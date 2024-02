Notbremse gezogen – Reise endet mit Schlag ins Gesicht

Fulda (ots) – Ein Schlag ins Gesicht war nicht alles. Zuvor waren zwei 26 und 33

Jahre alten Männer aus Tschechien in einem Intercity von Frankfurt am Main nach

Fulda aufgefallen, weil sie mutmaßlich, unberechtigterweise die Notbremse des

Zuges betätigt haben sollen.

Nach Zeugenaussagen seien beide alkoholisiert gewesen und hätten sich sehr

lautstark gezeigt. Wer von den beiden die Notbremse kurz nach der Abfahrt in

Frankfurt am Main betätigte, ist noch unklar.

Nach der erneuten Abfahrt verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei in

Fulda. Beamte des Bundespolizeireviers der Domstadt stellten nach der Ankunft im

Bahnhof Fulda die Identität der Männer fest.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, außerhalb der Bundespolizeiwache,

kamen die Männer offensichtlich in Streit. Der Jüngere soll dem 33-Jährigen

unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Fall sind erbeten

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Vollbrand einer Scheune

Niederaula (ots)

Aktuell (17:30 Uhr) kommt es im Niederaulaer Stadtteil Hattenbach zu einem Feuerwehreinsatz im Ortskern.

In der dortigen Bornstraße steht offenbar eine alte Scheune im Vollbrand.

Da in dieser unter Umständen funktionstüchtige Maschinen gelagert sind, kann über die Schadenshöhe derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, es kommt zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Tierische Freunde nach Verkehrsunfall

POL-OH: Tierische Freunde nach Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Tierische Freunde nach Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.02.) erreichte die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eine Meldung über einen Verkehrsunfall. Soweit nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht ein junger Fahrgast der besonderen Art an Bord gewesen. Aber starten wir am Anfang:

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten auf der Rücksitzbank einen kleinen Labradorwelpen. Der Besitzer war kurz zuvor zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert worden. Freudig begrüßte die junge Hundedame namens Lift die Polizisten, die zur bestmöglichen Betreuung der Samtpfote umgehend einen Diensthundeführer hinzuriefen. Während ihr Herrchen medizinisch versorgt wurde, ließ es sich Lift bei den Uniformträgern auf deren Station gut gehen. Den niedlichen Welpenaugen waren aber nicht nur die Beamten der Polizeiautobahnstation schnell verfallen, auch den Angestellten versüßte die Vierbeinerin den Tag. So staubte die Spürnase dann selbstverständlich an dem einen und auch dem anderen Arbeitsplatz Leckereien und Schmuseeinheiten ab.

Glücklicherweise konnte Lifts Besitzer das Krankenhaus noch am selben Tag unverletzt verlassen und die kleine Labradordame an der Polizeiwache wieder in seine Arme schließen. Den Mitarbeitern fiel der Abschied sichtlich schwer, sie hatten die gemeinsame Zeit mit dem zutraulichen und verspielten Welpen genossen. Als Dankeschön hinterließen Frauchen und Herrchen den Beamten dann noch ein gemeinsames Foto mit ihnen und der Herzensbrecherin Lift. An diese tierische Freunde trotz Verkehrsunfall werden sich die Mitarbeiter der Polizeistation sicherlich noch gerne lange zurückerinnern.

Krad-Fahrer schwer verletzt

Neuenstein. Am Dienstag (27.02.), gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld die L3155 aus Richtung Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Göttingen befuhr die entgegenkommende Fahrstrecke. Beim Abbiegevorgang nach links auf ein Tankstellengelände kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Der 30-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Geparkter Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Dienstag (27.02.), 19 Uhr, bis Mittwoch (28.02.), 7.45 Uhr, parkte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen BMW 320D, am rechten Fahrbahnrand in der Grenzebergstraße Höhe Hausnummer 16 in Asbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Vorbeifahren, den Außenspiegel der Fahrerseite. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Alheim. Am Mittwoch (28.02.), gegen 11.20 Uhr, befuhr eine Tiguan-Fahrerin aus Alheim die Straße „Im Boden“ in Richtung B 83. Ein BMW-Fahrer aus Kassel befuhr die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Melsungen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Nach der Kollision kam der BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im dortigen Graben stehen. Die 24-jährige Beifahrerin im BMW wurde leichtverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Mittwoch (28.02.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeuggespann die Kreisstraße 84 von Rudlos kommend in Richtung Bundesstraße. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrer aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Räuberische Erpressung

Petersberg. Derzeitigen Erkenntnissen nach war eine 82-jährige Frau aus Petersberg am Mittwochabend (28.02.), gegen 21.50 Uhr, gerade dabei ein Vereinsheim in der Ermländer Straße im Waidesgrund abzuschließen, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann am Handgelenk festgehalten wurde. Dieser forderte gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten Bargeld von der Geschädigten. Schließlich flüchteten die Täter mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich in Richtung Freibad/Stadion. Sie können wie folgt beschrieben werden: männlich, auffällig groß und schlank. Sie waren jeweils dunkel bekleidet mit hochgezogenen Kapuzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmierereien

Fulda. Unbekannte Täter beschmierten zwischen Samstag (24.02.) und Montag (26.02.) mehrere Gebäude auf dem Campus der Hochschule in der Leipziger Straße sowie eine dortige Skulptur mit verschiedenen Graffiti. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dipperz. Eine Dame aus Dipperz erhielt am Montag (26.02.) eine SMS auf ihr Handy mit einem Phishing-Link. Nichtsahnend klickte sie auf den Link und gab ihre Kreditkartendaten ein. Erst nachdem die Frau über ihre Bank-App eine Zahlung bestätigte, fiel ihr der Betrug und eine unrechtmäßige Abbuchung in Höhe von rund 800 Euro auf.

Wie können Sie sich vor solchen Angriffen schützen?

Achten Sie auf den Absender einer Mail. Lange, kryptische

Zeichenkombinationen sollten Sie aufhorchen lassen. Oft

befinden sich in solchen E-Mails auch Rechtschreibfehler, die

Ihrer Bank so nicht passiert wären. Überprüfen Sie das tatsächliche Ziel des Links. Wenn Sie mit

der Maus über einen Link fahren – ohne ihn dabei anzuklicken -,

sehen Sie in der Statuszeile des Browsers die tatsächliche

Zieladresse. Hieraus sollte Ihre Bank erkennbar sein. Alles

andere sollte Sie stutzig machen. Bei geringsten Zweifeln an der E-Mail, erkundigen Sie sich

telefonisch bei Ihrer Bank, ob die erhaltene Mail tatsächlich

von dieser stammt. Teilen Sie niemals Login-Daten (Nutzername, Passwort) per

E-Mail / SMS / Messenger an Ihnen fremde Personen mit, auch

wenn Sie dazu aufgefordert werden. Öffnen Sie keine Anhänge aus verdächtigen E-Mails. Halten Sie

Ihre Browser- und Antivirenprogramme aktuell. Diese erkennen

häufig Phishing-Versuche und blockieren oder warnen per

Pop-up-Nachricht davor.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Alsfeld. An einem Rolltor eines Lebensmittelmarktes in der Straße „An der Au“ hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (28.02.). Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es den Einbrechern jedoch nicht, in den Verkaufsraum zu gelangen. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Ein Einfamilienhaus in der Seebergstraße wurde am Mittwochabend (28.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Aufmerksame Zeugen wurden auf den Einbruch aufmerksam. In der Folge ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Tatvorhaben ab und flüchteten. Ob und was genau die Täter entwendeten, ist bislang noch unklar. Einer der Täter kann als männlich, circa 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er schwarze Oberbekleidung, eine blaue Jeans, eine dunkle Wollmütze und einen dunklen um das Gesicht gewickelten Schal getragen haben. Ein zweiter Täter soll grüne Oberbekleidung angehabt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall auf der A7

Haunetal. Am Donnerstagmorgen (29.02.) kam es gegen 6.15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A7 – zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhren ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit einem Lkw sowie ein 37-jähriger Mann mit seinem 30-jährigen Mitfahrer in einem Sprinter – beide aus Künzell – die rechte Fahrbahn in ebendieser Reihenfolge. Aus noch unklarer Ursache fuhr der 37-Jährige plötzlich auf das Heck des vorausfahrenden Sattelzugs auf. Dieser geriet hierdurch zunächst nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen und kippte schließlich auf der Fahrbahn auf die rechte Fahrzeugseite um. Auch der Sprinter fuhr nach der Kollision in den Grünstreifen und kam dort querstehend zum Stillstand. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht.

Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde darüber hinaus ein weiterer Lkw beschädigt. An allen drei Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge Gesamtsachschaden von circa 28.000 Euro.

Im Rahmen der Bergungs- und Abschlepparbeiten musste die Autobahn vorübergehend vollgesperrt werden. Mittlerweile ist die linke Fahrspur wieder freigegeben.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Dienstag, dem 27. Februar 2024, wurde ein PKW VW Taigo, Farbe silber, im Bereich Theodor-Heuss-Platz geparkt. Als der Fahrer zu dem Fahrzeug gegen 11.20 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an dem PKW am Parksensor im Frontbereich. Vermutlich fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem vor dem VW geparkten Fahrzeug rückwärts und stieß hierbei mit dem Heck gegen die vordere Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Der oder die Unfallverursacher bzw. Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen bzw. ihren Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden bei Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (27.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 37.500 Euro. Ein 40-jähriger Tesla-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr in Fulda die Rangstraße in Fahrtrichtung Mainstraße und wollte in Höhe der Hausnummer 73 nach links in die dortige Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 68-jährigen VW-Fahrerin, welche die Rangstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Zeugen gesucht!

Fulda. Ein weißer Audi S6 Avant wurde derzeitigen Erkenntnissen nach am Samstag (24.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Audi war in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22 Uhr in Fulda am rechten Fahrbahnrand der Weichselstraße in Höhe der Hausnummer 25 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den Audi an der linken hinteren Stoßstange beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Smart beschädigt

Fulda. Am Dienstag (27.02.) wurde ein silber-blauer MCC Smart von einem unbekannten Fahrzeugführer am rechten Heck beschädigt. Der Smart war in der Zeit von 17 Uhr bis 17.40 Uhr in Fulda, Horaser Weg in Höhe der Hausnummer 19 am Straßenrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutliche beim Rangieren beziehungsweise Vorbeifahren gegen den Smart stieß, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.02.), zwischen 11.15 Uhr und 11.25 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen schwarzen Daimler S 350 Bluetec, auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Max-Becker-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er von einer Zeugin auf eine Beschädigung hingewiesen. Derzeitigen Erkenntnissen nach hat ein anderer Verkehrsteilnehmer – möglicherweise ein älterer Mann – mit einem schwarzen oder silberfarbenen Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht und ist anschließend geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

28-Jährige bei Unfall verletzt

Ludwigsau. Am Dienstag (27.02.), gegen 18.50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Alheim die L3253 von Hainrode in Richtung Mühlbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach dem Ortsausgang von Hainrode nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Erdwall, wodurch das Fahrzeug zurück auf die Straße geriet und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht – Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Alsfeld. In der Nacht zum Samstag (24.02.) touchierte eine Fahrerin mit ihrem Pkw einen anderes bisher nicht bekanntes Auto. Nach aktuellem Kenntnisstand ereignete sich der Unfall in der Straße „Im Grund“ im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt zunächst fort und informierte die Polizei erst im späteren Verlauf des Tages über den Sachverhalt. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kombi – möglicherweise der Hersteller Audi, VW oder Skoda – gehandelt haben. Dieses müsste Beschädigungen im Bereich der Heckschürze aufweisen.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des beschädigten Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall

Hauneck (ots)

Am Dienstag, dem 27. Februar 2024, gg. 15.40 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines PKW die B 27, Bad Hersfeld in Richtung Fulda. Kurz vor der Abfahrt nach Hauneck-Oberhaun geriet das Fahrzeug nach links, überfuhr die Gegenfahrbahn sowie eine Verkehrsinsel und stieß schließlich gegen die Außenschutzplanke. Unfallursächlich ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein medizinischer Notfall des Fahrers. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Verkehrsunfall involviert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.