eines Trickdiebstahls im Haus von Senioren, der sich am Dienstagvormittag in der Kasseler Südstadt ereignete, suchen aktuell die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Ein unbekannter Täter hatte einen der Bewohner des Hauses in der Straße „Am Auekamp“ gegen 10:45 Uhr im Vorgarten angesprochen und vorgegaukelt, er habe Interesse an Flohmarktartikeln, die er ankaufen wolle. Anschließend folgte er ins Haus und sah sich dort um. Im weiteren Verlauf lenkte er die Bewohner mit verschiedenen Verkaufsgesprächen ab und entwendete ihnen geschickt Wechselgeld im dreistelligen Bereich. In einem unbeobachteten Moment erbeutete der Trickdieb zudem Schmuck. Unter einem Vorwand verließ er das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 30 – 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, sportliche Statur, mitteleuropäisches Aussehen, kurze schwarze Haare, sprach fließend Hochdeutsch; bekleidet mit hellblauer Jacke mit rotem Emblem, hellblaues Hemd, Jeanshose.

Wer den Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf den Trickdieb geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Kontrollen von Fernbussen am Wilhelmshöher Bahnhof: Zwei Busse mussten stehen bleiben

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Mittwoch nahmen fachkundige Beamte der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste des Polizeipräsidiums Nordhessen den Fernbusverkehr am Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe ins Visier. Dabei erhielten die Polizisten Unterstützung vom Dezernat für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel. Nur einer der fünf Busse, die in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr kontrolliert wurden, blieb ohne Beanstandungen.

Bei den Auswertungen der Fahrtenschreiber stellten die Beamten in vier Fällen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Die Ordnungswidrigkeiten wurden bei den Fahrern aus dem Ausland durch die Zahlung von Sicherheitszahlungen geahndet, deren Gesamthöhe sich auf 3.000 Euro beläuft. Zwei Fernbusse wiesen erhebliche Sicherheitsmängel auf, weshalb sie stehen bleiben mussten. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die technischen Mängel behoben sind. Bei einem Bus aus Mazedonien funktionierte die Schließtechnik beider Türen nicht richtig, sodass die Gefahr bestand, dass Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen eingeklemmt oder verletzt werden. Dass sich die Tür bei Widerstand nicht automatisch öffnete, ergab der Test der Beamten mit einer Pylone, die in der Tür zerdrückt wurde (siehe Foto). Ein weiterer Bus aus Serbien durfte wegen erheblicher Brandgefahr nur noch ohne Fahrgäste zur nächstgelegenen Werkstatt fahren: Aus dem neben dem extrem heißen Abgaskrümmer verbauten Turbolader tropfte Öl. Darüber hinaus war der im Fahrzeug vorhandene Feuerlöscher mit Kabelbinder fixiert, sodass er nur mit einem Messer aus der Befestigung genommen werden konnte.

Unfallflucht mit aufgerissener Ölwanne: Hinweise auf Fahrer von grauem Peugeot 407 erbeten

Kassel-Wehlheiden: Noch nicht identifiziert werden konnte der Fahrer eines grauen Peugeot 407, der nach einem Unfall in der Wilhelmshöher Allee in Kassel am vergangenen Freitag von der Unfallstelle geflüchtet ist, trotz der bisherigen Ermittlungen der Polizei. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise durch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall am Freitag in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr am Morgen. Nach bisherigem Kenntnisstand war der unbekannte Fahrer mit dem Peugeot stadtauswärts auf der Wilhelmshöher Allee unterwegs. In Höhe der Haltestelle „Rotes Kreuz“ kam der Pkw nach links von der Straße ab und überfuhr auf dem Gehweg ein Verkehrsschild. Hierbei riss vermutlich am Bordstein die Ölwanne des Peugeot auf, der anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der Ölspur folgend wendete der Fahrer am Bahnhof Wilhelmshöhe und fuhr dann auf der Wilhelmshöher Allee stadteinwärts. Bei der anschließenden Absuche fand eine Streife des Polizeireviers Süd-West den erheblich beschädigten Peugeot im Bereich Pettenkoferstraße/ Hansteinstraße. Der Fahrer des Wagens hatte bereits das Weite gesucht. Die Ölspur musste von der Feuerwehr abgestreut werden. Die bisherigen Ermittlungen zum Fahrer des Peugeot führten noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Flucht des Fahrers gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.