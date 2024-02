Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Nach Ruhestörung Polizisten angegriffen, Bad Homburg, Kirdorf, Usinger Weg, 28.02.2024, 15:50 Uhr

(pj) Ein angetrunkener Mann hat im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Kirdorf am Mittwochnachmittag einen Polizisten angegriffen und leistete im Anschluss Widerstand bei der Festnahme. Gegen 15:50 Uhr waren zwei Streifen der Polizeistation Bad Homburg wegen verbaler Streitigkeiten zwischen dem 41-jahrigen Beschuldigten und seiner Lebensgefährtin in Kirdorf im Usinger Weg eingesetzt. Der alkoholisierte Täter versuchte während der Maßnahme einen der Beamten zu Boden zu stoßen und wehrte sich bei der darauffolgenden Festnahme aus Leibeskräften. Er selbst sowie drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Der Mann wird sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten müssen.

Einbruch am Flugplatz,

Wehrheim, Westerfelder Straße, 27.02.2024, 22:00 Uhr bis 28.02.2024, 10:00 Uhr

(pj) Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Gebäude des Flugplatzes in Wehrheim – Obernhain ein und entwendeten dort diverse Gegenstände. Zwischen 22:00 Uhr am Mittwochabend und etwa 10:00 Uhr am Donnerstagmorgen hebelten die Einbrecher in der Westerfelder Straße ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Flugplatzes. Hier brachen sie mehrere Zwischentüren und Spinde auf, um Bargeld, Computer und Getränkekästen zu stehlen. Über das Dach wurde sich ebenfalls Zugang zum Tower verschafft und von dort mehrere Funkgeräte entwendet. Hinweise auf die Täter liegen keine vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 0 entgegen.

Gaststätte von Dieben heimgesucht,

Bad Homburg, Dornholzhausen, 29.02.2024, 03:00 Uhr

(pj) In eine Gaststätte in Dornholzhausen brach ein männlicher Täter am frühen Donnerstagmorgen ein und entwendete Bargeld und einen Tresor. Der Täter stieg über ein Toilettenfenster im hinteren Bereich des Gastronomiebetriebes ein. Dieses hebelte er auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Er stahl neben Bargeld und einem Messerset auch einen Tresor. Zudem richtete er Sachschaden an mehreren Türen an. Der Täter kann als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 0 entgegen.

Saisoneröffnung – Anmelden für Fahrrad-Codierung Bad Homburg,

Die Polizei bietet am 15.03.2024 vor der Polizeistation Bad Homburg von 10 bis 14 Uhr Fahrradcodierungen an. Das Angebot ist kostenlos, lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Fahrrad muss vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Dieser Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung unter svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de notwendig. Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.